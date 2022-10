Pred štirimi meseci je v veljavo stopila sprememba v Zakonu o voznikih, po kateri lahko imetniki vozniškega dovoljenja B-kategorije z minimalno šestimi urami v šoli vožnje vozijo motocikel do 125 kubičnih centimetrov. Kot je pokazala praksa, povečana uporaba tovrstnih prevoznih sredstev lahko zlasti v mestnih središčih pripomore k večji pretočnosti prometa, manjši gneči in zmanjšanju onesnaževanja, zato je ta zakonodajna novost izjemno dobrodošla. A previdnost je potrebna predvsem pri varnosti, saj gre za večinoma nove uporabnike motociklov, vešče vožnje z avtomobili, ne z motocikli.

V AMZS Centru varne vožnje na Vranskem je bila novinarska konferenca o izsledkih zadnjih štirih mesecev, ko je bilo mogoče v obstoječi vozniški izpit pridobiti kodo 125. To pomeni, da so do vozniškega dovoljenja v Sloveniji za vožnjo motocikla s 125 kubičnimi centimetri kandidati lahko prišli z minimalno šestimi urami v šoli vožnje.

125-kubični motocikli so prodajni hit

Sergej Petkovšek, vodja prodaje motornih koles Honda iz As Domžale Moto Centra, je povedal, da je prodaja motociklov do 125 ccm v letošnjem letu izjemno narasla: "V prvih devetih mesecih letošnjega leta je prodaja 125-kubičnih motociklov v primerjavi z enakim obdobjem lani narasla za štirikrat. Še lani je ta razred motociklov med vsemi motocikli pomenil 17 odstotkov, letos pa že 40 odstotkov. Pričakujemo, da se bo tak trend v prihodnjih letih nadaljeval." Petkovšek je ob tem pojasnil, da bi bila prodaja še večja, če povečano povpraševanje ne bi sovpadalo s težavami z dobavami, ki pa se bodo po njegovih predvidevanjih kmalu rešile. Povedal je tudi, da so kupci motociklov do 125 ccm po njihovih opažanjih večinoma ljudje, ki doslej niso bili motoristi. "S kodo 125 se pojavljajo motoristi, ki so bili doslej le avtomobilisti in ki nimajo veliko izkušenj z vožnjo motocikla, marsikdo pa se tudi ne zaveda pomena ustrezne in homologirane zaščitne opreme, zato je izjemno pomembno, da jih o tem ozaveščamo in izobražujemo."

Pasti, ki jih prinaša vožnja motocikla s prostornino motorja do 125 ccm, je veliko. Pri vožnji sta potrebni previdnost in skrbna uporaba zaščitnih oblačil. Foto: AMZS/Damjan Končar

Od 1. junija pridobljenih 2.800 kod 125

Po zadnjih dostopnih podatkih je bilo med 1. junijem in 31. avgustom letos izdanih skoraj 2800 vozniških dovoljenj kategorije B s kodo 125. To kaže na izjemno veliko zanimanje po vpisu kode 125 v vozniško dovoljenje, pri tem pa se je treba zavedati nekaj bistvenih elementov, ki se nanašajo na prometno varnost. Hribar je ob tem pozval k odgovornosti – tako šol vožnje kot uporabnikov: "Odgovornost, ki jo imajo šole vožnje in njihovi učitelji za usposabljanje kandidatov, ki pristopijo k opravljanju programa, je velika. Učitelj vožnje mora poskrbeti, da kandidat opravi ves program, tudi če meni, da je za to potrebnih več kot minimalno predpisanih šest ur. Zakon namreč predpisuje le minimalno število ur, kar pomeni izhodišče, ne pravila. Prav tako je odgovornost vsakega kandidata, da ne preceni lastnih sposobnosti in da upošteva priporočila učitelja vožnje, če ta presodi, da je treba opraviti več kot šest ur usposabljanja. Takšno priporočilo naj ima kandidat za najboljšo naložbo v lastno varnost," poudaril direktor Javne agencije RS za varnost prometa Jože Hribar.

Ravno zato so v Centru varne vožnje prikazali, kakšne so razlike v zaviranju med motociklom in avtomobilom. "Ne bi želel, da koga zavede, da je motocikel do 125 kubikov enak 50-kubičnemu skuterju. 125-kubični motocikel namreč z lahkoto preseže hitrost 100 km/h. Nekdo, ki prej ni vozil motornega kolesa, pa bo v zgolj šestih urah v šoli vožnji težko usvojil tehnike vožnje motornega kolesa. V praksi se kaže, da marsikateri motorist ne obvladuje tehnik zaviranja, tehnik vožnje v ovinek in tehnik gledanja. Vse to morda niti ni takšna težava, dokler ne pridemo v kritični položaj, pri reševanju katerega pa je na motociklu spet povsem drugače kot v avtomobilu," je povedal Vojko Safran, vodja AMZS programov varne vožnje za motoriste.

Pomembna so tudi vidna oblačila, ki voznika že na daleč opozorijo, da se približuje motoristu. Foto: AMZS/Damjan Končar

Foto: AMZS/Damjan Končar