Nove razsežnosti afere Facebook: "Grozljivo, kaj vse so delali"

Razkritje , da so pri britanskem podjetju Cambridge Analytica s podatki o milijonih uporabnikov Facebooka delali, kar se jim je zljubilo, Facebook pa je to vedel, a ni ukrepal, je morda šele začetek večjega škandala, opozarja nekdanji Facebookov inženir. Po njegovem mnenju je povsem verjetno, da je bila na podoben način v določenem obdobju nevede zlorabljena velika večina uporabnikov Facebooka.

Facebook je v velikih težavah. Nekdanji zaposleni je namreč razkril, da je incident s podjetjem Cambridge Analytica morda samo vrh ledene gore. Foto: Reuters

Kot smo že pisali, je ruski raziskovalec Aleksandr Kogan pred leti z njihovim dovoljenjem profiliral 270 tisoč uporabnikov Facebooka, ki so bili za deljenje svojih podatkov večinoma tudi plačani.



Kogan je izkoristil eno od dovoljenj, s katerim so se uporabniki strinjali, in sicer je lahko dostopal tudi do osebnih podatkov njihovih prijateljev na Facebooku. Raziskava je tako namesto dobrega četrt milijona zajela okrog 50 milijonov ljudi.



Prodajo osebnih podatkov o milijonih uporabnikov Facebooka in to, kaj so z njimi nato počeli, je razkril zaposleni v podjetju Cambridge Analytica Christopher Wylie (na fotografiji). Foto: Reuters

Kogan oziroma raziskovalno podjetje Global Science Research, ki je izvedlo študijo, je te podatke nato prodalo britanskemu podjetju Cambridge Analytica, ki je s pomočjo podatkov zgradilo profile ameriških volivcev.



Ali je podjetje CA poskusilo neposredno vplivati na predlanske predsedniške volitve v ZDA, sicer še ni potrjeno, je bil pa videoposnetek direktorja CA, ki je govoril o različnih metodah manipulacije z izidi volitev, precej zgovoren.



Podjetje Cambridge Analytica je po objavi videoposnetka, na katerem Alexander Nix (na fotografiji desno) govori o umazanih trikih za prirejanje izidov volitev, "zaropotalo" in direktorja v torek suspendiralo. Foto: Reuters

Glede na to, kako vroča tema je v svetu trenutno afera, ki sta jo zakuhala Facebook in Cambridge Analytica, ni presenečenje, da je v stik z mediji stopil še nekdo, ki ima zaupne podatke o zakulisnem dogajanju.

Za britanski medij The Guardian je spregovoril Sandy Parakilas, ki je do leta 2012 za Facebook delal kot vodja nadzora podatkov o uporabnikih Facebooka, do katerih so imele dostop tretje osebe. Te tretje osebe so bili razvijalci aplikacij, ki jim je Facebook od leta 2007 omogočal, da na družbenem omrežju ustvarjajo kvize in igre.

Prijatelji, ki so igrali Farmville, so vam morda naredili medvedjo uslugo

Uporabniki, ki so sodelovali v kvizih in igrah oziroma uporabljali druge aplikacije na Facebooku, so morali njihovim razvijalcem za to podeliti nekaj dovoljenj. Še posebej sporno je bilo dovoljenje "friends permission", s katerim so se mnogi uporabniki strinjali, pa čeprav je to pomenilo, da razvijalcu aplikacije dovoljujejo tudi dostop do osebnih podatkov svojih prijateljev, pojasnjuje Parakilas.

Facebook je razvijalcem aplikacij vzel 30 odstotkov od plačil, ki so jih prejemali od uporabnikov (za nakupe v igrah, kot je noro priljubljeni Farmville, na primer), v zameno pa jim ponudil platformo, na kateri so lahko dosegli milijardo ljudi, in ogromno osebnih podatkov. Foto: Reuters

"Kdo ve, kdo vse ima vaše osebne podatke"

Facebook je dovoljenje "friends permission" ukinil leta 2014, a do takrat ga je verjetno izkoristilo več deset tisoč, morda celo več sto tisoč razvijalcev aplikacij in kdo ve katerih drugih podjetij, je opozoril Parakilas, ki danes dela za tehnološkega ponudnika prevozov Uber.

