Kateremu pametnemu telefonu boste v izbiri Naj Digi 2021 namenili naziv najzmogljivejšega?

Vaši predlogi v prvem krogu izbora Naj Digi 2021 so določili finaliste v vsaki od šest tekmovalnih kategorij – tudi v kategoriji najzmogljivejšega pametnega telefona.

Za ta naslov se bodo tako potegovali (po abecednem redu) Apple iPhone 12 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro+, Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy S20 Ultra in Xiaomi Mi 10 Pro 5G.

Apple iPhone 12 Pro Max

V redakciji Digisveta najnovejšega maxa sicer nismo imeli na preizkusu, smo si pa ogledali njegovega najbližjega sorodnika iPhone 12 Pro, s katerim si delita veliko večino pomembnih lastnosti.

Max ima, kot mu ime nakazuje, za skoraj desetino večji zaslon in še nekoliko boljšo optično povečavo, vse to za, odvisno od konfiguracije shrambnega prostora, od 60 do sto evrov več v primerjavi z modelom Pro enake količine shrambe (primerjava priporočenih rednih maloprodajnih cen).

Huawei Mate 40 Pro+

Že Huawei Mate 40 Pro (brez plusa), ki smo si ga ogledali v naši rubriki Vtisi, ne skopari z izjemnimi lastnostmi, predvsem kar zadeva optiko za fotografijo in video, a gre Huawei Mate 40 Pro+ še nekaj korakov naprej.

Pametni telefon Huawei Mate 40 Pro

Zunanje dimenzije ter dimenzije in tip zaslona kakor tudi ločljivost, gostota pik in frekvenca osveževanja so pri obeh modelih povsem enaki. Plus je za kakih 18 gramov težji kljub temu, da je tanjši, a je največja razlika v sistemu kamer, ki pri plusu premore optično povečavo do desetkrat, kar je v tem trenutku največja te vrste na pametnem telefonu. Za primerjavo, pro brez plusa premore "samo" petkratno povečavo.

Huawei P40 Pro

Podobno kot v družini Mate 40 so tudi v Huaweievi družini P40 trije člani: "navadni" P40 brez dodatnih oznak, premijski P40 Pro in super premijski P40 Pro+.

Pametni telefon Huawei P40 Pro Foto: Srdjan Cvjetović

Zanimivo je, da se je tu zgodilo ravno obratno: mi smo si ogledali plusa, a je po predlogih P40 Pro prekosil P40 Pro Plus – zmogljivejša optična povezava ni prepričala naših bralcev o večji naložbi, morda pa jim je že petkratna optična povečava zadoščala za njihovo vizualno ustvarjalnost.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Uporabniki, vajeni pisala S Pen, ne bodo niti pomislili na kaj drugega kot na družino Samsung Galaxy Note, v kateri je najzmogljivejša lanska pridobitev ravno Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Po nekaj dneh uporabe lahko rečemo, da smo oplazili nekatere njegove funkcije in se prepričali zgolj o nekaterih njegovih presežkih.

Pametni telefon Samsung Galaxy Note 20 Ultra Foto: Ana Kovač

Samsung Galaxy S20 Ultra

Vedno manjše so razlike med Samsungovima serijama pametnih telefonov Galaxy S in Galaxy Ultra – še tisto najbolj prepoznavno, pisalo S Pen, so letos nekako zameglili, ker je naslednik tega kandidata, to je letošnji Samsung Galaxy S21 Ultra, celo kot prvi "neNote" dobil omejeno podporo za to pisalo.

Pametni telefon Galaxy S20 Ultra Foto: Kristjan Kovač

Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Čeprav svojega velikega naskoka na našo celino še ni izpeljal do konca, je Xiaomi ime, ki ga je še kako treba upoštevati. Njihovega kandidata za najzmogljivejši telefon nismo (še) preizkusili, ogledali pa smo si predstavnika srednjega razreda, ki ima samo eno črko T več v imenu.

Pametni telefon Xiaomi Mi 10T Pro G je po mnogih lastnostih podoben kandidatu za Naj Digi najzmogljiveši pametni teleon istega proizvajalca,

V primerjavi z občutno cenejšim pametnim telefonom Xiaomi Mi 10T Pro 5G ima malce ožji Xiaomi Mi 10 Pro G (brez T), ki tekmuje v drugem krogu izbora za Naj Digi najzmogljivejši telefon, kar nekaj več dobrot. Procesor je sicer pri obeh enak, a ima kandidat brez T-konfiguracije več shrambnega prostora, morda še največ razlik pa je v fotoaparatu oziroma kameri zadaj ("T" ima tri, kandidat pa štiri) in pri zaslonu AMOLED, ki ga "T" nima ("T" ima zaslon IPS LCD).

