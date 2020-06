"Pričakujemo, da bo Slovenija obdržala odprtost in poštenost svojega trga"

Histro Zhangqin je prevzel vodenje poslovanja družbe Huawei v Sloveniji pred tremi leti, po skoraj desetletju, ko je podobne vloge za Huawei opravljal še v treh državah Severne Afrike. Pri Huaweiu je namreč v navadi, da se vodje posameznih držav najprej dokažejo na razvijajočih se trgih, preden jim zaupajo vodenje razvitega telekomunikacijskega trga, kot je slovenski. Pred prihodom pa si je izkušnje pridobival tudi pri velikem kitajskem telekomunikacijskem operaterju China Mobile.

Slovenija je za nas pomemben trg v regiji. Naši pametni telefoni in ostale mobilne naprave so dobro znane in priljubljene, obenem pa skupaj s ključnimi telekomunikacijskimi operaterji prispevamo k boljšim mobilnim in stacionarnim širokopasovnim storitvam. Naši največji stranki sta Telekom Slovenije in Telemach, po naših ocenah pa so naše naprave in omrežna oprema na voljo najmanj 35 do 40 odstotkom slovenskega prebivalstva pri njihovi vsakodnevni digitalni komunikaciji.

Kako bi primerjali Slovenijo z drugimi državami v Evropi in svetu glede razvoja mobilnih omrežij in pripravljenosti na 5G?

5G je v središču pozornosti po vsem svetu, zlasti v Evropi. Uporabniške zahteve za telekomunikacije, hitri internet, HD video, mobilna plačevanja in drugo so povsod enake. Naše poslanstvo je povsod enako: zadovoljiti uporabniške zahteve in omogočiti digitalizacijo vsakemu posamezniku, vsakemu gospodinjstvu ter vsakemu podjetju in organizaciji. Slovenija ima odlično pokritost mobilnega omrežja, upam pa, da se bo na podeželju ta še naprej izboljševala in da bom na vsakem koščku prelepe slovenske narave, kamor rad zahajam ob koncu tedna, lahko takoj delil te lepe prizore. Seveda pa je pripravljenost na 5G v marsičem odvisna od strategije operaterjev.

Nikakor, je veliko več kot to. Zgodovina telekomunikacij nam je pokazala, da vsaka liha generacija prinaša tehnološko revolucijo. Generacija 1G nam je prinesla prvo telefonsko mobilnost, 3G nam je prinesla mobilno širokopasovnost. Pri 5G se veliko govori o večjih hitrostih, a to je le manjši del zgodbe, ki bo zares spremenila svet – na bolje. 4G uporabnikom omogoča ta generacija delitev slike in zvoka, generacija 5G pa bo omogočila sprotno izkušnjo navidezne (VR) in nadgrajene (AR) resničnosti. Lahko bodo posredovali svoje misli in občutke kot še nikoli prej. Imeli bomo samovozeče avtomobile, tovornjake in vlake. Torej, mnoge čudovite izkušnje z neverjetno dodano vrednostjo.

Ali bi lahko izpostavili kakšen primer dobre prakse?

V to smo se na Kitajskem že prepričali tudi med epidemijo covid-19, predvsem na področju preprečevanja širitve epidemije – ena sama medicinska sestra je lahko obravnavala do 100 bolnikov, 5G omrežja pa so poskrbela za zajem in prenos zdravstvenih podatkov, spremljanje bolnikov in tudi opozarjanje, ko je bila za to potreba. 5G računalništvo v oblaku in umetna inteligenca sta zdravstvenemu osebju pomagala znatno povečati učinkovitost.

Potencial hitrega gospodarskega in družbenega razvoja. Več sprotne komunikacije in hitrejši povezani sistemi. Skandinavske države in zahodnoevropske države so uvedle tehnologijo 4G dve do tri leta prej kot države srednje in vzhodne Evrope, vendar bo pri 5G ta časovni prepad bistveno krajši. Vse države se pripravljajo na uvedbo 5G – nekatere so že zaključile z dražbami frekvenc za 5G, nekatere, med njimi tudi Slovenija, pa bodo to zaključile naslednje leto.

Kaj uporabniki pravzaprav pričakujemo?

Pričakovanja tehnologije 5G so visoka in temeljijo na bistveno višjih, kar do stokrat višjih hitrostih prenosa in nižji latenci pri tem prenosu, kar bo omogočilo večje število povezanih naprav in večje zmogljivosti za oddaljeni nadzor in upravljanje najrazličnejših naprav.

Največja in najboljša raven digitalne transformacije se obeta proizvodnji, zdravstvu, izobraževanju, prevozništvu, finančnim storitvam, zabavi in še marsikje. Celo zloglasno počasne državne uprave in vlade bodo lahko postale dobro utečeni sistemi s storitvami za višjo kakovost življenja. 5G je zagotovo odlično orodje, ki bo izboljšalo marsikaj, a vsega vendarle ne more rešiti.

Huaweiu predstavljajo veliko breme obtožbe ameriške vlade o domnevnih varnostnih pomislekih pri uporabi lastne opreme in posledične omejitve poslovanja. Zakaj takšni pomisleki?

ZDA izkoriščajo svojo tehnološko hegemonijo za izvajanje pritiskov na vlade, operaterje in druge deležnike. Želijo spremembe zakonov in regulacije, ki bi prepovedale Huawei. To je obenem del njihove ambicije za ohranitev gospodarske in geopolitične prednosti tudi v prihodnje. ZDA tekmujejo s Kitajsko, mi pa smo iz Kitajske. Smo veliki in imamo dobro tehnologijo, zato smo postali tarča ameriške politike.

Kako učinkuje ta izključitev Huaweia?

Onemogočanje Huaweia na kateremkoli trgu bo prizadelo gospodarstvo in družbo. V tem občutljivem obdobju so se države, kot so Nemčija, Francija in Španija, odločale v svojo korist kljub ameriškim pritiskom. Nemška kanclerka Angela Merkel je napovedala, da bo Nemčija vsekakor zvišala varnostne standarde za 5G, a bodo vsi dobavitelji morali biti skladni z istimi varnostnimi standardi. Ne bo razlike, ali je dobavitelj evropski, kitajski ali ameriški.

Kakšne posledice že imajo ameriške omejitve na vaše poslovanje?

Od 16. maja 2019, ko so ZDA uvrstile Huawei na seznam prepovedanih podjetij, so naši prihodki prikrajšani najmanj za deset milijard evrov. Kljub temu smo v letu 2019 dosegli okrog 110 milijard evrov prihodkov, 18 odstotkov več kot leto prej. V prvem letošnjem trimesečju smo s prodajo po svetu dosegli 1,4 odstotka več kot leto prej. Prej sem se v Sloveniji ukvarjal predvsem s poslovanjem, a zdaj je zelo pomembno, da se srečam s čim več ljudmi, tudi tistimi, ki niso iz telekomunikacijske panoge. Bolj, ko nas boste spoznali, bolj boste prepričani, da so pomisleki o kibernetski varnosti neutemeljeni.

Ali menite, da ste deležni nepoštene obravnave?

Zavedamo se, da tudi v tej regiji ameriška vlada širi mnoge lažne informacije o našem podjetju. V več državah srednje in vzhodne Evrope je tudi sprožila pobudo za podpis skupne izjave o varnosti 5G, katere namen naj bi bil odpravljanje varnostnih tveganj v omrežjih 5G z rigoroznim vrednotenjem dobaviteljev iz nedemokratičnih držav.

Kakšna je ta pobuda?

Natančnejši vpogled razkriva skrb vzbujajočo politizacijo kibernetske varnosti. Dolgoročno tak ameriški pristop ne more odpraviti varnostnih tveganj. Kibernetska varnost je tehnično vprašanje in ga je treba reševati s tehničnimi načini. Politične taktike, kot so izključitev dobaviteljev glede na države porekla, niso učinkovite in so očitno zavajanje javnosti in ljudi, ki odločajo. Upravljanje kibernetske varnosti bi se moralo usmerjati na reševanje težav in ne na onemogočanje dobaviteljev. Nihče ni nikoli predstavil nobenega dokaza, ki bi podprl ameriške obtožbe.

Kakšne bodo posledice tam, kjer bi ta prepoved obveljala?

Izključevanje posameznih dobaviteljev, ki sicer spoštujejo mednarodno in krajevno zakonodajo, ustvarjanje ogromne družbene in gospodarske stroške – predvsem, če bodo operaterji prisiljeni nadomeščati Huaweievo opremo. Manj dobaviteljev pomeni tudi manjšo konkurenčnost telekomunikacijskega trga, ki bo tako obremenjen z naraščajočimi carinami in drugimi stroški ter tehnološkimi zaostanki. To bo podražilo digitalno transformacijo ter zmanjšalo nacionalno konkurenčnost in ustvarjalnost manjših podjetij.

Kako si prizadevate ovreči ameriške obtožbe?

V zadnjih 30 letih smo dosegli tri milijarde uporabnikov po vsem svetu in v tem času se ni zgodil niti en zlonameren dogodek kibernetske varnosti, ki bi bil povezan z uporabo Huaweieve opreme. Pričakujemo, da bo, tako kot mnoge evropske države, tudi Slovenija ohranila odprtost svojega telekomunikacijskega trga, svoje enakopravne in poštene pogoje za vse deležnike, ki spoštujejo ustrezno slovensko in mednarodno zakonodajo. To je v interesu vseh nas.

Ali imate konkretne dokaze o svoji varnostni neoporečnosti?

Imamo mnoge priznane in zaupanja vredne certifikate in uspešno opravljene presoje. Eden od najpomembnejših sistemov varnostnega certificiranja na svetu je Common Criteria (CC) – mnogi naši izdelki imajo opravljeno to presojo. V drugi polovici maja je španska obveščevalna agencija, natančneje njena veja kibernetske varnosti CCN (Centro Criptológico Nacional), enemu od naših izdelkov uradno podelila prvo zagotovilo na svetu za skladnost z merili CC za opremo 5G. Neodvisni nemški ponudnik kibernetske varnosti ERNW (Enno Rey Netzwerke) je preučil programsko opreme izvirne kode kritične komponente Huaweievega jedrnega omrežja za 5G in ugotovil, da je ta koda varna in kakovostna.

Sledimo mednarodnim standardom in najboljšim praksam, aktivno prispevamo k pobudam kibernetske varnosti v Evropski uniji, poleg tega imamo tudi tri centre transparentnosti kibernetske varnosti, kjer so naše programske kode in izdelki na voljo vsem vrstam preizkusov. Najbolj pomembno pa nam je zaupanje telekomunikacijskih operaterjev in vseh drugih strank, ki smo ga zgradili v dolgih letih uspešnega sodelovanja. Tako denimo imamo v Švici z operaterjem Sunrise in na Finskem z operaterjem Elisa skupne centre inovacij, ker si ne želimo samo prodajati opreme, temveč želimo tudi odkrivati nove možnosti.

Družbi Huawei očitajo tesne naveze s kitajsko vlado …

Mi smo zasebno podjetje v stoodstotni zasebni lasti. Nobena organizacija, vladna ali kakršnakoli zunanja, nima lastniškega deleža v Huaweiu ali kakršenkoli vpliv ali nadzor nad Huaweiem. Mi smo gotovo najbolj preverjena in najpogosteje presojena multinacionalka s področja informacijske in komunikacijske tehnologije. Kibernetska varnost nam je na prvem mestu in pred poslovnimi prioritetami. Kibernetski varnosti namenjamo pet odstotkov svojega proračuna za razvoj in raziskave in skoraj dva odstotka vseh svojih razvojnih in raziskovalnih kadrov – panožno povprečje pa je zgolj en odstotek. Ves čas poudarjamo, da nikoli ne bomo prizadeli nobene države in da ni kitajske zakonodaje, ki bi nas v to prisilila.

