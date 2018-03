Poteza tehnološkega velikana, ki lahko resno skrbi Facebook

Organizacija Mozilla, ki razvija priljubljeni spletni brskalnik Firefox, zaradi nedavnih razkritij, da so bili zlorabljeni podatki milijonov uporabnikov Facebooka, družbeno omrežje do nadaljnjega zapušča. Če bi zgledu Mozille v prihodnosti sledila tudi druga vplivna podjetja in predvsem veliki oglaševalci - nekateri o tem že razmišljajo -, bi se Facebook lahko znašel v velikih težavah.

Facebook se v tem tednu bori z očitki, da je preslabo poskrbel za varnost osebnih podatkov uporabnikov. Prišlo je namreč do razkritja, da je nekdo z uporabo orodja, ki mu ga je dal sam Facebook, zbral podrobne podatke o več kot 50 milijonih uporabnikov in jih prodal tretjemu podjetju, britanski Cambridge Analytici, ki je te podatke zlorabila za manipuliranje z javnim mnenjem. Foto: Reuters

Mozilla je postala prva vidnejša organizacija, ki je po škandalu s Cambridge Analytico vsaj začasno odrekla podporo družbenemu omrežju Facebook.

"Pri Mozilli podpiramo tehnologije in platforme, ki so dobre za splet in dobre za ljudi, ki jih uporabljajo. Podpiramo transparentnost in nadzor v rokah uporabnikov, pomembni stvari, zaradi katerih je splet boljši za vse nas. Ravno zaradi tega bomo pri Facebooku pritisnili gumb za premor," so pri Mozilli zapisali tako na svojem profilu kot na profilu brskalnika Firefox.

Dear 18 million people we’ve had the opportunity to interact with over the past several years here: We’re taking a... Objavil/a Firefox dne 21. marec 2018

Vodstvo Mozille je sicer podprlo rešitve za zasebnost uporabnikov, ki jih je v sredo napovedal šef Facebooka Mark Zuckerberg, a tudi opozorilo, da so uporabniki tovrstne obljube slišali že večkrat.

Uporabniki bodo stik z Mozillo oziroma ekipo, ki razvija Firefox, do nadaljnjega lahko vzpostavili prek družbenega omrežja Twitter ali uradne spletne strani. Profilom Mozille in Firefoxa na Facebooku sicer sledi skoraj 20 milijonov uporabnikov. Foto: Reuters

Zakaj je bojkot, če mu bodo sledili tudi drugi, lahko velika težava za Facebook?

Zato, ker številna podjetja, znamke in druge organizacije Facebooku plačujejo velike zneske, da njihove objave dosežejo čim več uporabnikov. Oglaševanje in pospeševanje dosega objav je glavni vir Facebookovih prihodkov.

Na to so opozorili tudi pri Mozilli: "Z nadaljevanjem uporabe Facebooka bomo počakali, dokler ne vidimo konkretnih izboljšav. Do takrat tukaj ne bomo več ne preživljali časa ne zapravljali denarja za oglaševanje objav."

Britanski medij The Times je medtem poročal, da Facebooku z bojkotom grozijo tudi nekateri veliki oglaševalci. Z vodstvom Facebooka se bo po pisanju The Timesa kmalu srečalo vodstvo britanskega združenja oglaševalcev ISBA, ki so za pospeševanje objav na Facebooku lani skupno zapravili več sto milijonov evrov.

