Deset najboljših ne predragih pametnih telefonov ta hip

Prečesali smo aktualno ponudbo pametnih telefonov in izbrali nekaj takih, ki uporabniku ponujajo zelo veliko, obenem pa zanje v prodaji brez vezave ni treba odšteti več kot 500 evrov (z izjemo enega, ki pa toliko stane upravičeno). Spodnji izbor pametnih telefonov, za katere menimo, da predstavljajo dober nakup, ni lestvica, temveč so našteti v naključnem vrstnem redu.

Honor 10

Foto: Matic Tomšič

Honor 10 je najnovejši in tudi najboljši pametni telefon hčerinske družbe malce bolj znanega kitajskega Huaweia.

Poganjajo ga praktično isti sestavni deli kot trenutno najboljše Huaweieve pametne telefone (Mate 10 Pro, družina P20), kar pomeni, da se z lahkoto kosa z napravami najvišjega cenovnega razreda. Eden njegovih večjih adutov je ob hitrosti tudi zelo dober fotoaparat, ki ga dopolnjuje umetna inteligenca, ki samodejno "pametno" izbira najboljše nastavitve za posnetek danega motiva.

Pri tem telefonu sicer pogrešamo odpornost proti padcem v vodo in občutljivejši čitalnik prstnih odtisov, ki pa ga odlično nadomešča odklepanje z obrazom.

Cena: 449 evrov za model s 64 gigajbajti prostora za shranjevanje podatkov

Nokia 7 Plus

Foto: Matic Tomšič

Nokia 7 Plus je pametni telefon za pravega ljubitelja operacijskega sistema Android, ki pa za napravo ne želi zapraviti preveč denarja. Nameščen ima tako imenovani tovarniški operacijski sistem Android One, ki ne vsebuje aplikacij proizvajalca, temveč le najosnovnejše Googlove, cena telefona v prosti prodaji pa je okoli 400 evrov.

Za ta denar ne dobimo le Androida One, temveč tudi enega najboljših in spodobno hitrih mobilnih čipov srednjega razreda, zelo velik 15,24-centimetrski zaslon in baterijo, ki brez težav zdrži tudi dva dni povprečne uporabe.

Nič sicer ne bi imeli proti, če bi se z Nokio 7 Plus lahko tudi vrgli v bazen in če bi iz fotoaparata lahko iztisnili še malce več.

Cena: 399 evrov

Huawei P Smart

Foto: Matic Tomšič

Za 4,5 evra mesečno (ob sklenitvi ali podaljšanju naročniškega razmerja) trenutno težko dobimo boljši pametni telefon. Huawei P Smart je vsesplošno uporabna naprava, ki ji ne manjka ne hitrosti ne fotografskih zmogljivosti in ne baterijske dolgoživosti.

Seveda je treba sprejeti nekaj kompromisov: ni hitrega polnjenja baterije in priključka USB-C, občasno se programski opremi lahko kolcne in sprednja kamera ni ravno sinonim za kakovost. A to glede na ceno niso prehude pomanjkljivosti.

Cena: 280 evrov v prodaji brez vezave (4,5 evra mesečno z vezavo)

OnePlus 6

Foto: OnePlus

OnePlus 6 je najdražji pametni telefon na tem seznamu, a je obenem edini, ki lahko čisto zares tekmuje ali celo prekosi najboljše pametne telefone trenutne generacije.

Poganja ga eden najhitrejših mobilnih procesorjev ta hip, pomnilnika ima več od skoraj vseh tekmecev, v letošnji izdaji ima končno tudi zares dober fotoaparat.

Cena 519 evrov bo morda za nekatere kupce prevelik zalogaj, saj ga ni mogoče kupiti na obroke, temveč le prek spletne trgovine, a primerljive naprave (na primer Samsung Galaxy S9+ in Huawei P20 Pro) so od 300 do 400 evrov dražje.

Cena: 519 evrov za različico s 64 gigabajti prostora za shranjevanje podatkov

Noa Element H10le

Foto: Srdjan Cvjetović

Mobilni telefon Noa Element H10le proizvaja hrvaško podjetje Hangar 18. Njegove največje odlike so odličen zaslon, ki ga je za H10le naredil znani Sharp, zelo spodoben fotoaparat, simpatičen uporabniški vmesnik in spodobno zmogljiva baterija.

Nikakor ne smemo pozabiti tudi na dveletno jamstvo, ki uporabniku zagotavlja, da lahko pametni telefon praktično povozi s tankom, pa mu bo proizvajalec povrnil škodo do višine kupnine brez DDV.

