Dva obraza Tesle: odlični rezultati in nove tragične nesreče

Medtem ko se Tesla približuje magični meji milijona prodanih električnih avtomobilov in je vrednost njene delnice v zadnje pol leta zrasla za 92 odstotkov, decembrske tragične nesreče iz ZDA pričajo tudi o drugi plati avtomobilov Elona Muska. Nesreče pa so očitno povezane tudi s slabim nadzorov organov v ZDA, saj Teslin sistem Autopilot v Evropi deluje povsem drugače in je zato tudi bistveno bolj varen.

Tesla je med vsemi avtomobilskimi proizvajalci do zdaj najbolj dognala sisteme (pol)samodejne vožnje, ki pa na različnih trgih tudi precej različno delujejo. Vsaj v ZDA je mogoče funkcije njihovega Autopilota očitno uporabljati brez večjega nadzora.

Tri decembrske nesreče in nova preiskava NHTSA, ki do zdaj še niso prinesle česa pomembnega

Tik pred koncem minulega leta se je v ZDA spet pripetila tragična nesreča, v kateri je bila vključena tesla model S z domnevno vključenim Autopilotom. Prevozila je rdečo luč in trčila v starejšo hondo civic, v kateri sta umrli dve osebi. Policija se glede odgovornosti za nesrečo sicer še ni izrekla. Decembra sta se v ZDA zgodili še dve podobni nesreči in v eni je ena izmed potnic prav tako izgubila življenje. Ko se je Američan s teslo zaletel v policijski avtomobil, je priznal, da ni bil pozoren na vožnjo avtomobila in je zadaj raje urejal ležišče svojemu psu.

To so trije primeri izmed sicer več deset tisoč mesečno prevoženih kilometrov z vključenim sistemom Autopilot, ameriška pristojna organizacija za varnost prometa NHTSA pa je spet začela preiskavo nad Teslo in Autopilotom.

Te preiskave v ZDA do zdaj niso prinesle veliko napredka. Precej drugače je v Evropi. Tudi na slovenskih cestah je mogoče vključiti sistem Autopilot, a ta zahteva stalno pozornost voznika in držanje volanskega obroča. V tem primeru Autopilot zares postane asistenčni sistem druge stopnje avtonomne vožnje, kar je tudi uradno – enako velja tudi v ZDA, kjer pa (ob zavajajočem imenu) izstopa tudi brezbrižnost voznikov – njegova naloga.

The NHTSA has assigned its special crash investigation team to inspect the car and the crash scene. That team has inspected a total of 13 crashes involving Tesla vehicles that the agency believed were operating on the Autopilot system https://t.co/teZeCfyFwy — KTLA (@KTLA) January 1, 2020

Teslin Autopilot je v Evropi mnogo bolj strog

In če v Evropi voznik ne spoštuje opozoril Autopilota (vsaj v novejših generacijah 2 ali 3), naj drži volan in naj bo on tisti, ki nadzoruje vožnjo, se sistem enostavno izklopi in zaklene. Ponovno ga je mogoče vključiti šele takrat, ko se z avtomobilosm ustavimo ob cesti. Tak je bil vsaj primer sistema, ko smo zadnjič vozili teslo model X.

Medtem ko torej ameriški nadzorni organi v ZDA dovoljujejo popolno svobodo, je v Evropi Teslin Autopilot postal celo asistenčni sistem, ki iz vidika omejitev in nadzora presega vse podobne sisteme evropskih proizvajalcev (BMW, Audi, Mercedes-Benz …).

Stikalo za vklop in nastavljanje Autopilota v enem izmed Teslinih modelov X. Foto: Gregor Pavšič

Tesle model 3 so bile letos tudi redne gostje slovenskih cest. Foto: Gregor Pavšič

V enem letu so prodajo povečali za polovico

Na drugi strani teh težav iz Tesle poročajo o zelo spodbudnih prodajnih rezultatih za leto 2019. V zadnjem četrtletju so uspeli kupcem predati 112 tisoč avtomobilov, to pa je letno prodajo ustavilo pri 367.500 električnih avtomobilih. S tem so tudi izpolnili svoja pričakovanja. Elon Musk je namreč za leto 2019 napovedal od 360 do 400 tisoč prodanih avtomobilov.

Največja zasluga za tako prodajo gre novemu modelu 3. V primerjavi s predlanskim letom je Tesla namreč prodajo povečala za polovico. V zadnjem četrtletju so v uporabo predali 92.550 modelov 3, ob tem pa še 19.450 vozil model S ali model X.

Tesla bo prihodnje leto lahko presegla mejo milijon izdelanih in prodanih električnih avtomobilov. Do zdaj so jih namreč kupcem predelali že več kot 900 tisoč, od tega torej dobro tretjino v zadnjem letu.

Vrednost delnice v pol leta zrasla za 92 odstotkov

Finančne rezultate poslovanja v letu 2019 bodo pri Tesli razkrili konec januarja. Že jutri pa bodo začeli s prodajo lokalno izdelanih avtomobilov na Kitajskem. Tam so tovarno zgradili v manj kot enem letu in že začeli s proizvodnjo modelov 3. Zaradi lokalne proizvodnje bodo imeli avtomobili lahko precej bolj konkurenčno ceno.

Vse to vpliva na rast Tesline delnice (TSLA). V zadnjem mesecu je vrednost delnice narasla z 335 na 443 dolarjev. Pred pol leta je vrednost delnice znašala komaj 230 dolarjev in od takrat do danes je torej rast vrednosti kar 92-odstotna.