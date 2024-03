Ko zabavo priredi eden najbogatejših mož na svetu #video #foto

Pretekli konec tedna je pozornost vsega sveta pritegnilo ogromno slavje, ki ga je pred poroko svojega sina priredil indijski milijarder Mukesh Ambani, najbogatejši Azijec in 11. najbogatejši Zemljan.

Poglejte posnetke s slavja:

Ambani je slavje priredil za svojega sina Ananta, ki se bo julija poročil z zaročenko Radhiko Merchant, poroča BBC, ki navaja, da je bilo na velikem dogodku kar 1.200 gostov, med njimi tudi milijarderja Bill Gates in Mark Zuckerberg ter Ivanka Trump z možem Jaredom Kushnerjem.

Fotogalerija 1 / 9

Vrhunec zabave je predstavljal nastop popzvezdnice Rihanne, ki je bil obenem njen prvi nastop v Indiji, zanj pa naj bi Ambani odštel okoli sedem milijonov dolarjev (6,45 milijona evrov). Ob Rihanni so se na odru zvrstili tudi nekateri največji indijski filmski zvezdniki.

Rihanna performing "All Of The Lights" in India tonight. pic.twitter.com/KXYPSXMMJq — FentyStats (@FentyStats) March 1, 2024

Slavje so priredili v Ambanijevem letovišču v zvezni državi Gudžarat na zahodu indijskega polotoka, posebej za to priložnost pa so oblasti lokalnemu letališču odobrile status mednarodnega, da so lahko tam sprejeli okoli 130 letal, ki so s povabljenci priletela z vseh koncev sveta.

Večina gostov je prebivala v prestižnem glampingu, tam je zanje skrbelo več ducatov kuharjev, ki so pripravljali več kot 500 različnih jedi, gostje so imeli ves čas na voljo tudi frizerje in vizažiste ter stiliste.

Oglejte si še: