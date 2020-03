Kdo je v resnici vojak, ki ga mnogi Italijani krivijo za epidemijo

Iz Italije se je tudi do slovenskega dela družbenega omrežja Facebook prebila "senzacionalna" novica, da je koronavirus po Evropi razširil nekdanji ameriški vojak, ki so mu za to plačali, sedaj pa umira. Italijanski in nekateri slovenski uporabniki novico, ki to ni, saj gre za preprosto fotomontažo, delijo množično in predvsem neironično, pa čeprav je fotografija domnevnega pacienta nič v resnici prizor iz svetovno znane televizijske nanizanke The Walking Dead oziroma Živi mrtveci.