Zaradi omenjenega dovoljenja so razvijalci aplikacij v tistem obdobju verjetno lahko "poželi" podatke velike večine uporabnikov Facebooka, je prepričan.

A Parakilasa je najbolj strašilo dejstvo, da Facebook po tem, ko je zunanja oseba pridobila dostop do podatkov uporabnikov Facebooka in njihovih prijateljev, nad temi podatki ni več imel nobenega nadzora. V času, ko je delal za Facebook, se ni niti enkrat zgodilo, da bi vodstvo podjetje v akcijo poslalo revizorje, da bi preverili, kaj zunanje osebe počnejo s podatki, ki so jih pridobile na Facebooku, je dejal Parakilas.

Prav dovoljenje "friends permission" je izkoristil Aleksandr Kogan, ki je od začetnih 270 tisoč uporabnikov Facebooka pridobil podatke o več deset milijonih in jih nato prodal podjetju Cambridge Analytica. Sandy Parakilas je sicer dejal, da je bila Koganova aplikacija za psihološko profiliranje uporabnikov ena zadnjih, ki so še lahko uporabile omenjeno dovoljenje. Na fotografiji zaseženi dokumenti podjetja Cambridge Analytica, ki so ga v torek obiskali britanski kriminalisti. Foto: Reuters

Nekdo iz samega vrha hierarhije Facebookovih zaposlenih mu je, tako trdi, tudi dejal, naj se raje ne poglablja v to, kaj se zgodi s podatki o uporabnikih, ko ti zapustijo Facebookove strežnike. "Zdelo se mu je, da je bolje, da ne vem. Nad tem, kar so delali, sem bil šokiran, bilo je grozljivo," je dejal Parakilas, ki je kmalu zatem zapustil Facebook in si našel drugo službo.

Sandy Parakilas je na problematiko opozoril že pred nekaj meseci v članku, ki ga je napisal za ameriški medij The New York Times.

Pri Facebooku gori

V podjetju Facebook v teh dneh vlada izredno stanje. Ker jih je žvižgač Christopher Wylie, ki je prvi razkril afero s podjetjem Cambridge Analytica, obtožil, da so za vse skupaj vedeli, a niso ukrepali, je konkretno, od prejšnjega petka do včeraj za kar deset odstotkov, zdrsnila cena delnice podjetja in s tem za kar 40 milijard evrov tudi tržna vrednost Facebooka.

Eden od delničarjev Facebooka je že napovedal tožbo zoper podjetje, saj je zaradi škandala začel izgubljati denar, je poročal medij Gizmodo. Foto: Reuters

Facebook je medtem za vse zaposlene organiziral izredni sestanek s pojasnili o dogajanju s Cambridge Analytico, ki pa se ga nista udeležila ne direktor in ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg ne njegova desna roka v podjetju Sheryl Sandberg.

Domnevno sicer sodelujeta s podjetjem Cambridge Analytica, da bi čim prej razrešili nastalo zmedo, so v torek pojasnili pri Facebooku. Za petek je na sedežu Facebooka napovedan še en sestanek za vse zaposlene, ki pa se ga bo udeležil tudi Zuckerberg.

Očeta Facebooka so v zadnjih dneh povabili tako v ameriški kongres kot v britanski parlament s prošnjo, naj jim osebno pojasni, kako bo rešil nastalo zmedo. Foto: Reuters

Tehnološki guru: Izbrišite Facebook!

Svetovni splet se je na incident s podjetjem Cambridge Analytica takoj odzval s pozivi uporabnikom, naj izbrišejo svoj profil na Facebooku.

Pozivi k bojkotu se širijo s tako imenovanim ključnikom oziroma hashtagom #deletefacebook, ki ga je danes delil tudi programer Brian Acton.

Njegova poteza na spletu že odmeva - Acton je namreč soustanovitelj svetovno znane aplikacije za komuniciranje WhatsApp (drugi soustanovitelj je Jan Koum, preberite njegovo izredno zgodbo o uspehu), ki jo je leta 2014 za kar 19 milijard ameriških dolarjev (15 milijard evrov) kupil prav Facebook.