Cena: 399 evrov (na voljo samo v prodaji brez vezave)

Huawei P20 Lite

Foto: Huawei

Huawei P20 Lite je zelo podoben pametnemu telefonu Honor 10, le da ima malce počasnejši procesor in drugačno postavitev čitalnika prstnih odtisov.

P20 Lite je sicer prvi telefon v Huaweievi družini Lite z dvojnim fotoaparatom, ki ustvarja boljše fotografije, kot bi bilo mogoče soditi po ceni, ima pa tudi enega najboljših sprednjih fotoaparatov ne le v svojem cenovnem razredu, temveč v celotni trenutni generaciji pametnih telefonov.

Cena: 380 evrov brez vezave (8,5 evra mesečno z vezavo)

Samsung Galaxy A6+

Foto: Bojan Puhek

Model Galaxy A6+ zaradi kakovostne izdelave uporabniku daje občutek, da v roki drži katerega od Samsungovih letošnjih silakov (Galaxy S9 ali S9+), čeprav bo od njiju ob prihodu na police trgovin, to bo verjetno še ta mesec, več kot pol cenejši.

Samsung bo na slovenskem trgu za ta pametni telefon, ki sicer ne prednjači na nobenem področju, a ga obvlada ravno dovolj dobro, da nosov ne morejo vihati niti tisti zahtevnejši uporabniki, najverjetneje zahteval okoli 370 evrov. Uradni podatek o ceni namreč še ni znan.

LG G6

Foto: Reuters

LG G6 je bil eden bolj neopaznih premijskih pametnih telefonov lanske generacije, čeprav je bil skoraj edini, ki mu med našim preizkusom nismo mogli očitati skoraj ničesar.

G6 ima še vedno precej hiter procesor, dovolj pomnilnika za žongliranje z veliko aplikacijami hkrati, sodoben videz, fantastičen zaslon in fotoaparat, ki zelo dobro kljubuje zobu časa, za nameček pa lahko s telefonom tudi skočimo v vodo, pa mu ne bo nič (če le ne bo pregloboka). Po zadnji pocenitvi je LG G6 postal zelo dobra alternativa letošnji generaciji najboljših pametnih telefonov.

Cena: 450 evrov brez vezave (11 evrov mesečno z vezavo)

Xiaomi Mi A1

Foto: Xiaomi

Xiaomi Mi A1 je najcenejši pametni telefon na tem seznamu, saj v prodaji brez vezave pri najboljšem slovenskem ponudniku stane samo 185 evrov.

Za toliko denarja uporabnik dobi 64 gigabajtov prostora za shranjevanje podatkov, najnovejši operacijski sistem Android One (enak, kot ga ima Nokia 7 Plus), kakovostno izdelano aluminijasto ohišje, soliden fotoaparat in možnost snemanja v ločljivosti 4K, s čimer se ne more pohvaliti ravno veliko telefonov, ki stanejo manj kot 200 evrov. Če bi imel še odpornost proti vdoru vode, bi bil Xiaomi Mi A1 morda celo najboljša kupčija na tem seznamu.

Cena: od 185 do 260 evrov brez vezave v slovenskih spletnih trgovinah

Stari prvaki iz druge roke

Na slovenskih in tujih spletnih straneh z malimi oglasi je mogoče za ugodno ceno kupiti pametne telefone, ki so lani ali pa pred dvema letoma krojili sam vrh ponudbe, njihova cena pa se je v prosti prodaji približala tisoč evrom.

Starejši pametni telefoni iPhone bodo z najnovejšo posodobitvijo operacijskega sistema iOS, ki jih bo konkretno pospešila, aktualni vsaj še eno leto. Foto: Reuters

Dobro ohranjen dve leti star Samsung Galaxy S7 edge, ki je še vedno odlična naprava, na spletu dobimo za 300 evrov, lanski Samsung Galaxy S8 pa za 60 evrov več.

Nepoškodovan iPhone 6S ali večji model iPhone 6S Plus z letnico nakupa 2016 dobimo za od 200 do 300 evrov. Še vedno sta dobra izbira, saj ju bo Apple z novo posodobitvijo operacijskega sistema iOS konkretno pohitril.

Brezhiben lanski Huawei P10 prek malih oglasov pri nas dobimo za malce več kot 250 evrov, Honor 9, ki mu je zelo podoben, pa za okoli 200 evrov. Honor 9 sicer ob izidu ni bil tako drag kot drugi tukaj omenjeni pametni telefoni, jim je pa lani ob izidu lahko konkuriral brez težav.

