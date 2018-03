Afera Facebook: na spletu odmeva nov udarec za tehnološkega giganta

V organizaciji Mozilla, ki je začela bojkotirati Facebook zaradi razkritij o Facebookovem vprašljivem upravljanju podatkov in posledičnega škandala , so se odločili, da to še ni bila dovolj velika lekcija za družbeno omrežje. Zdaj so za spletni brskalnik Firefox izdali še dodatek, ki zavaruje uporabnikovo zasebnost, saj Facebooku preprečuje, da bi mu pod prste gledal tudi drugje po spletu.

Foto: Reuters

Kaj počne Facebook tudi takrat, ko ga ne uporabljamo

Facebook ima v svojem pravilniku za zbiranje in uporabljanje podatkov o uporabnikih črno na belem zapisano, da jim zaradi izboljševanje uporabniške izkušnje in interesov oglaševalcev, ki Facebooku za to dobro plačujejo, sledi tudi, ko že zapustijo Facebook.

Če uporabnik obišče spletno stran, na kateri je mogoče nekaj všečkati oziroma deliti neposredno na družbeno omrežje, si bo Facebook njegov obisk zapomnil.

Primer: uporabnik mora kupiti nove letne avtomobilske gume, zato je preveril spletno trgovino, ki jih prodaja. Naslednjič, ko se bo prijavil v Facebook, bo na zaslonu morda videl oglas za letne gume. Foto: Reuters

Facebook to sicer počne že nekaj časa, a mnogo uporabnikov je takšno vdiranje v njihovo zasebnost začelo skrbeti šele v zadnjih dveh tednih, po razkritjih, da je Facebook v nekem obdobju preslabo zaščitil osebne podatke uporabnikov. Zaradi tega jih je tretja oseba, britansko podjetje Cambridge Analytica (in morda še kdo drug), lahko zlorabila v nečedne namene.

Kaj uporabnikom zdaj zagotavlja novost Mozille

Organizacija Mozilla, ki je prejšnji teden do nadaljnjega protestno zapustila Facebook, je v torek izdala dodatek oziroma razširitev za svoj priljubljeni spletni brskalnik Firefox z imenom Facebook Container.

Ta razširitev Facebooku odseka lovke in iztakne oči, katerih domet seže onkraj meja družbenega omrežja. To pomeni, da Facebook uporabniku, ki ima nameščeno razširitev Facebook Container, ne bo več mogel slediti, ko bo uporabnik zapustil družbeno omrežje.

Da je razširitev Facebook Container aktivna, nam v brskalniku Firefox pove tale modra črta pod imenom zavihka. Foto: Matic Tomšič

Razširitev deluje tako, da prepozna zavihek v spletnem brskalniku, na katerem je odprt Facebook, in ga izolira od drugih zavihkov, kar pomeni, da Facebook z njimi ne more komunicirati. Vedno pobriše tudi vse piškotke, ki jih Facebook uporablja za sledenje uporabniku drugod po spletu.

Mozilla sicer opozarja, da v brskalniku, ki ima nameščeno razširitev Facebook Container, na drugih spletnih straneh ne bodo delovale nekatere funkcije Facebooka, na primer gumbi za všečkanje in deljenje vsebin neposredno na Facebook, a to je cena izboljšane zasebnosti.

Razširitev Facebook Container namestimo tako, da obiščemo njegovo spletno stran (lahko kliknete tudi kar tole sliko) in pritisnemo gumb Add to Firefox. Strinjati se bo sicer treba s pogoji uporabe, ki od uporabnika zahtevajo dostop do podatkov o spletnih straneh, ki jih obišče, saj je to nujno za pravilno delovanje razširitve. A razvijalci Facebook Containerja zagotavljajo, da ne bodo zbirali drugih podatkov kot tega, na koliko napravah je razširitev nameščena. Foto: Matic Tomšič

Kaj pa uporabniki, ki nimajo brskalnika Firefox?



Facebook Container je za zdaj na voljo le uporabnikom Firefoxa, ker je zgrajen na Mozillini tehnologiji, ki je drugi brskalniki ne uporabljajo.



Če namesto Firefoxa uporabljate brskalnika Google Chrome ali Opera, lahko poskusite namestiti razširitev Privacy Badger, ki jo izdaja neprofitna organizacija borcev za zaščito elektronskih pravic uporabnikov EFF (Electronic Frontier Foundation) in ki sledenje vašim aktivnostim na spletu prepreči tudi drugim digitalnim vohunom, ne le Facebooku.



Uporabniki Microsoftovega brskalnika Edge lahko namestite razširitev Ghostery (na voljo je tudi za Chrome in Firefox), ki prav tako poskrbi, za uporabnik z vidika sledilnih skript in piškotkov preprosto izgine.

Odločitev Mozille, ki bo šla v nos Facebooku in morda postavila pomemben precedens, odmeva na spletu

Na Redditu, najbolj obiskanem forumu na spletu, ki ga mesečno oblega pol milijarde uporabnikov in je sedma najpogosteje obiskana spletna stran, je objava o novi razširitvi za blokiranje Facebooka v samo eni uri postala najbolj priljubljena med več deset tisoč drugimi, ki so se na Redditu pojavile v zadnjih 24 urah:

Foto: Matic Tomšič

