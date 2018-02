Novi Samsung Galaxy S9: te njegove funkcije se res veselimo

Sezono najbolj premijskih pametnih telefonov v letu 2018 je odprl južnokorejski Samsung. Predstavil je nova modela Galaxy S9 in Galaxy S9+, ki sta predhodnika z zaporedno številko 8 nadgradila v praktično vseh pogledih. S9 je lep, zelo hiter in opremljen z vrhunskim fotoaparatom ter drugimi tehnološkimi bombončki, med katerimi je kar nekaj res uporabnih.

Pametna telefona Galaxy S9 in Galaxy S9+ bosta na prodaj v treh barvah: vijoličasti, polnočno črni in koralno modri. Foto: Srdjan Cvjetović

Galaxy S9: zunanjost

Samsung za Galaxy S9 na tem področju ni izumljal tople vode, kar pomeni, da sta oba novinca (S9 in S9+) zelo podobna predhodnikoma S8 in S8+. To je dobra stvar, saj so videz generacije Galaxy S8 mnogi zelo hvalili.

Dimenzije in ločljivost zaslona se tako niso spremenile. Diagonala zaslona modela Galaxy S9 meri 14,7 centimetra, modela Galaxy S9+ pa 15,7 centimetra. Samsung je malce zvišal le maksimalno svetlost zaslona ter še čisto malo zmanjšal robova na zgornji in spodnji strani telefonov.

Največja novost, kar zadeva zunanjost, je položaj čitalnika prstnih odtisov. Samsung je namreč upošteval kritike in predloge nekaterih uporabnikov modela Galaxy S8, ki jih je motila umestitev čitalnika ob fotoaparat na hrbtni strani naprave.

Čitalnik je pri modelih Galaxy S9 in Galaxy S9+ zdaj pod lečo fotoaparata. Foto: Samsung

Galaxy S9: fotoaparat in videokamera

Fotoaparat bo eden najmočnejših prodajnih adutov pametnih telefonov generacije Galaxy S9. Ta uporabnikom prva prinaša mobilni fotoaparat z dvojno zaslonko.

Kaj to pomeni? Zaslonka je luknja, skozi katero svetloba potuje do senzorja fotoaparata. Večja ko je zaslonka, več svetlobe pride do senzorja in fotografije so zato lahko svetlejše in bolj podrobne. A ker včasih ne potrebujemo veliko dodatne svetlobe, lahko široka zaslonka povzroči tudi, da so slike presvetle.

Samsunga Galaxy S9 bosta lahko preklapljala med zaslonkama f/1.5 in f/2.4 (manjša ko je vrednost, širša je zaslonka) in po zagotovilih Samsunga ustvarjala zelo kakovostne fotografije v vseh svetlobnih razmerah.

Zaslonka f/1.5 je sicer tudi najširša med vsemi pametnimi telefoni, ki bodo neposredni tekmec Galaxyjema S9.

Večji od novincev, model Galaxy S9+, je tudi prvi pametni telefon v osemletni zgodovini serije Galaxy S, ki ima dvojni fotoaparat. Nastal je po vzoru lanskega Galaxy Note 8 in bo namenjen optični povečavi slike. "Navadni" Galaxy S9 še naprej vztraja pri samo enem fotografskem objektivu. Foto: Samsung

Največja zanimivost, kar zadeva videokamero novih Samsungovih pametnih telefonov, je možnost snemanja izredno počasnih posnetkov z 960 slikami na sekundo pri še vedno spodobni ločljivosti 720p. To je v praksi videti takole:

Galaxy S9: hitrost in uporabnost

Oba pametna telefona Galaxy S9 bo na našem trgu poganjal Samsungov lastni procesor Exynos z osmimi jedri, ki v primerjavi s predhodnikoma prinaša nekaj deset odstotkov višjo hitrost delovanja. Galaxy S9 bo imel štiri gigabajte delovnega pomnilnika RAM (ta narekuje, koliko aplikacij imamo lahko odprtih in do njih dostopamo hkrati), S9+ pa šest gigabajtov.

Samsung bo uporabnikom tako kot lani ponudil tudi vedno priročne lastnosti, ki so jim jih nekateri drugi proizvajalci že odrekli: režo za spominsko kartico, s katero je mogoče razširiti prostor za shranjevanje podatkov, in 3,5-milimetrski priključek za slušalke.

Ena obetavnejših novih lastnosti Galaxyja S9, ki se zdijo res uporabne, je funkcija Samsungovega pametnega pomočnika Bixby, ki omogoča takojšne prevajanje besedila s pomočjo fotoaparata.

Uporabnik Galaxyja S9 bo vklopil fotoaparat, izbral funkcijo Bixby in s telefonom nameril v besedilo, ki ga želi prevesti. Bixby mu bo na zaslonu v nekaj trenutkih nato pokazal prevod. Ali bo od začetka podprt tudi slovenski jezik, še ne vemo, bo pa ta funkcija zagotovo zelo uporabna za tiste, ki razumejo vsaj enega od podprtih (angleščino, nemščino) in pogosto potujejo. Foto: Samsung

Galaxy S9 in Galaxy S9+ prinašata tudi zabavne animirane obraze po zgledu Appla, ki je nekaj podobnega predstavil ob lanskih iPhonih:

Zanimivo bo videti tudi, kako se bo v praksi obnesel nov na papirju kar obetaven sistem za zaščito podatkov na napravi, ki bo uporabnikom omogočil odklepanje telefona Galaxy S9 s kombinacijo prepoznave oči in čitalnika prstnih odtisov.

Nikamor seveda ni izginila odpornost proti vdoru vode. Galaxy S9 in Galaxy S9+ sta opremljena s certifikatom IP68, kar pomeni, da lahko preživita polurno potapljanje v do 1,5 metra globoki vodi. Foto: Samsung

Galaxy S9: kdaj in cena

Oba pametna telefona si bo v prednaročilu mogoče zagotoviti od 2. marca, pri mobilnih operaterjih pa bosta na prodaj od 16. marca.

Ceni Galaxyja S9 in Galaxyja S9+ bosta v prodaji brez sklenitve ali podaljšanja naročniškega razmerja primerljivi z začetnima cenama predhodnikov: