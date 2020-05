Testno omrežje 5G Telekoma Slovenije tudi v Luki Koper

Luka Koper, Telekom Slovenije in Internet institut so med 15 partnerji iz več evropskih držav, ki v okviru evropskega razvojnega projekta 5G-LOGINNOV razvijajo inovativne rešitve na področju logistike. V ta namen bo Telekom Slovenije na območju koprskega pristanišča vzpostavil razvojno-testno omrežje 5G.

Koprsko razvojno-testno omrežje 5G bo namenjeno razvoju ter testiranju rešitev za optimizacijo procesov, večjo učinkovitost in zmanjševanje vplivov na okolje na konkretnih primerih uporabe pri upravljanju transportne logistike.

Številne možnosti rabe

V tem omrežju, kjer bodo uporabili najnovejše omrežne in komunikacijske tehnologije, bodo preizkusili in povezali naprave pete generacije, senzorje, avtomatizacijo, analitiko in sisteme upravljanja prometa, vključno z uporabo avtonomnih tovornih vozil. Preizkusili bodo uporabo za varovanje pristanišča, izboljšave procesov v operativi, varovanje okolja in učinkovitejši nadzor uporabe (električne) energije.

Podobne preizkuse bodo izvedli tudi v nemškem pristanišču Hamburg in grškem pristanišču Pirej.

Več kot dve tretjini bo financirala Evropska komisija

Projekt je vreden skoraj osem milijon evrov, Evropska komisija pa ga bo podprla s 70-odstotnim deležem finančnih sredstev. Trajal bo predvidoma do septembra 2023.

Telekom Slovenije načrtuje pametno infrastrukturo na temeljih mobilnega omrežja 5G tako, da bo poleg komunikacijskih storitev na njej omogočil številna navidezna namenska omrežja za posamezne poslovne vertikale, kot so logistika, transport, zdravje, energija, tovarne, pametna mesta in skupnosti.

V Telekomu Slovenije in Luki Koper poteka že več evropskih razvojnih projektov

Kot edini slovenski operater je Telekom Slovenije do zdaj sodeloval v dveh evropskih projektih s področja uvedbe 5G, sodeluje pa tudi v slovenskem projektu 5G Varnost.

Družba Luka Koper pa trenutno sodeluje v dveh projektih iz programa Obzorje 2020, in sicer sta to projekta SAURON in INFRASTRESS – oba se osredotočata na področje fizične in kibernetske varnosti pristanišč ter s tem povezanih izboljšav pri varovanju kritične infrastrukture.