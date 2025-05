Xiaomi Pad 7 Pro: jabolko v senci ali svoja zgodba o uspehu?

Tablico Xiaomi Pad 7 Pro so njeni snovalci oblikovali in opremili tako, da bi prepričala najzahtevnejše uporabnike. Ali ji bo uspelo?

Trenutno najzmogljivejšo Xiaomijevo tablico so naši celini uradno predstavili na predvečer letošnjega Mobile World Congressa v Barceloni na dogodku, kjer sta bila zvezdi dneva Xiaomijeva premijska telefona Xiaomi 15 in Xiaomi 15 Ultra.

Visoke ambicije, neskriti vzornik

Čeprav Xiaomi daje veliko poudarka predvsem na cenovno ugodne naprave, je s tablico Xiaomi Pad 7 Pro zadostil tudi željam tistih, ki od svoje mobilne naprave pričakujejo največ. Že pogled na specifikacije nakazuje, da jih ta tablica ne bo razočarala.

V Sloveniji je tablica Xiaomi Pad 7 Pro na voljo v grafitno sivi barvi. Foto: Srdjan Cvjetović

Najbrž ni dvoma, po kateri napravi so se pri Xiaomiju zgledovali, ko so ustvarjali Xiaomi Pad 7 Pro (namig: jabolko), so pa po kakšni lastnosti svojega najverjetnejšega vzornika celo presegli.

Prepričljiv zaslon in še …

Zaslon z ločljivostjo 3,2K in visoko frekvenco osveževanja – prilagodljiva do kar 144 hercev, kar bo kos tudi najbolj dinamičnim igram in video vsebinam – težko najde tekmeca med tablicami. Filmofili bodo veseli uradne podpore za Dolby Vision, ki je stalnica pri ponudnikih pretočnih vsebin. Xiaomi se radi pohvali, da je tudi pri tej tablici dobil evropske (natančneje: nemške) certifikate za tehnologije prikaza, ki so očem prijaznejše, česar bodo veseli predvsem tisti, ki pred zaslonom preživijo veliko časa.

Tablica deluje hitro in zanesljivo, saj od zmogljivega procesorja Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 (ta je le za ščepec manj zmogljiv od Qualcommovega trenutnega prvaka, ki nima S v imenu) drugega ne bi niti pričakovali. Tudi zvok štirih zvočnikov na različnih delih naprave je presenetljivo dober za tablico.

Zaslon z ločljivostjo 3,2K in visoko frekvenco osveževanja – prilagodljiva do kar 144 hercev, kar bo kos tudi najbolj dinamičnim igram in videovsebinam – težko najde tekmeca med tablicami. Foto: Srdjan Cvjetović

Ko osnovno vendarle ni dovolj

Veliko uporabnikov bo povsem zadovoljnih že s samo tablico, a ustvarjalci bodo pogrešali priloženo pisalo, tisti, ki veliko pišejo, pa bi si želeli dodatno tipkovnico.

Za ta dva dodatka bo treba posebej seči v denarnico – in to razmeroma globoko, za pisalo po slabega stotaka, za tipkovnico pa še kakšen evrski bankovec več. Doplačati bo treba tudi za ovitek, kar je povsem običajno, a tudi za hiter polnilnik – več o teh dodatkih malo pozneje.

Tanka oblika: manj je več

V trenutku nastajanja teh vrstic je v Xiaomijevi slovenski spletni trgovini tablica ravno toliko znižana glede na priporočeno redno maloprodajno ceno, kolikor znaša priporočena redna maloprodajna cena za pripadajočo zunanjo tipkovnico. Foto: Srdjan Cvjetović Oblikovno tablica Xiaomi Pad 7 Pro ne izstopa, a to ni nujno slaba novica. Brez dvoma je zelo tanka, kar je njena konkurenčna prednost, a ta izgine, če si priskrbite zunanjo tipkovnico (in ste jo pripravljeni plačati), s katero bo pisarniška učinkovitost, a tudi odpornost tablice na zunanje vplive, bistveno okrepljena.

