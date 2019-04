Kdo je v resnici 23-letni slovenski bogataš, ki ponuja visoko nagrado

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenskim uporabnikom Facebooka se v zadnjem času prikazuje sponzorirana objava, s katere jih neznani mladi slovenski milijonar poziva k preizkusu njegove najnovejše spletne igre in jim obljublja visoko nagrado. Če se vam fant zdi znan, je to zato, ker tudi je: na fotografiji je namreč hollywoodski zvezdnik Shia LaBeouf, ki zagotovo ne ve, da sodeluje v najnovejši internetni goljufiji. Za kaj gre v resnici?

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Klik na sponzorirano objavo, s katero Slovence na Facebooku cilja več različnih tujih profilov, uporabnika pripelje na članek na lažni spletni strani Slovenske tiskovne agencije (STA).

Zakaj lažni? Čeprav klik na logotip STA res odpre naslovno stran Slovenske tiskovne agencije, članek v resnici gostuje na domeni http://drtrack.world in ne www.sta.si.

Opozorilnih znakov je na lažni spletni strani STA ogromno. Vsi sorodni članki so v angleščini, klik na katerega koli od njih pa uporabnika pripelje naravnost na spletno stran z igrami na srečo. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

V članku izvemo, da je bogataš iz naslova, ki je na novi fotografiji sicer videti čisto drugače kot na tisti s Facebooka, Jernej Hvala, ki naj bi s prodajo svoje aplikacije zaslužil 580 milijonov evrov. Če bi to držalo, bi bil drugi najbogatejši Slovenec takoj za zakoncema Login, a ga na seznamu slovenskih milijonarjev ni mogoče najti.

Fotografija mladeniča, ki pozira ob avtomobilu znamke Rolls-Royce, se na spletu pojavi še nekje drugje in sicer na portalu, ki je prepreden z virusi, domuje pa na domeni, ki je na las podobna Googlovi. Internetni goljufi pogosto računajo na to, da bodo potencialne žrtve njihove nevarne spletne strani obiskale po nesreči, ker bodo v spletni brskalnik narobe napisale naslov želenega portala. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Srž besedila je pozivanje uporabnika, naj obišče spletno igralnico Hopa Casino. Brez kakršnega koli začetnega vložka lahko tam zasluži milijone, kar je že uspelo številnim Slovencem, obljublja članek. Igralnica naj bi bila tudi registrirana v Sloveniji.

Obisk igralnice potrdi večno pravilo: brez nič ni nič

Uporabnika ob prvem obisku igralnice dobesedno zasujejo številni bonusi, ki pa jih ne more izkoristiti, če najprej ne odpre denarnice. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kdor podleže pritisku in s klikom na eno od številnih povezav v članku obišče igralnico Hopa Casino, bo zelo hitro ugotovil, da so bile obljube precej zavajajoče.

Igralnica, ki v resnici ni registrirana v Sloveniji, temveč na Malti, namreč takoj po registraciji uporabniškega računa kljub temu, da je obiskovalcu domnevno podarjenih nešteto različnih bonusov, zahteva nakazilo depozita.

Preden lahko sodeluje v igrah na srečo, mora obiskovalec igralnice nakazati depozit v višini najmanj deset evrov. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Zelo verjetno je sicer, da Hopa Casino, ki deluje že od prejšnjega desetletja, ni odgovoren za širjenje zavajajočega članka med slovenskimi uporabniki Facebooka.



Sodeč po vsebini celotnega spletnega naslova članka na lažnem portalu STA je veliko bolj mogoč scenarij, da je v ozadju ena od strank igralnice, ki si obeta provizijo od vpisovanja novih članov in njihovega zapravljanja v različnih igrah na srečo.

Spomnimo - prevaranti so lani zlorabili tudi obličje Ryana Goslinga, še enega filmskega zvezdnika:

Prevara sicer ni omejena zgolj na Slovenijo. Tako rekoč ista zgodba, v kateri pa v glavni vlogi ne nastopa izmišljeni Jernej Hvala, temveč kar ameriški zvezdnik družbenih omrežij Dan Bilzerian, se širi tudi v Nemčiji prek lažne kopije spletnega medija Bild:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Gre za osveženo različico znane prevare

V zadnjih mesecih se je med slovenskimi uporabniki Facebooka širilo še več podobnih prevar, ki pa so vodile do vprašljivih borz za trgovanje s fiat valutami in kriptovalutami.

V eni so nastopali trije znani Slovenci, v drugi pa lažni slovenski finančni strokovnjak Daniel.

