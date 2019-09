Incident na slovenski kriptosceni: "Če pride ona, nas ne bo"

Vpleteni v promocijo poslovne priložnosti prek Onecoina so v letih 2016 in 2017 organizirali tedenska srečanja v več hotelih v Ljubljani, na katerih je potekalo novačenje novih članov denarne mreže. Onecoin je bil prisotnim na teh sestankih predstavljen kot zanesljiva priložnost za eksponenten zaslužek.

Vpleteni v promocijo poslovne priložnosti prek Onecoina so v letih 2016 in 2017 organizirali tedenska srečanja v več hotelih v Ljubljani, na katerih je potekalo novačenje novih članov denarne mreže. Onecoin je bil prisotnim na teh sestankih predstavljen kot zanesljiva priložnost za eksponenten zaslužek. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Nekateri povabljeni predavatelji na tridnevni seminar o kriptovalutah , ki bo čez nekaj dni v Celju, so organizatorjem sporočili, da bodo dogodek bojkotirali, če iz programa ne umaknejo ene od predavateljic. Izkazalo se je, da gre za promotorko domnevne kriptovalute Onecoin , ki je že več let tarča obtožb, da je v resnici piramidna shema. Kot smo na Siol.net že poročali, je ustanoviteljica Onecoina izginila, trenutni šef OneCoina pa čaka sojenje v priporu v ZDA .

Fakulteta za komercialne in poslovne vede v Celju, ki je v akademski program lani kot prva v Sloveniji uvedla izbirni predmet Uporaba blockchain tehnologije in kriptovalut, med 17. in 19. septembrom organizira dogodek Poletna šola blockchaina.

Na seminarju o tehnologiji, ki je temelj kriptovalut, se bo zvrstilo kar nekaj znanih predavateljev, med drugim predsednik Bitcoin društva Slovenije Jure Pirc, predsednik društva Blockchain Think Tank Slovenia Peter Trček, strokovnjak za pravne vidike tehnologije blockchain Peter Merc, predsednica Blockchain Alliance Europe Tanja Bivic.

Na izvirnem seznamu predavateljev je bila tudi ekonomistka Polona Ajdič, na osveženem seznamu predavateljev, ki ga je FKPV objavila 3. septembra, pa je ni več.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Razlog za to je bila grožnja z bojkotom, s katerim so nekateri predavatelji organizatorja seminarja opozorili, da se ne strinjajo z uvrstitvijo Ajdičeve v program dogodka. To je za Siol.net potrdila tudi Mirjana Ivanuša, nosilka predmeta Uporaba blockchain tehnologije in kriptovalut na FKPV in ena od organizatoric Poletne šole blockchaina.

Jabolko spora je bila domnevna kriptovaluta OneCoin, ki jo še naprej aktivno promovira Ajdičeva. OneCoin so tako rekoč vsi, ki v svetu kriptovalut kaj štejejo, ožigosali za piramidno shemo, podobno mnenje pa delijo tudi organi pregona in potrošniške organizacije v številnih državah, med drugim tudi v Sloveniji.

Mirjana Ivanuša je za Siol.net pojasnila, da sprva niso ustrezno preverili ozadja predavateljice in da so jo nato umaknili iz programa.

OneCoin so na velikih mednarodnih dogodkih, ki so potekali med letoma 2015 in 2017, slavili kot ubijalca bitcoina (Bitcoin Killer). Pogosto ga je predstavljala ustanoviteljica, Bolgarka Ruja Ignatova, ki je pogrešana že od jeseni 2017. Foto: YouTube

Na OneCoin smo na Siol.net prvič opozorili že februarja 2016. Naš članek je nato razčlenil in za nesmisel označil eden od nekdanjih slovenskih promotorjev OneCoina, ki je potem maja 2017 izbrisal vse dokaze, da je bil kadarkoli povezan z OneCoinom, in začel ponujati tečaje za trgovanje s pravimi kriptovalutami.

O Slovencih, ki so bili vpleteni v OneCoin, so poročali tudi na Planet TV:

Bistveno drugače ni bilo z večino drugih največjih slovenskih promotorjev OneCoina: večina tistih, ki so obiskovalce dogodkov poskusili prepričati, naj se v sistem včlanijo prek njih, se je preselila k drugim podobnim projektom ali pa so postali svetovalci za nakupe kriptovalut, vprašanjem o svoji pretekli vpletenosti v OneCoin pa se izogibajo. Zadnji od nekdaj največjih slovenskih promotorjev je OneCoin zapustil aprila.

Eden od diapozitivov, s katerimi so na srečanjih potencialne slovenske vlagatelje v letih 2016 in 2017 vabili k naložbi v onecoin. Podjetji OneCoin in OneLife, prek katerega so vlagatelji vstopili v mrežo, sta kasneje, ko so se nadnju zgrnile obtožbe, da ponujajo naložbo brez otipljivega izdelka in da vodijo piramidno shemo, sicer zamenjali ploščo in začeli trditi, da lahko ljudje pri njih kupijo samo izobraževalne pakete, onecoin kot glavni produkt pa naj bi reklamirali zgolj neodvisni promotorji, ki "nimajo pojma". A to je bila debela laž, saj je onecoin, ki naj bi po njenih besedah pometel s kriptovaluto bitcoin, kot naložbo predstavljala tudi sama Ruja Ignatova, ustanoviteljica podjetja OneCoin. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Uradnih podatkov o tem, koliko Slovencev je svoj denar vložilo v OneCoin, ni. Ocene so se gibale med 10 tisoč in 15 tisoč, predstavitev, ki je bila na splet naložena novembra lani, pa navaja številko 14 tisoč.

Na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču je bil aprila 2016 sicer tudi velik regijski dogodek za promocijo poslovne priložnosti Onecoin, na katerem sta nastopala tudi mednarodno prepoznavna člana mreže Kenny Nordlund in Frank Ricketts.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Nobeden od "velikih vodij", ki so bili na ljubljanskem dogodku 9. aprila 2016 najglasnejši, danes ni več povezan z OneCoinom.

Nordlund je začel promovirati novo poslovno priložnost CrowdBridge Global, ki združuje kriptovalute, nepremičninski trg in še nekaj drugih področij, a je v srži zelo podobna OneCoinu. Več o tem preberite tukaj. H CrowdBridge Global se je skupaj z Nordlundom pozneje preselil tudi slovenski organizator ljubljanskega dogodka za OneCoin.

Frank Ricketts je medtem organiziral svojo novo denarno mrežo, in sicer Orientum+, ki ga je na skrivaj promoviral tudi eden od nekdanjih velikih slovenskih zagovornikov OneCoina.

Skupnost promotorjev OneCoina že od samega začetka goji kulturo "saj boste videli". Tistim, ki so že leta 2016 opozarjali, da gre najverjetneje za piramidno shemo, so se posmehovali, češ da naj počakajo na 8. oktober 2018, ko bo kriptovaluto onecoin uradno mogoče prodati na odprtem trgu. Prišel je 8. oktober 2018, vse, kar so dobili vlagatelji v onecoin, pa so bile lažne ponudbe za avtomobile, ki naj bi jih bilo mogoče kupiti s kuponi, za katere bi plačali z onecoini. Zdaj se zgodba ponavlja - tisti, ki še naprej verjamejo v OneCoin, opozarjajo, da bo zelo kmalu zaživela borza, na kateri bo mogoče kupiti in prodati vse vrste kriptovalut vključno z onecoini. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ustanoviteljica se skriva pred oblastmi, njen brat je v priporu v ZDA

Marca letos je odjeknila novica, da so v ZDA aretirali takrat prvega moža OneCoina, Bolgara z nemškim potnim listom Konstantina Ignatova, in ga obtožili finančne goljufije in pranja denarja.

Gre za brata ustanoviteljice OneCoina Ruje Ignatove, za katero so ameriške oblasti prav tako izdale obtožnico, a ta najverjetneje še ni prišla do nje, saj se je vsaka sled za Ignatovo izgubila že jeseni 2017.

Ruja Ignatova (levo) in Konstantin Ignatov (desno). Zagovorniki OneCoina trdijo, da je Konstantin nedolžen in da je OneCoin legitimno podjetje, skeptiki pa Rujo Ignatovo pozivajo, naj, če je to res, stopi v stik z ameriškimi oblastmi in razčisti vse nejasnosti. Konstantin Ignatov, ki ga v ZDA kmalu čaka sojenje, je za svojo obrambo sicer najel odvetnika Jeffreya Lichtmana, ki je pred kratkim med drugim (neuspešno) zastopal tudi Joaquina Guzmana El Chapa, nekdanjega šefa zloglasnega mehiškega mamilarskega kartela Sinaloa. Foto: Facebook

Kdo trenutno vleče niti v ozadju OneCoina oziroma podjetja OneLife, prek katerega so novi vlagatelji vstopali v denarno mrežo, ni znano. Maja letos je od OneCoina odstopil še zadnji vodilni, ki se je predstavljal z imenom in priimkom, Jose Gordo, ki zdaj v Srednji Ameriki predstavlja druge poslovne priložnosti.

