Volkswagen priznal: Tesla je programsko trenutno v prednosti

Nemški Automobilwoche se je dokopal do zaupnih dokumentov, v katerih Herbert Diess, izvršni predsednik skupine Volkswagen, priznava Teslino prednost pri programski opremi in funkcijah avtonomne vožnje.

Pred nekaj tedni smo pisali o začetkih in pionirjih nadgradenj programske opreme prek oblaka. Čeprav Tesla ni bila prva, pa so Američani kot prvi ta način posodobitev izpopolnili in ga začeli v celoti izkoriščati. Z nadgradnjo določenih funkcij avtomobila se izboljša uporabniška izkušnja, prav tako lastnikom avtomobila ni potreben obisk servisa. Tesla je ta način posodobitev resnično izpopolnila ter izkorišča vse njegove prednosti, hkrati pa je takšen način posodabljanja tudi eden osrednjih delov k prehodu v avtonomno vožnjo.

Tako rekoč vsi lovijo zaostanek

V zaupnih dokumentih je zapisano, da je Herbert Diess, izvršni predsednik skupine Volkswagen, zaskrbljen glede prednosti Tesle pred Diess je v zaupnih dokumentih, ki so jih pridobili pri Automobilwoche, priznal, da je Tesla programsko daleč pred Volkswagnom. Foto: Volkswagen njimi in tekmeci. Kot je zapisano, naj bi mu Teslina prednost povzročala glavobole, hkrati pa priznal, da kupci enostavno obožujejo programsko integracijo, ki prinaša možnost upravljanja avtomobila s pametnim telefonom. Celotna uporabniška izkušnja izvira iz osrednjega pametnega zaslona.

Diess je v preteklosti že večkrat hvalil Teslo in njihov napredek pri določenih stvareh. Tudi tokrat ni spregledal njihovega napredka pri avtonomni vožnji. Kot je zapisano, ga med vsemi stvarmi najbolj skrbi zmožnost njihovih asistenčnih sistemov. 500 tisoč Tesel deluje kot v živčnem omrežju, kjer vsaka zbira podatke in vsakih 14 dni vozniku ponudi izboljšano vozno izkušnjo. Noben drug proizvajalec nima danes takšne tehnologije.

Podatke morajo pridobivati na večji množici

Tako rekoč vsi proizvajalci razvijajo avtonomne sisteme izključno v nadzorovanih testih ali simulacijah, Tesla pa podatke pridobiva iz svoje flote vozil, ki se dnevno vozi po običajnih cestah. S tem lahko pridobijo realne podatke in posledično izboljšujejo avtopilota.

Pri Volkswagnu bodo zato sestavili organizacijo, kjer bodo implementirali načrt za programski lov na Teslo. Diess je poudaril, da je Tesla v veliki prednosti in bo preteklo še precej časa, če želijo ujeti ali prehiteti ameriškega proizvajalca avtov.