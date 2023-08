61 tisoč ogledov laži: ruska propaganda na račun poplav v Sloveniji

Več kot 61 tisoč ogledov je že zbral videoposnetek na družbenem omrežju TikTok, katerega sporočilo je, da je Rusija edina država, ki je ponudila pomoč Sloveniji pri odpravljanju posledic katastrofalnih poplav. Trditev se je hitro razširila tudi po drugih družbenih omrežjih in se zažrla v komentarje člankov na novičarskih spletnih straneh. Toda uradnega vira, ki bi potrjeval, da je Rusija resnično ponudila pomoč Sloveniji, ni, na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve pa so za Siol.net tudi potrdili, da takšne ponudbe ni bilo.

Videoposnetek na TikToku, ki ga je prejšnji konec tedna objavil domnevno slovenski uporabnik deniskokol777, prikazuje poročanje o ujmi v Sloveniji v eni od ruskih informativnih oddaj, ne voditeljica in ne novinar pa ne omenita, da naj bi Rusija Sloveniji ponudila pomoč pri odpravljanju posledic poplav.

Drugi videoposnetki uporabnika deniskokol777 na TikToku imajo povečini nekaj sto ogledov, videoposnetek s pripisom, da je Rusija kot edina ponudila pomoč Sloveniji, pa jih ima več kot 61 tisoč. Foto: Matic Tomšič

Objava je pot nato našla na družbeno omrežje Facebook, kjer jo je delilo in komentiralo na tisoče slovenskih uporabnikov.

Ob videoposnetku na TikToku se je ogorčenje napajalo še iz zapisa na spletni strani publishwall.si, v katerem je avtorica, uporabnica dajana.babic, navedla, da je Rusija po poplavah Sloveniji ponudila pomoč, slovenska vlada pa naj bi jo zavrnila. Ta trditev sicer ni bila podprta z nobenim virom.

Na ministrstvu za zunanje zadeve o ponudbi Rusije ne vedo ničesar



Pri slovenski vladi in ministrstvu za zunanje in evropske zadeve smo preverili verodostojnost trditve, ali je Rusija Sloveniji res ponudila pomoč pri odpravljanju posledic poplav, a je bila zavrnjena.



Odgovorili so nam z ministrstva za zunanje in evropske zadeve in zelo jedrnato pojasnili, da "po doslej zbranih informacijah Ruska federacija Sloveniji ni ponudila pomoči za reševanje ali pomoči za odpravljanje posledic ujme".



"Ne moreš zavrniti nečesa, kar ni bilo nikoli ponujeno," je ob tem dodal Dragan Barbutovski, vodja Službe za strateške komunikacije na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

Sloveniji so pomoč po poplavah ob vodstvu Evropske unije sicer ponudile številne države, med drugim vse naše sosede pa tudi Poljska, Latvija, Francija, Nemčija, Češka, Slovaška in Severna Makedonija. Pomoč je ponudila celo Ukrajina, ki se trenutno otepa ruske vojaške agresije. Prav ponudbo iz Ukrajine je med javljanjem za televizijo CNN izpostavil slovenski premier Robert Golob.

Bi bili ruski mediji res tiho, če bi Slovenija zavrnila ponujeno pomoč Rusije?

Velike tri ruske tiskovne agencije Tass, RIA in Interfax so v preteklih dneh večkrat korektno obveščale o poplavah v Sloveniji, v prispevkih so bile omenjene tudi države, ki so Sloveniji ponudile pomoč. Pri tem so se zvečine sklicevale na poročanje Slovenske tiskovne agencije (STA) in na izjave za javnost slovenskih državnih organov.

Eden od člankov o poplavah v Sloveniji, ki ga je objavila ruska tiskovna agencija RIA Novosti. Foto: RIA Novosti / Posnetek zaslona

Niti ena od tiskovnih agencij sicer ni omenjala kakršnekoli ponudbe ruske pomoči Sloveniji. Prav tako smo zaman iskali članek, ki bi poudaril domnevno uradno slovensko zavrnitev ponujene ruske roke. Malo verjetno je, da ruski mediji o tem ne bi obširno poročali, saj bi šlo za vodo na mlin ruski protizahodni propagandi.

Rusko ministrstvo za zunanje zadeve od petka med sporočili za javnost prav tako ni objavilo ničesar o poplavah v Sloveniji, te teme niso naslovili niti na sicer zelo aktivnem profilu ministrstva na družbenem omrežju Twitter. Prav tako ničesar o poplavah ni objavilo rusko veleposlaništvo v Sloveniji.

"Ljubljana bo naša"

Slovenija je bila v ruskih medijih v zadnjih dneh sicer posredno omenjena tudi v drugačnem kontekstu. Ruski propagandist Nikolaj Vavilov je v zelo gledani pogovorni oddaji 60 Minut voditeljice Olge Skabejeve s kanala Rusija-1, ki ji pravijo tudi "železna lutka Putinove TV", v nedeljo sanjaril o vnovični obuditvi ruskega imperija, katerega del bi, sodeč po njegovih besedah, morala biti tudi naša država.

Vavilov je med drugim dejal, da se v svojem zadnjem televizijskem nastopu ni šalil, ko je napovedal, da bodo Berlin, Dresden, Praga in tudi Ljubljana ponovno njihovi, torej ruski. "Zakaj ne? Tako je nekoč že bilo," je dodal in Rusijo pohvalil kot najmogočnejšo državo v Evropi, voditeljica Skabejeva pa se je nato vprašala, zakaj je Rusija te kraje sploh izpustila iz rok.