Kakšna je ta odpornost, pa ne moremo nedvomno vedeti, ker Xiaomi ni objavil podatka o vrednosti po standardu IP.

Z najnovejšim androidom, a brez "kompasa"

Kot od najnovejših Xiaomijevih naprav pričakujemo, je na tablico Xiaomi Pad 7 Pro nameščen najnovejši operacijski sistem Android 15, na katerega je nadgrajen Xiaomijev uporabniški vmesnik HyperOS 2, ki ne posega preveč v izvirni Googlov Android.

Xiaomi oglašuje zbirko funkcij umetne inteligence, med katerimi so nekatere seveda Googlove, a teh nismo preizkusili, zato jih tudi ne moremo komentirati in oceniti. Nismo preizkusili niti lokacijskih storitev, a iz drugega razloga: tablica nima podpore za GPS. Odmislite si navigacijo, lokacijske oznake na fotografijah ...

Na tablico Xiaomi Pad 7 Pro je nameščen najnovejši operacijski sistem Android 15, na katerega je nadgrajen Xiaomijev uporabniški vmesnik HyperOS 2, ki ne posega preveč v izvirni Googlov Android. Foto: Srdjan Cvjetović

Za tablico zelo hitro polnjenje – če ga dokupite

Specifikacije glavne in sprednje kamere na tej Xiaomijevi tablici so privlačne, a vedeti moramo, da tablice načeloma niso tako dobro podprte z algoritmi in načini snemanja kot pametni telefoni primerljivega cenovnega razreda.

Akumulator tablice Xiaomi Pad 7 Pro je z vidika zmogljivosti primerljiv drugim napravam tega razreda, a je zaradi podpore hitremu 67-wattnemu polnjenju, ki ni ravno običajna med tablicami, v prednosti. To sicer ni samoumevno, ker ustrezen polnilnik tablici ni priložen ob nakupu in ga je treba kupiti posebej. Xiaomi je pri tej tablici uporabil enako tehnologijo, ki pri njegovih pametnih telefonih poskrbi za podaljšanje trajanja akumulatorja in za varovanje akumulatorja pred neželenimi stranskimi učinki hitrega polnjenja.

S pripadajočo zunanjo tipkovnico (dodatna oprema) postanejo pisanje in urejanje besedil in razpredelnic ter druga pisarniška opravila precej lažja. Foto: Srdjan Cvjetović

Tablica Xiaomi Pad 7 Pro je zelo podobna najbližjemu sorodniku, ki nima Pro v imenu. Razlika je med 110 in 150 evrov, odvisno od tega, ali primerjamo akcijske cene ali priporočene redne maloprodajne cene, kar upravičujeta zmogljivejši procesor in matiran zaslon z nanoprevleko, ki se učinkoviteje upira odsevanju.

Oblika tablice je dokaj običajna ter zato tudi podobna svojim najbližjim in največjim tekmecem. Ohišje iz aluminija varuje zaslon, ki je lepo pregleden, čeprav ni OLED, ki bi ceno tablice zagotovo še nekoliko zvišal. Čitalnik prstnih odtisov je na gumbu, ki tudi poskrbi za vklop in izklop naprave.

Pisalo: dodatek ali nuja?

Navajeni smo že, da so zunanje tipkovnice dodatna oprema tablic, ki so na voljo posebej, malo pa preseneča, da pri tej tablici tudi pisalo ni priloženo, temveč ga je treba dokupiti posebej.

Xiaomi to opravičuje s tem, da po njegovih ocenah in izkušnjah veliko uporabnikov pisala sploh ne uporablja ter da bi z njegovo vključitvijo po nepotrebnem povišal ceno tablice. A tisti, ki jo uporabljajo, uporabljajo natanko to utemeljitev – da z ločeno prodajo pisala prikrito dražijo tablico. Prav imajo zagotovo oboji, odvisno od tega, koliko pogosto uporabljajo pisalo.

