Avto vam posodobijo na daljavo: to so prednosti in pasti

Prva je pomembne posodobitve na daljavo začela Tesla in s programsko rešitvijo marsikdaj delovanje kakšnega sistema v praksi celo poslabšala. Zdaj ji hitro sledijo tudi drugi proizvajalci, pri tem pa se vse večkrat pojavlja vprašanje, kdo bo preverjal te posodobitve in ali so navsezadnje varne za vpeljavo. Marsikomu se je namreč že zgodilo, da je posodobil telefon, ta pa je po nadgradnji deloval bistveno slabše kot prej.

Še danes se številni izogibajo nadgradnji svojega mobilnega telefona ali računalnika. V preteklosti so bile posodobitve, ki bi morale izboljšati uporabnost in delovanje, velikokrat strel v koleno za uporabnika. Pametna naprava je po nadgradnji nekaj pokvarila ali omejila uporabnost, zato številni raje niso sprejeli predlaganih programskih posodobitev. Kar nekaj let kasneje se ta trend programskih posodobitev prek spleta pojavlja tudi v povsem običajnih avtomobilih. Izbire lastnik tokrat nima, saj se posodobitev s pomočjo tovarniško vgrajenih podatkovnih kartic izvede samodejno. A tudi zdaj se pojavljajo skrbi, da bodo posodobitve slabo vplivale na delovanje nekaterih funkcij v avtu, recimo pri mobitelih.

Kdo nadzoruje prihod programskih posodobitev?

Tesla je bila prva z možnostjo posodobitve programskega sistema na daljavo, v preteklih letih je s številnimi posodobitvami posodabljala svoja vozila. Nekatere manjše posodobitve so pomagale odpraviti kakšnega programskega hrošča, nekatere pa so dodobra spremenile delovanje ključnih sistemov. Tako so na primer pri Tesli kar na daljavo omogočili delovanje funkcije Smart Summon.

Pri tej voznik prek aplikacije "pokliče" avtomobil in ta se samodejno, na podlagi voznikove lokacije GPS, pripelje k njemu. Čeprav je šlo na začetku za beta različico in so pri Tesli zatrjevali, da jo je dovoljeno uporabljati le na zaprtih parkiriščih in dovozih, lastniki tega seveda niso upoštevali. Svet so preplavili posnetki, kako se tesle brez voznikov zaletavajo v druga vozila in drevesa ter v nevarnost spravljajo pešce.

Tesla je prva pričela z množičnimi posodobitvami programske opreme na svojih modelih. Kar nekajkrat se jim je zgodilo, da je imela posodobitev negativen učinek na delovanja avta ali elemnta, ki bi ga morala posodobitev izboljšati. Foto: Tesla

Ima proizvajalec pravico na daljavo onemogočati funkcije avta?

Ker so bili pri Tesli prvi s takšnim načinom posodobitev, jih seveda največkrat kritizirajo. Podoben se je zgodilo pri kupcih rabljenega Pri Jeepu so leta 2016 na daljavo naložili nov popravek za večopravilno enoto. Zaradi težav so se lastnikom infotainmenti sesuvali, za popravek so morali nujno obiskati servis. Foto: Gašper Pirman modela S, ki so svoj avto kupili lani novembra. Zaradi programske napake so bili vsi avtomobili opremljeni s sistemom samodejne vožnje, čeprav prvi lastnik ni doplačal sedem tisoč evrov za to funkcionalnost.

Tesla je opravila revizijo vseh avtomobilov s po nesreči vklopljenim sistemom avtopilota in vsem to funkcijo izklopila. A takoj se je pojavila težava, saj so kupci rabljenih modelov S to funkcijo ob nakupu rabljenega avtomobila plačali oziroma so bili avtomobili z vklopljeno funkcijo dražji od tistih brez nje. Kupci niso bili odgovorni za napako Tesle, zato so zahtevali ponoven vklop ali povračilo stroškov. Po nekajmesečnih pregovarjanjih in grožnjah z odvetniki so pri Tesli popustili in vsem ponovno vključili avtopilota.

V tem primeru se je še enkrat pokazalo tveganje posodobitev, vključevanja funkcij na daljavo in splošne povezanosti avta z oblakom, ki ga nadzoruje proizvajalec. Tesla ima načeloma vso pravico izključiti sisteme, ki jih kupec ni plačal, a kupec rabljenega vozila po drugi strani ni odgovoren za napake proizvajalca. To je le ena izmed težav, s katerimi se bomo srečevali zaradi vse večje povezanosti avtov s spletom.

Bo lahko kupec kupljeno opremo prenesel na drug avto?

Pri vsem tem se pojavlja novo vprašanje. Moduli za večino dodatne opreme so že vgrajeni v vsak avto in se jih le vklopi ali izklopi na daljavo. Ali to pomeni, da jih lahko kupec ob nakupu novega modela ali generacije le prenese na nov avto brez doplačila? Na koncu kupec dejansko plača uporabo oziroma najemnino za uporabo tega sistema, ne dodatnih sestavnih delov za vgradnjo v avto, kot za zdaj še velja pri večini novih avtov.

Vse več proizvajalcev se je začelo odločati za takšno taktiko. Avtomobile opremijo z vsem in po potrebi prilagajajo funkcije. Vse je odvisno od seznama dodatne opreme, ki ga je kupec doplačal.

Posodobitve po zraku niso nove, a do danes še ni resnega nadzora

Mercedesov SL je kot prvi ponujal možnost nadgradnje infotainmenta na daljavo. Foto: Vinko Kernc Čeprav je v članku največkrat na tapeti Tesla, je to posledica njihove izvirnosti, ne neposredna graja. Res je, da so zaradi svoje naprednosti velikokrat pred zakonom in prehitevajo stvari, zato se dogajajo napake. Posledično so zaradi tega tudi najbolj izpostavljeni in predstavljeni kot primer, kako je treba stvari dvakrat preveriti, preden jih daš v javnost.

Toda prvi, ki je imel možnost nadgradenj na daljavo, je bil mercedes-benz SL. Njegov sistem Mbrace2 je lahko sprejemal posodobitve prek spleta že leta 2012, Volvo je leta 2015 to naredil pri modelu XC90, skupina FCA je ranljivost v sistemu odpravila z nadgradnjo na daljavo leta 2015.

Zaradi širjenja te prakse se pojavlja vse več zahtev po strožjem nadzoru popravkov na daljavo. Nobena od zunanjih institucij jih dejansko ne preizkusi ali preveri. Gre za razvoj proizvajalca in zunanjega podjetja, njihovo delovanje pa je omejeno na preizkuse znotraj podjetja. Leta 2018 so tako pri Jeepu izdali popravek za večopravilno enoto Uconnect. Zaradi napake v razvoju se posodobljene enote niso več prižgale in vstopile v varen način, s tem pa so zaustavile tudi vse nujne asistenčne sisteme. Podobno je storila Tesla leta 2016. Njihov popravek je v trenutku "usmrtil" infozabavni sistem, vozniki pa so zato morali nujno obiskati servisne delavnice.

Na daljavo se lahko tudi vklopi ali izklopi določene funkcije ali varnostne sisteme, lahko se jih tudi posodobi. Toda za zdaj je nadzor nad takšnimi posodobitvami slab in marsikdaj se lahko z njimi naredi več škode kot koristi. Foto: Volkswagen

Rešitev za nevestne lastnike

Nekateri že imajo druge rešitve. Jaguarjev i-pace se v primeru slabega popravka samodejno resetira na zadnjo delujočo različico. Drugi popravke na daljavo aktivirajo samo ob opozarjanju voznikov, da morajo obiskati delavnico zaradi vpoklica. Z nenehnimi opozorili tako voznike prisilijo k obisku in odpravi težave.

Popravki na daljavo so super, a v prihodnjih nekaj letih bodo morali nujno najti rešitev za njihov nadzor in način, kako jih pred vpeljavo varnostno preveriti. Le en stavek narobe napisane kode lahko poskrbi za popoln mrk današnjega pametnega in povezanega avta. Ob vsem tem pa sploh ne bomo začeli govoriti o varovanju osebnih podatkov in nadzoru potnikov, avtomobili bodo vse bolj povezani s spletom in podatke sporočali digitalnemu oblaku.