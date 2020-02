Partnerstvo za slovensko pametno industrijo na temeljih 5G

Družbi Telekom Slovenije in Iskratel sta sklenili združiti moči pri razvoju omrežnih rešitev, ki bodo temeljile na tehnologiji 5G. Neposredni cilj njunega sodelovanja je vzpostavitev in upravljanje hibridno javno-zasebnih omrežij 4G/5G ter celovitih rešitev za pametno industrijo, imenovano tudi industrija 4.0, so sporočili iz Telekoma Slovenije.

Prvi korak tega sodelovanja je čim bolje spoznati želje svojih strank, zato bosta partnerja najprej analizirala potrebe trga, združljivost opreme in vidike načrtovanja frekvenčnega spektra.

Član uprave Telekoma Slovenije, odgovoren za tehnologijo, Matjaž Beričič. Foto: Ana Kovač

Beričič: Zelo pomembno za digitalizacijo celotnega gospodarstva

"5G je evolucija omrežja 4G, ki prinaša nove razvojne možnosti in je ključnega pomena za digitalizacijo gospodarskih vertikal v tem desetletju. Ob tem bo 5G prinesel tudi bistveno hitrejši ter zanesljivejši in stabilnejši mobilni prenos podatkov, bistveno višje hitrosti pa manjšo latenco oz. zakasnitev, kar bo zelo pomembno predvsem za digitalizacijo celotnega gospodarstva, za zdravstvo, industrijo in še več," je povedal član uprave Telekoma Slovenije, odgovoren za tehnologijo, Matjaž Beričič.

Prvi mož družbe Iskratel Željko Puljić Foto: Matej Leskovšek

Optimistični so tudi pri Iskratelu. "Pametne tovarne so postale ključni primeri rabe 5G. Želimo deliti vizijo razvijajočih se hibridnih rešitev pametnega sveta, ki ga bosta poganjala internet stvari in umetna inteligenca: od omrežja 4G in 5G do razvoja zasebnih omrežij, ki se bodo samodejno povezovala z javnimi," je začetek novega sodelovanja pospremil direktor prodaje jedrnih rešitev pri Iskratelu Kristijan Melinc.