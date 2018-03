Šef Tesle Motors dobil priložnost za maščevanje in jo takoj izkoristil

Elon Musk Facebooka ne uporablja. Njegova medija za stik z navadnimi smrtniki in razkazovanje novih izumov sta Instagram in Twitter. Kliknite za povezavo do Muskovega profila na Instagramu. Foto: Reuters

Elon Musk se je danes najprej odzval na tvit programerja Briana Actona, ki je v sredo zapisal, da bi morali ljudje zaradi afere s prodajo osebnih podatkov začeti zapuščati družbeno omrežje. Napisal je: "Kaj je to Facebook?"

Elon Musk seveda dobro ve, kaj je to Facebook, saj je podjetju leta 2016 ponudil brezplačen prevoz satelita v Zemljino orbito na krovu rakete svojega podjetja SpaceX.

Raketa je ob vzletu eksplodirala, Mark Zuckerberg, ustanovitelj Facebooka, pa je Elona Muska takrat obtožil, da mu je uničil satelit. Musk je na Twitterju cinično zalajal nazaj in SpaceX ter Facebook od takrat nista bila v najboljših odnosih.

Po tem, ko se je Musk odzval na Actonovo objavo, ga je neki drug uporabnik izzval, da naj, če je "pravi dedec", na Facebooku izbriše profil podjetja SpaceX. Musk je odgovoril: "Sploh nisem vedel, da ga imamo. Bom."

I didn’t realize there was one. Will do.