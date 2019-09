Je to mogoče? Nov iPhone, ki je boljši in cenejši od lanskega.

Ameriki tehnološki velikan Apple je predstavil dva nova pametna telefona nove generacije: osnovni model iPhone 11 in naprednejšega iPhone 11 Pro, ki bo na voljo v dveh različnih velikostih. Pričakovano gre za telefona presežnikov in sodeč po novostih tudi za občutne izboljšave predhodnikov. Po letih tradicionalnega in pričakovanega dvigovanja cen je sicer zanimivo, da bo vstopni model iPhone 11 precej boljši in hkrati cenejši od lanskega ustreznika, to je bil iPhone XR.