5G: Nemčija je naredila velik korak naprej

Največji nemški in po prihodkih tudi največji evropski telekomunikacijski operater Deutsche Telekom je prejšnji teden vklopil okrog 12 tisoč anten, ki s signalom 5G pokrivajo približno tisoč krajev.

Trenutno je 5G operaterja DT na voljo približno petini Nemcev, a bo ta številka kmalu bistveno višja, saj Deutsche Telekom omrežje sproti širi z novimi antenami.

5G bo v prihodnosti po napovedih strokovnjakov vplival na tako rekoč vse sfere življenja, od industrije in prometa do šolstva, a trenutno je njegova največja privlačnost bistveno višja hitrost prenosa podatkov. V regijah, kjer je 5G že na voljo (modra barva), pametni telefoni v povprečju dosegajo nekje štirikrat višje hitrosti prenosa podatkov v primerjavi s 4G (rumena barva). Hitrost je odvisna od frekvenc omrežja in od oddaljenosti od baznih postaj. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Sredi julija bo njihov 5G lahko uporabljajo že 40 milijonov Nemcev oziroma skoraj polovica nemškega prebivalstva, so sporočili v izjavi za javnost.

Kdor bo želel izkoristiti višje hitrosti prenosa podatkov, ki jih prinaša 5G, bo sicer moral kupiti nov pametni telefon (če že nima takega, ki podpira 5G).

Pametni telefon, ki podpira povezovanje z omrežji 5G. Foto: Reuters

Pametnih telefonov s podporo 5G je na trgu trenutno nekaj deset, med bolj znanimi pa so družina Samsung Galaxy S20 (modela Plus in Ultra), serija Huawei P40 (modeli P40, P40 Pro in P40 Pro+) ter OnePlus 8 in 8 Pro. Apple pametnega telefona iPhone, ki bi podpiral 5G, še nima, šušlja se tudi, da naj bi ga izdal šele leta 2021.

Nemčija se je na zemljevidu držav, kjer delujejo omrežja 5G, pojavila že lani

Deutsche Telekom bo imel omrežje 5G z največjo pokritostjo v Nemčiji, a ni oral ledine. Julija lani je komercialno omrežje 5G namreč kot prvi v Nemčiji vzpostavil največji tekmec DT na domačem trgu, in sicer nemška podružnica telekomunikacijskega giganta Vodafone.

Delujoča omrežja 5G imajo zdaj že v skoraj vseh državah Srednje, Zahodne, Severne in Jugozahodne Evrope. Izjeme so Francija, Danska, Islandija, Portugalska, Andora, Luksemburg, Slovaška in Slovenija.

Deutsche Telekom (na fotografiji logotip podjetja) je omrežje 5G vzpostavil s posodobitvijo obstoječe omrežne infrastrukture z antenami, ki omogočajo prenos signala 5G. V mestih deluje na višji frekvenci, in sicer 3,6 gigaherca, na podeželju pa v 2,1-gigaherčnem frekvenčnem pasu. V mestih je tako možno doseganje višjih hitrosti prenosa podatkov, na podeželju pa je zaradi nižje frekvence večji domet signala. Foto: Reuters

v proizvodnem obratu Iskratela in v Luki Koper.



Operater A1 je decembra lani anteno 5G preizkusil v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC, operater Telemach pa je februarja letos prav tako v Ljubljani preizkusil dve bazni postaji. V Sloveniji omrežja 5G še preizkušamo. Največji slovenski telekomunikacijski operater Telekom Slovenije ima testni anteni 5Gin vOperater A1 je decembra lani anteno 5G preizkusil v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC, operater Telemach pa je februarja letos prav tako v Ljubljani preizkusil dve bazni postaji.

Omrežje so postavljali v naelektrenem ozračju

Deutsche Telekom se je na zagon omrežja 5G pripravljal v turbulentnem obdobju.

Operater je bil posredno deležen pozivov ameriške vlade, naj druge države, tudi Nemčija, telekomunikacijske opreme za vzpostavljanje omrežij 5G ne kupujejo od kitajskega tehnološkega podjetja Huawei.

ZDA Huawei namreč že nekaj časa obtožujejo, da je v navezi s komunistično partijo Kitajske in da v svojo telekomunikacijsko infrastrukturo vgrajuje tako imenovana zadnja vrata, ki bi podjetju (oziroma posredno kitajskim oblastem) omogočila prestrezanje internetnega prometa ali vohunjenje. Huawei vse takšne obtožbe označuje za lažne in neutemeljene.

Omrežje 5G operaterja Deutsche Telekom je sicer zgrajeno tudi na Huaweievi opremi, a zgolj deli infrastrukture, ki niso kritičnega pomena za varnost omrežja. Deutsche Telekom je namreč lani sklenil, da tako imenovanega jedrnega omrežja ne bo gradil s komponentami kitajskih proizvajalcev. Foto: Reuters

Glavni opremljevalec Deutsche Telekoma je pri postavljanju omrežja 5G švedski telekomunikacijski velikan Ericsson.

Deutsche Telekom določeno opremo sicer še vedno kupuje tudi pri Huaweiju, a se je zaradi zmanjševanja odvisnosti od kitajskega proizvajalca v zadnjih mesecih začel ponovno dogovarjati tudi s finsko Nokio, ki jo je v preteklosti sicer močno kritiziral kot nezanesljivo.

Na javno mnenje o 5G je v času, ko se je Deutsche Telekom pripravljal na zagon omrežja, precej nepričakovano vplivala tudi epidemija bolezni covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus.

Iz najbolj radikalnih spletnih skupnosti, ki so zaradi neštetih razlogov že prej nasprotovale uvedbi 5G, so se skoraj takoj po začetku epidemije začele širiti mnoge absurdne teorije zarot, ki pa so imele posledice tudi v resničnem svetu, saj so iz več evropskih mest poročali o požigih baznih postaj, pri čemer te pogosto sploh niso bile namenjene oddajanju signala 5G:

