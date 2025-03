Xiaomi 15 Ultra: zasnovan za najzahtevnejše fotografe

Pametni telefon Xiaomi 15 Ultra je nadgradnja najbližjega ravno tako premijskega sorodnika Xiaomi 15, a s poudarkom na potrebah in pričakovanjih profesionalnih fotografov in najzahtevnejših ljubiteljskih fotografov.

Razlika med telefonoma Xiaomi 15 in Xiaomi 15 Ultra, ki se jo opazi v prvem trenutku, je velikost.

Pri Ultri je diagonala zaslona slab centimeter večja, posledično pa bo tehtnica pri Ultri pokazala približno 35 gramov več.

Primerjava velikosti in razporeditev kamer na zadnji strani med pametnima telefonoma Xiaomi 15 (beli, zgoraj) in Xiaomi 15 Ultra (črn, spodaj) Foto: Gaja Hanuna

Enopalčno tipalo na glavni kameri

Imata pa oba telefona veliko skupnih lastnosti, tudi pri kamerah, kjer so razlike med njima največje. Tako Xiaomi 15 kot Xiaomi 15 Ultra imata leče Summilux, ki jih podpisuje nemški proizvajalec fotografske opreme Leica, a gre Ultra kar nekaj korakov naprej. Xiaomi 15 Ultra ima osem asferičnih leč, za katere so prepričani, da pokrivajo vse okoliščine, v katerih se lahko znajde vsak resen fotograf.

Ultra se lahko pohvali še z enopalčnim tipalom na glavni kameri, ki se odlično znajde tudi ob zelo pomanjkljivi ali neustrezni osvetljenosti. Posebnost Ultre je še periskopska kamera, katere tipalo ima ločljivost dvesto milijonov pik in ki omogoča vsaj štirikratno optično povečavo. Steklo kamer Corning Gorilla Glass 7i na zadnji strani Ultre je s posebnima prevlekama zaščiteno tako proti praskam kot tudi odsevom in bleščanju, ki bi se lahko pripetili ob močnem soncu.

Na pametnem telefonu Xiaomi 15 Ultra je prenovljena različica Xiaomijevega uporabniškega vmesnika HyperOS z oznako 2.0., ki temelji na operacijskem sistemu Android 15. Xiaomi bo zagotovil štiri leta sistemskih nadgradenj in šest let varnostnih popravkov. Foto: Bojan Puhek

Fotoaparat ali pametni telefon?

Kako močna je usmerjenost pametnega telefona Xiaomi 15 Ultra v fotografijo, se lepo vidi, ko ga postavimo ležeče, saj njegov videz takrat bolj spominja na fotoaparat kot na mobilni telefon. Velik krog, v katerem so nameščene kamere in bliskavica, bo morda prevelik za kakšno damsko torbico ali žep, toda Xiaomi 15 Ultra verjetno niti ni zamišljen, da bi bil telefon za množice.

Fotogalerija: posneto s privzetimi nastavitvami pametnega telefona Xiaomi 15 Ultra v Barceloni brez dodatnih obdelovanj razen morebitnih obrezovanj. Preizkus načina sončnega zahoda na barcelonski plaži ni uspel, ker je ravno tisti dan bil oblačen in vetroven.

Naš preizkušanec je bil uradno v črni barvi, a je njegova zadnja stran videti bolj temnosiva. Steklena izvedba poglablja vtis premijske naprave, a ni povsem imuna na nabiranje prstnih odtisov.

V ležečem položaju je Xiaomi 15 Ultra še bolj videti kot tradicionalen fotoaparat. Foto: Bojan Puhek

Osem jeder, 16 "giga" pomnilnika in 512 "giga" shrambe

Glede procesorske zmogljivosti, ki jo zagotavlja osemjedrni Qualcommov procesor Snapdragon 8 Elkite – trenutno največji silak v svetu mobilnih procesorjev – z razkošnih 16 gigabajtov pomnilnika in 512 gigabajtov shrambnega prostora, je Xiaomi 15 Ultra v enakem izhodiščnem položaju kot njegov najbližji sorodnik Xiaomi 15, a mu vsa ta zmogljivost morda celo pride še bolj prav.

Seveda je razpoložljiv prostor tudi v tem primeru zmanjšan za prostor, ki ga zasedajo operacijski sistem in nameščeni programi. Še vedno bo zelo veliko prostora tudi za intenzivne snemalce, zato ni kakšne škode, da razpoložljivega shrambnega prostora ni mogoče razširiti s pomnilniškimi karticami.

Spodnja stran pametnega telefona Xiaomi 15 Ultra Foto: Bojan Puhek

Še zmogljivejši akumulator

Ravno zaradi še intenzivnejših računanj in obdelav umetne inteligence ima Xiaomi 15 Ultra še malo zmogljivejši akumulator od navadnega Xiaomi 15. Oba imata silicij-ogljikov akumulator, ki se dobro obnese glede vzdržljivosti, torej koliko časa naprava deluje s posameznim polnjenjem, in omogoča večje nazivne zmogljivosti brez večjih dimenzij. Oba podpirata enako hitro 90-wattno žično polnjenje, Ultra pa še hitrejše 80-wattno brezžično polnjenje (Xiaomi 15 podpira 50-wattno brezžično polnjenje).

Toda za vse prednosti tako hitrega polnjenja, ki so ga poimenovali HyperCharge, bo treba v dodaten nakup polnilnika, saj se je tudi Xiaomi pridružil trendu (in evropskim priporočilom) neprilaganja polnilnika ob nakupu telefona. Dodajmo še, da tako Xiaomi 15 kot Xiaomi 15 Ultra podpirata desetwattno povratno polnjenje (brezžično polnjenje drugih naprav).

Xiaomi 15 Ultra se lahko pohvali tudi z enopalčnim tipalom na glavni kameri, ki se odlično znajde v najrazličnejših razmerah, tudi ob zelo pomanjkljivi ali neustrezni osvetljenosti. Foto: Bojan Puhek

Pametni telefon Xiaomi 15 Ultra

Dimenzije: 161,3 × 75,3 × 9,35 milimetra (9,48 milimetra pri srebrni barvi)

Masa: 226 gramov (bela ali črna barva) ali 229 gramov (srebrna barva)

Procesor: trinanometrski Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Platform (2 × 4,32 gigaherca in 6 × 3,53 gigaherca), grafični koprocesor Adreno 830, nevralni koprocesor (pospeševalnik umetne inteligence Hexagon)

Pomnilnik: 16 gigabajtov LPDDR5X

Shrambni prostor: 512 gigabajtov, UFS 4.1

Operacijski sistem: Android 15 z uporabniškim vmesnikom Xiaomi HyperOS 2 in funkcijami umetne inteligence (Xiaomi HyperAI, AI Writing, AI Interpreter, AI Subtitles, AI Speech Recognition, AI Semantic Search, AI Creativity Assistant, AI Image Enhancement, AI Image Expansion, AI Eraser Pro, AI Reflection Removal AI Film, AI Magic Sky – vse funkcije niso dostopne v vseh jezikih)

Zaslon: AMOLED, All Around Liquid Display, WQHD+ (3.200 × 1.440 pik), diagonala 17,1 centimetra (6,73 palca), svetilnost do 3.200 nitov, 522 pik na palec, dinamično osveževanje slike od enkrat do 120-krat v sekundi, vzorčenje na dotik do 300 hercev, 68 milijard barv, podpira HDR10+ in Dolby Vision, certifikati TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified in TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified Performance

Kamera zadaj: Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.6/14-100 ASPH; glavna kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik, ƒ/1.63, optična stabilizacija slike (OIS), tipalo Sony Lytia LYT-900 z enakovredno žariščno razdaljo 23 milimetrov, 8P asferične leče; Leica telefoto kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik, ƒ/1.8, optična stabilizacija slike (OIS), tipalo Sony IMX858 z enakovredno žariščno razdaljo 70 milimetrov, podpora za desetcentimetrsko makrofotografijo; Leica periskopska telefoto kamera z ločljivostjo 200 milijonov pik, ƒ/2.6, optična stabilizacija slike (OIS), tipalo HP9 z enakovredno žariščno razdaljo 100 milimetrov; Leica ultraširoka kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik, ƒ/2.2, vidno polje 115 stopinj, tipalo ISOCELL JN5 z enakovredno žariščno razdaljo 14 milimetrov