Ali bodo zaostrene napetosti med ZDA in Kitajsko vplivale na hitrost uvedbe komercialnih omrežij 5G?

To so nove okoliščine, ki jih zdaj še ne moremo ovrednotiti.

ZDA ponujajo podpis memoranduma o kibernetski varnosti tudi Sloveniji …

Da, sem slišal v poročilih. V tem memorandumu je veliko lažnih obtožb na račun Huaweia, predvsem glede kibernetske varnosti. Vedno smo spoštovali, spoštujemo in bomo spoštovali vse zakone in regulacije Slovenije, Evropske unije in vsake države, kjer smo prisotni. Mnoge evropske države, med njimi tudi Francija, Nemčija in Avstrija, niso podpisale tega memoranduma. Huawei je desetletja prispeval h kibernetski varnosti, zato ni grožnja Sloveniji, temveč del rešitve.

Na svojih pravicah intelektualne lastnine. Imamo skoraj 88 tisoč svetovnih patentov in največje število patentov, povezanih s standardi za 5G. Razvoju in raziskavam namenjamo od deset do 13 odstotkov letnega prihodka, kar močno presega povprečje panoge. Vse to postavlja Huawei v nekaterih delih tehnologije 5G več mesecev pred tekmeci. Imamo več kot 90 pogodb za komercialna omrežja po vsem svetu, od tega jih je skoraj polovica iz Evrope.

Kdo so vaši tekmeci?

Tisti, ki se okoriščajo z negotovostjo, ki jo ZDA ustvarja okrog nas, in izkoriščajo razmere za pridobivanje poslovne prednosti, česar jim niti ne moremo zameriti. Toda nekateri izmed njih aktivno pomagajo vladi ZDA v njihovi neutemeljeni politični kampanji. Konkurenca je predvsem poslovna, naša dolžnost pa je zagotoviti najboljšo možno tehnologijo in s tem kupcem in uporabnikom možnost svobodne izbire. Odprto, svobodno in transparentno okolje je dobro za vse, in upam, da bo Slovenija ohranila takšno okolje.

Vsaka nova tehnologija ustvarja nekaj strahu med nekaterimi – tudi pri prvih strojih v angleških tovarnah med industrijsko revolucijo v poznem 18. stoletju je bilo tako. Neutemeljeni strah sejejo predvsem tisti, ki prek interneta in družbenih omrežij iščejo pozornost in korist zase – toda vse zaupanja vredne ustanove, kot so združenje GSMA, Svetovna zdravstvena organizacija ali Mednarodna telekomunikacijska unija Združenih narodov (ITU) so že potrdile, da pri 5G ne gre za nove radijske valove, temveč za frekvence, ki smo jih po svetu že uporabljali za druge namene.

Zakaj zagovornikom teorij zarote uspe prepričati nezanemarljivo število ljudi?

Huawei in jaz osebno vedno upoštevamo dejstva ter profesionalne raziskave in študije, ki jih izvajajo zelo profesionalne in zaupanja vredne ustanove in posamezniki. To je osnova našega razvoja in odločanja na vseh področjih. Nisem zaskrbljen, ker so mnoge profesionalne študije ovrgle skrbi glede vpliva omrežij 5G na ljudi in naravo, in bom med prvimi, ki bodo uporabljali storitve 5G v Sloveniji.

Katere države so zgled na poti v 5G in kje vidite Slovenijo na tej poti?

Južna Koreja, Japonska in Kitajska so svoja komercialna omrežja 5G uvedle že zelo zgodaj. Vidimo, da se vse države v regiji pripravljajo na uvedbo svojih omrežij 5G, in čeprav so nekatere države že zaključile svoje dražbe za frekvenčni prostor za omrežja 5G, menimo, da je Slovenija, ki bo to naredila naslednje leto, na primerljivi časovnici kot razvitejši deli sveta.