Mnenja, ali bi moralo biti pisalo že priloženo v osnovnem prodajnem kompletu, so deljena. Foto: Srdjan Cvjetović

Ko zadiši po pisarni: iz tablice skoraj prenosnik

Pisalo Focus Pen sledi oblikovnim smernicam prejšnjih Xiaomijevih pisal, tipkovnica Pro Focus Keyboard pa je v marsičem zelo podobna tisti, ki jo svojim tablicam prilaga proizvajalec s sadjem v svojem logotipu.

Če pa odmislimo to (najbrž nenaključno) podobnost videza, je Xiaomijeva tipkovnica izredno dobrodošel pripomoček za vse uporabnike, ki želijo na svoji tablici odgovarjati na e-pošto, pisati besedila, urejati razpredelnice in opravljati druga pisarniška opravila. Z uporabo načina Workstation Mode na tablici bo s to tipkovnico zelo podobna tisti na veliko težjem prenosnem računalniku., ki tako, ko se odpravimo na pot, lahko ostane doma ali v pisarni.

Tablica Xiaomi Pad 7 Pro

Dimenzije: 251,22 x 173,42 x 6,18 milimetra

Masa: 500 gramov

Procesor: štirinanometrski Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3, grafični koprocesor Adreno 735

Pomnilnik: 12 gigabajtov

Shrambni prostor: 512 gigabajtov

Zaslon: IPS LCD Adaptive Sync, diagonala 28,35 centimetra (11,2 palca), ločljivost 3,2K (3.200 x 2.136 pik), razmerje stranic 3:2, osvežitev slike do 144-krat v sekundi (prilagodljivo), tipična svetilnost 800 nitov

Glavna kamera: ločljivost 50 milijonov pik, f/1.8 PDAF, 4K | 30/60fps, 1080p | 30/60fps, 720p | 30fps

Sprednja kamera: ločljivost 32 milijonov pik, f/2.2, 1080p | 30fps, 720p | 30fp

Akumulator: tipična zmogljivost 8.850 miliamperskih ur, hitro 67-wattno polnjenje z ustreznim polnilnikom, ki je na prodaj posebej

Povezljivost: WLAN (WIFi 7, WiFi 6, WiFi 5, WiFi 4, frekvenčno območje 2,4 in pet gigahercev), Bluetooth 5.4 (podpira AAC/LDAC/LHDC 5.0), USB 3.2, vmesnik USB-C

Zvok: štirje zvočniki, podpora za Dolby Atmos in Dolby Vision

Operacijski sistem: Android 15, uporabniški vmesnik Xiaomi HyperOS 2

Barva: grafitno sivaJ

amstvo: 24 mesecev

Cena: 629 evrov (priporočena redna maloprodajna cena, v času nastajanja teh vrstic v uradni trgovini Mi Store 499 evrov); pisalo Xiaomi Focus Pen 99 evrov; tipkovnica za Xiaomi Pad 7 in 7 Pro 129 evrov, originalni ovitek 29 evrov; hiter 67-wattni polnilnik HyperCharge 26 evrov

Vir podatkov: Xiaomi Slovenija

Sklepna beseda

Tablica Xiaomi Pad 7 Pro ima zajeten kup zaželenih lastnosti, kot so zaslon z visoko ločljivostjo, hitro in zanesljivo delovanje na krilih zmogljivega procesorja in možnost hitrega polnjenja (a le, če si dokupite ustrezni polnilnik).

Za največji učinek sta na voljo še tipkovnica in pisalo, a sta dokaj draga in tako dodobra okrnita cenovno dostopnost tablice, ki jo dopolnjujeta. Če ne potrebujete lokacijskih storitev, bo tablica Xiaomi Pad 7 Pro tudi brez teh dodatkov dobro in zanesljivo opravila svoje poslanstvo.

Kaj nam je bilo všeč:

- zmogljivost in zanesljivost delovanja,

- preglednost in ločljivost zaslona.

Kaj nam ni bilo všeč:

- nima GPS,

- pisalo je na prodaj posebej in je drago.