Kamera spredaj: ločljivost 32 milijonov pik, ƒ/2.0, vidno polje 90 stopinj, tipalo OV32B z enakovredno žariščno razdaljo 21 milimetrov

Zvok: stereo zvočniki, Dolby Atmos, certifikati Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless certification, štirje mikrofoni

Video: snemanje 8K s 30 sličicami v sekundi, 4K s 30, 60 ali 120 sličicami v sekundi, Dolby Vision pri 4K s 60 sličicami v sekundi pri vseh žariščnih razdaljah, desetbitni video pri 4K s 60 sličicami v sekundi pri vseh žariščnih razdaljah, počasni posnetek na glavni in telefoto kameri pri 4K s 120 sličicami v sekundi

Odpornost: na vodo in prah po standardu IP68, Xiaomi Shield Glass 2.0, visokoodporni aluminijski okvir

Omrežje: 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78/79 – 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78/79 – 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 – 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 – 3G: UMTS: B1/2/4/5/6/8/19 – 2G: GSM: B2/3/5/8

Povezljivost: USB-C, Wi-Fi 7 in navzdol, Dual SIM (poljubna kombinacija nanoSIM in eSIM), Bluetooth 6.0, NFC, določanje položaja

Akumulator: neodstranljiv silicij-ogljikov, tipična nazivna zmogljivost 5.410 miliamperskih ur, HyperCharge: hitro 90-wattno žično polnjenje in hitro 80-wattno brezžično polnjenje

Barve: črna, bela, srebrna

Cena: 1.499 (priporočena redna maloprodajna cena v Sloveniji), ob nakupu do 31. marca 2025 darilo Xiaomi Scooter 4 Lite.

Vir podatkov: Xiaomi Slovenija

Nemški proizvajalec fotografske opreme Leica sodeluje pri razvoju kamer in programskih algoritmov za Xiaomijeve premijske telefone, Xiaomi 15 Ultra pa ponuja vrhunce njunega sodelovanja. Foto: Bojan Puhek

Sklepna beseda

Xiaomi 15 Ultra svojih nespornih dosežkov na fotografskem in videografskem področju, ki ga ločijo od štiristo evrov cenejšega telefona Xiaomi 15, ni utemeljil samo na izboljšanih algoritmih in umetni inteligenci, temveč tudi na naprednejših kamerah, ki se celo pri privzetih nastavitvah zelo dobro znajdejo tudi pri zahtevnejših razmerah in motivih.

Tisti, ki bodo imeli znanje in čas, da se igrajo še z nastavitvami tako kot profesionalni fotografi, nas bodo zagotovo lahko še pogosteje razveselili z ustvarjalnimi umetninami. Seveda pa ne moremo pričakovati, da bodo profesionalni fotografi nadomestili svoje zrcalnorefleksne fotoaparate in drugo vrhunsko profesionalno opremo s še tako dobrimi kamerami na pametnem telefonu. Toda razlike so vendarle vse manjše in je s takšnim pametnim telefonom brez dvoma mogoče kakovostno opraviti marsikatero fotografsko nalogo, zlasti kadar ni potrebe ali ni praktično prenašati velikih in težkih fotografskih torb.

Profesionalnim fotografom in tistim, ki iščejo največ v pametnem telefonu, cena, poldrugi evrski tisočak, najbrž niti ne bo pretirano visoka; zlasti, ker zanjo dobijo 16 gigabajtov pomnilnika in 512 gigabajtov skupnega shrambnega prostora, kar ob zahtevnih algoritmih umetne inteligence ter ob intenzivnejšem snemanju fotografij in videov pride še kako prav.

Kaj nam je bilo všeč:

- vse prednosti sorodnega telefona Xiaomi 15 (razen skromnih dimenzij),

- še zmogljivejše kamere,

- odzivno in zanesljivo delovanje,

- 16 gigabajtov pomnilnika in 512 gigabajtov skupnega shrambnega prostora kot osnovna ponudba,

- vzdržljivost in hitro polnjenje akumulatorja.

Kaj nam ni bilo všeč:

- za prednosti hitrega žičnega ali brezžičnega polnjenja je treba imeti pripadajoči polnilnik, ki ob nakupu telefona ni priložen

