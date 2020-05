Telekom Slovenije in Iskratel na obrobju Kranja vzpostavila testno omrežje 5G

V prostorih Iskratelovega proizvodnega obrata deluje testno omrežje 5G, kjer bosta Telekom Slovenije in Iskratel nadaljevala svoja prizadevanja za razvoj poslovnih vertikal, kot so pametne tovarne.

Vzpostavljeno testno omrežje je nadaljevanje februarja napovedanega sodelovanja pri razvoju hibridnih javno-zasebnih omrežij 4G/5G za podporo rastoči pametni industriji, ki sta ga Telekom Slovenije in Iskratel napovedala februarja.

V testnem omrežju bodo lahko preizkusili pametno 5G-infrastrukturo, ki bo omogočila uvedbo novih poslovnih modelov, izvedbeno pa številna navidezna namenska omrežja za posamezne poslovne vertikale, med katerimi so tudi tovarne, sta sporočila partnerja.

Sevalne obremenitve daleč pod opozorilnimi vrednostmi

Novo testno omrežje ima sevalne obremenitve daleč pod opozorilnimi vrednostmi, ki jih določajo veljavna slovenska zakonodaja in evropska priporočila, je potrdil Tomaž Terček z Inštituta za neioizirana sevanja, ki je tudi opravil meritve kot neodvisna in akreditirana ustanova, odgovorna za meritve elektromagnetnih sevanj.

Meritve so opravili s štirimi testnimi terminali, ki so v času meritev sočasno izvajali test hitrosti prenosa podatkov in tako dosegali največjo obremenitev in promet bazne postaje.

Beričič: Omrežja 4G v nekem trenutku ne bodo več zadoščala

"Količina mobilna podatkovnega prometa narašča vedno hitreje, dolgoročno kar eksponentno, zato tem povpraševanjem v nekem trenutku mobilna omrežja četrte generacije ne bodo mogla zadostiti", je pojasnil Matjaž Beričič, član uprave Telekoma Slovenije, ki je odgovoren za tehnologijo.

"Eksponencialni rasti obsega mobilnega podatkovnega prometa mobilna omrežja četrte generacije v nekem trenutku ne bodo več kos," je prepričan član uprave Telekoma Slovenije, zadolžen za tehnologijo, Matjaž Beričič. Foto: Ana Kovač

Tehnologijo 4G/5G vidi predvsem kot orodje za nove napredne večpredstavnostne (multimedijske) storitve, razvoj storitev interneta stvari in digitalizacijo poslovnih vertikal, kar že v sami zasnovi omogoča zanesljivost in kibernetsko varnost.

Pametna tovarna je ključen primer uporabe omrežja 5G

Iskratelov izvršni direktor za izvedbo poslov in direktor poslovne enote EMS (proizvodnja elektronskih komponent) Sašo Šimec pritrjuje, da je pametna tovarna ključni primer uporabe omrežja 5G. "Njen temelj je prav najsodobnejše in najzmogljivejše omrežje, ki v realnem času združuje živahno 'analogno' dogajanje v tovarni z digitalnimi procesi, ki so danes upravljani v oblaku kot glavnem centru delovanja."

Poudaril je tudi pomen umetne inteligence, ki v procesih zaposlene opozarja na morebitna odstopanja v delovnih tokovih, še preden se ti zgodijo. "Tako lahko s tehnologijo 5G povečamo varnost svojih zaposlenih in hkrati učinkovitost proizvodnje. Prepričan sem, da so tovrstne rešitve prihodnost tudi v drugih dejavnostih in industrijah."