Jutranjo kavico raje spijte po zajtrku in ne pred njim!

Za številne je prva stvar, ko se zjutraj zbudijo, skodelica močne kave, za katero so prepričani, da jo potrebujejo za začetek dneva (no, morda druga, če še prej pogledajo, kaj je novega na njihovih pametnih telefonih).

Potrebo po močni kavi številni čutijo še bolj, če prejšnjo noč niso imeli najboljšega spanca, temveč so se prebujali ali nemirno spali.

Toda znanstveniki centra za prehrano, vadbo in metabolizem univerze Bath v istoimenskem angleškem kraju so v svoji študiji, ki so jo opisali v znanstveni reviji British Journal of Nutrition, pokazali, da si tega pravzaprav ne želite. Raje si prej privoščite dober zajtrk, ki je tudi sicer temelj pravilne prehrane, in se šele potem prepustite užitkom kave.

Raziskava je pokazala: po prebujanju si raje prej privoščite dober zajtrk, ki je tudi sicer temelj pravilne prehrane, in se šele potem prepustite užitkom kave Foto: Getty Images

Kava pred zajtrkom zmoti metabolizem sladkorja

Študija je namreč pokazala, da zaužitje močne kave takoj po prebujanju lahko vpliva na odziv telesa na glukozo oziroma sladkor.

Uravnavanje sladkorja je pomembno za obvladovanje bolezenskih stanj, kot so sladkorna bolezen in kardiovaskularne bolezni, zato so ti rezultati ob upoštevanju razširjene priljubljenosti kave dolgoročno zelo pomembni.

Ena slabo prespana noč še ni sprožilec

Hkrati so pokazali, da, presenetljivo, razdrobljeno spanje s petminutnimi prebujanji na eno uro ni imelo vidnejšega učinka na prebavo glukoze.

To je namreč v neskladju z nekaterimi drugimi študijami, ki so nakazale, da že ena slabo prespana noč lahko občutno zmoti metabolizem – toda v teh študijah so obdobja vmesne prebujenosti trajala veliko dlje, večinoma uro ali dve.

Kava takoj po prebujanju zmotila metabolizem pri približno polovici

Znanstveniki univerze v Bathu na podlagi svojih izsledkov sklepajo, da ena sama neprespana noč morda le ni zadosten sprožilec za metabolične nepravilnosti.

Povsem drugače je pri takojšnji močni jutranji kavi, ki je v kombinaciji s predhodno neprespano nočjo prinesla negativne učinke pri metabolizmu glukoze v približno polovici primerov. Dovolj dober razlog za to, da dan začnemo z dobrim zajtrkom, ki mu potem lahko sledi prva jutranja kava.

Študija britanskih znanstvenikov je pokazala, da zaužitje močne kave takoj po prebujanju lahko vpliva na odziv telesa na glukozo oziroma sladkorja. Foto: Pixabay

Koliko slabega spanja začne vplivati na metabolizem?

Še vedno pa je veliko neodgovorjenih vprašanj o povezanosti spanja in metabolizma, predvsem o tem, koliko motenj spanja je potrebno za sprožanje motenj metabolizma.

Toda eno je že zdaj videti jasno: močna kava pred zajtrkom, zlasti po slabo prespani noči, lahko omeji zmožnost našega organizma za obvladovanje sladkorja, ki ga prejmemo z zajtrkom.