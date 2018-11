Najbogatejši Slovenci še bogatejši: na vrhu ostajata Loginova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Samo in Iza Login ostajata na vrhu najbogatejših Slovencev.

V primerjavi z lanskim letom se je premoženje najbogatejših Slovencev še povečalo in doseglo nov rekord. Prva stoterica najbogatejših ima pod palcem 5,7 milijarde evrov premoženja.

Revija Manager je, tako kot vsako leto, pripravila seznam najbogatejših Slovencev. Dobra kondicija gospodarstva v zadnjem letu se pozna tudi najbogatejšim Slovencem.

Že lani se je v primerjavi z letom 2016 premoženje najbogatejših povečalo za več kot 12 odstotkov, v letošnjem pa v primerjavi z lanskim letom še za dodatnih deset odstotkov. Skupno je premoženje najbogatejših 100 na lestvici ocenjeno na 5,7 milijarde evrov oziroma več ko 500 milijonov evrov večje kot pred enim letom.

Večino premoženja imajo Slovenci v obliki deležev v (so)lastništvu podjetij. V skupni vsoti premoženja 100 najbogatejših Slovencev narašča delež prejetih kupnin, ki letos predstavljajo četrtino premoženja.

Loginova na vrhu še peto leto zapored

Na vrhu lestvice še peto leto zapored s 689 milijoni evrov kraljujeta zakonca Iza in Samo Login, ki sta glavna ustanovitelja podjetja Outfit7. Glavni produkt je svetovno znana mobilna aplikacija z govorečim mačkom, podjetje pa sta Loginova prodala v začetku leta 2016 za milijardo dolarjev.

"Zakonca Login sta objavila, da sta celotno kupnino prenesla na družinsko dobrodelno organizacijo, ki se bo neprofitno ukvarjala z reševanjem globalnih okoljskih problemov. Našli smo prvi projekt te fundacije, in sicer so prek novoustanovljenega ciprskega podjetja podprli projekt modne oblikovalke Mateje Benedetti z luksuznimi oblačili iz ekoloških materialov," poroča Manager.

Malo sprememb med prvo deseterico

Ustanovitelja Nejc Kodrič (na fotografiji) in Damian Merlak sta oktobra prodala Bitstamp. Foto: Bitstamp/YouTube Med prvo deseterico praktično ni sprememb. Tudi na drugem in tretjem mestu ostajata isti imeni. Sandi Češko s Studiom Moderna je "težak" 334 milijonov evrov, Marko Pistotnik pa je prav tako s kupnino Outfit7 ostal pri lanskih 210 milijonih evrov.

Še naprej med najbogatejšimi Slovenci ostaja tudi Damian Merlak, ki je skupaj z Nejcem Kodričem v začetku oktobra prodal kriptomenjalnico Bitstamp. Kranjčana Merlak in Kodrič sta bila lani največje presenečenje, saj sta pred tremi leti na lestvico vstopila s 23 milijoni evrov premoženja.

Najbolj je svoje premoženje med prvimi desetimi povečala družina Lah. V primerjavi z lani je njihovo premoženje poskočilo za 38 odstotkov.

Največji skok za kralja banan

Najvišje uvrščeni novinec je nekdanji predsednik nogometne Olimpije Izet Rastoder. Povzpel se je na 40. mesto s 36,2 milijona evrov premoženja. Rastoder trguje z eksotičnim sadjem, predvsem z bananami. Rastoder je v zadnjem času znan po nakupih nekaterih nasedlih nepremičninskih projektov v Ljubljani, med drugim trgovskega dela športno-poslovnega centra Stožice.

Izet Rastoder se je z 36,2 milijona evrov premoženja povzpel na 40. mesto. Foto: Sportida

Na lestvico 100 najbogatejših so se po eno- ali večletnem premoru vrnili: Diana Dimnik (Medias International), Edvard in Ivica Svetlik (Hidria), Ivan Kralj (Arex, tudi ta je podjetje pred letom prodal), Andrej Poglajen (Trgograd) in Savo Grilj z družino (Konus Konex).