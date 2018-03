Facebooku se po odmevnem škandalu obetajo velike spremembe

Mark Zuckerberg (na fotografiji) je v današnjem obsežnem zapisu na Facebooku priznal, da so pri družbenem omrežju naredili nekaj napak, ki jih ne bi smeli, a obenem tudi zagotovil, da se kaj takega zdaj že tako ali tako ne more več ponoviti, uvedli pa bodo tudi nove ukrepe, ki bodo podatke uporabnikov v prihodnje zaščitili še bolj. Foto: Reuters

Zuckerberg: To se je v resnici zgodilo med Facebookom in podjetjem Cambridge Analytica

Mark Zuckerberg je vsem, ki ga spremljajo na Facebooku, v najnovejši objavi najprej opisal, kaj vse je botrovalo spočetju afere z njegovega vidika oziroma vidika Facebooka.

Leta 2007 so, da bi na družbenem omrežju uporabnike zadržali dlje, predstavili tako imenovano Facebookovo platformo, na kateri so druga podjetja lahko razvijala aplikacije, na primer igre, kvize, koledarje. Da bi bile te kar najbolj prijazne do uporabnikov, so morale imeti nekaj njihovih osebnih podatkov. Med njimi so bili tudi podatki o njihovih prijateljih.



Leta 2013 je raziskovalec z univerze Cambridge Aleksandr Kogan razvil aplikacijo, osebnostni kviz, ki jo je uporabilo okrog 300 tisoč ljudi. Ker je imela aplikacija dostop do podatkov o uporabnikih in s tem tudi dostop do podatkov o njihovih prijateljih, je Kogan lahko zbral podatke o več deset milijonih uporabnikov Facebooka.



Leta 2014 je Facebook aplikacijam onemogočil, da bi lahko dostopale do podatkov o prijateljih uporabnikov. Takrat je Facebook tudi sprejel dodatne ukrepe, zaradi katerih so morali razvijalci aplikacij pridobiti dovoljenje, če so želeli posebej zasebne uporabniške podatke.



Leta 2015 so pri Facebooku od novinarjev britanskega medija The Guardian izvedeli, da je Aleksandr Kogan podatke o milijonih uporabnikov delil s podjetjem Cambridge Analytica. Tako od Kogana kot od Analytice je Facebook zahteval, naj podatke takoj izbrišejo.



Prejšnji teden so pri Facebooku nato slišali, da podatki morda vendarle niso bili izbrisani. V družbi Cambridge Analytico, ki trdi, da to ni res, je Facebook že poslal revizorje. Kaj bodo storili s Koganom, še ni znano, bo pa Facebook v vmesnem obdobju uvedel nekaj sprememb, ki bodo zasebnost uporabnikov družbenega omrežja zaščitile veliko bolj.

Kaj bo kmalu novega za uporabnike Facebooka

Mark Zuckerberg je napovedal dve veliki spremembi:

- Razvijalcem aplikacij za Facebook bo vzel ogromno privilegijev. Uporabniku aplikacijam ne bo več treba razkriti toliko podatkov kot zdaj, njihovi razvijalci pa bodo morali podpisati pogodbo, s katero se bodo zavezali, da ne bodo od nobenega uporabnika zahtevali več podatkov. Facebook bo razvijalcem tudi ukinil dostop do podatkov o uporabniku, ki njihove aplikacije ni uporabljal že tri mesece.

- Novo orodje za nadzor nad zasebnostjo. Facebook bo uporabnikom kmalu ponudil preprost način za pregled nad tem, katere osebne podatke delijo s katerimi aplikacijami, in orodje, s katerim bodo tem aplikacijam lahko vzeli dovoljenja za dostop do njihovih podatkov. Več o tem, kako bo orodje delovalo, bo znano kmalu.

Ameriški mediji poročajo, da bi Facebook lahko kmalu postal tarča preiskave ameriške zvezne komisije za trgovino (FTC), če se morda izkaže, da je Facebook kršil določila komisije o uporabi osebnih podatkov o uporabnikih. Foto: Reuters

"Nagnali bomo vsakega, ki se ne bo strinjal z novimi pravili igre"

Zuckerberg je vsem razvijalcem na Facebookovi platformi sicer zagrozil z obvezno revizijo vseh njihovih aplikacij, ki so imele kadarkoli dostop do podatkov o uporabnikih Facebooka.

Kdor se s tem ne bo strinjal, ga bodo blokirali in ne bo več imel dostopa do Facebookove platforme. Enake sankcije bo deležen tudi tisti razvijalec, za katerega bo Facebook ugotovil, da je podatke o uporabnikih zlorabil podobno kot Aleksandr Kogan, je še napovedal Zuckerberg.

