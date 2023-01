Popolna novost: se nam obetajo ogrevani varnostni pasovi?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred 64 leti je Volvo kot prvi v avtomobil vgradil tritočkovni varnostni pas, ki je vse do danes osnovna in najpomembnejša varnostna stvar v avtomobilu. Čeprav se v več kot šestih desetletjih praktično ni spremenil, so nekateri proizvajalci vanj vgrajevali tudi zračne blazine, nemški ZF pa ima drugačno idejo. S pomočjo ogrevanih varnostnih pasov bi radi povečali doseg električnim vozilom.

Ogrevani varnostni pasovi so primarno namenjeni podaljševanju dosega električnih vozil v mrzlih zimskih dneh. Za ogrevanje varnostnih pasov se namreč porabi manj energije kot pa za ogrevanje celotne kabine avtomobila.

Doseg se poveča za 15 odstotkov

Morda se komu zdi ideja privlečena za lase, toda izračuni, ki so jih opravili pri ZF, so pokazali, da se doseg avtomobila ob nižjih Foto: ZF zunanjih temperaturah z uporabo ogrevanih varnostnih pasov poveča tudi za 15 odstotkov. V pasove vgrajeni grelni prevodniki zagotavljajo enakomeren občutek toplote, pasovi pa so zaradi vgrajenih prevodnikov le minimalno debelejši.

Ogrevani varnostni pasovi porabijo okoli 70 vatov in se lahko segrejejo do temperature 40 stopinj Celzija. Uporaba varnostnih pasov ni omejena na določene modele, saj za vgradnjo takšnih pasov po trditvah ZF ni treba opraviti nobenih sprememb na avtomobilu. Ogrevani varnostni pasovi prav tako ne zagotavljajo slabše varnostne zaščite.

Niso prvi prišli na to idejo

Treba je omeniti, da ogrevanje varnostnega pasu ni nova zamisel. Konec leta 2018 je Ford vložil patent pri USPTO in objavil 31-stranski dokument, v katerem podrobno opisujejo, kako tehnologija deluje. Ilustriranih je bilo več različic koncepta z različnimi dizajni, vendar je bila ideja večinoma enaka. Približno leto pozneje je Mercedes predstavil eksperimentalno varnostno vozilo (ESF) na osnovi GLE in tudi to je imelo ogrevane varnostne pasove.

Za zdaj še ni jasno ali znano, ali se je kateri izmed proizvajalcev odločil prevzeti to idejo in ogrevane varnostne pasove uporabiti v svojih serijskih modelih.

