Kupujete telefon, ki ni predrag in ima skoraj vse? To je odličen kandidat.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pametni telefon Xiaomi Mi 10T Pro 5G bi lahko bil prvak množic. Je izredno zmogljiv, kompetenten fotograf, s podporo omrežjem 5G pripravljen tudi na prihodnost, razmeroma prijazen do uporabnika, cena pa je, glede na to, kaj vse ponuja, precej konkurenčna. Kaj ga pri tem ovira? Predvsem Xiaomijeve lastne ambicije, v Sloveniji pa tudi to, da ga trenutno ni mogoče kupiti skoraj nikjer.

Z ničemer ne izdaja, da ni "telefon za jurja"

Xiaomi Mi 10T Pro 5G je sploh prvi pametni telefon drugega največjega kitajskega proizvajalca (prvi je še vedno Huawei) in letos tretjega na svetu, ki smo ga testirali v rubriki Digisvet na Siol.net. Xiaomi sicer krepi prisotnost v Sloveniji, saj nam je pametni telefon na test poslal uradni slovenski zastopnik tega kitajskega podjetja.

Velikan na prvi pogled in otip tako rekoč z ničemer ne izdaja svojega 500-in-še-nekaj-evrskega porekla. V dlani, tako po teži kot po kakovosti izdelave, spominja na Huaweievega letošnjega težkokategornika P40 Pro+, ki je od Mi 10T Pro 5G dražji za skoraj tisoč evrov.

Zaslon je ogromen in počez meri skoraj 17 centimetrov (6,67 palca), kar Xiaomijev pametni telefon, glede na velikost, uvršča v sam vrh trenutne ponudbe. Pri zaslonu je moral Xiaomi za ohranitev razmeroma nizke cene sicer skleniti kompromis, saj v ozadju ni tehnologije AMOLED, temveč IPS LCD.

Toda to pravzaprav ni kritika fenomenalnega zaslona, ki je morda eden najboljših klasičnih LCD-zaslonov, kar smo jih do zdaj dobili v roke.

Da v ozadju ni panel AMOLED, bodo najverjetneje opazili samo največji pikolovci in tisti, ki ga bodo imeli priložnost primerjati s pametnim telefonom, ki ga ima. Foto: Matic Tomšič

Zaslon podpira tehnologijo za izboljšano barvitost slike HDR10+, še boljša lastnost pa je adaptivno 144-herčno osveževanje slike (Xiaomi mu pravi Smart AdaptiveSync Display), ki omogoča izjemno tekoče premikanje po menijih in aplikacijah. Kot pove že ime, je osveževanje slike prilagodljivo glede na to, kaj počnemo s telefonom, in se samodejno spreminja v posameznih aplikacijah, ki ne podpirajo najvišje hitrosti osveževanja.

Pametni telefon hitrost osveževanja slike, ko je uporabnik neaktiven, zniža na 50 do 60 hercev, kar je učinkovit prijem za znižanje porabe baterije. Ta je s kapaciteto pet tisoč miliamperskih ur sicer ena večjih v cenovnem razredu, povsem napolnjena pa Xiaomija, če ga uporabljamo tudi kar intenzivno, pri življenju drži več kot 36 ur. Od nič do 100 odstotkov se sicer napolni v približno eni uri, kar je soliden rezultat, glede na to, da priloženi 33-vatni polnilec ni najhitrejši.

K počasnejšemu praznjenju baterije pomembno prispeva prav zaslon IPS LCD, ki je nekoliko manj "požrešen" od zaslonov tipa AMOLED. Foto: Matic Tomšič

Upamo si trditi, da bo kamera dovolj dobra za 90 odstotkov uporabnikov

Fotoaparat pametnega telefona Xiaomi Mi 10T Pro 5G ni tako dober kot pri eliti za tisoč in več evrov, ki jo s svojo precej nižjo ceno nesporno ogroža, a lahko zadosti potrebam 90 odstotkov uporabnikov, kar si upamo trditi.

Sistem treh kamer najglasneje vpije o glavnem senzorju s kar 108 milijoni slikovnih pik, a je ta najbolj uporaben predvsem pri fotografiranju s povečavo, pri kateri ta Xiaomi pravzaprav naredi le zelo velik posnetek, ki ga nato obreže.

Foto: Matic Tomšič

Bolj nas je navdušilo nočno fotografiranje, pri katerem Mi 10T Pro 5G svoje delo, glede na to, koliko stane, opravi dobro, in zares velika škoda je, da ga nismo mogli preizkusiti v nekoliko boljših svetlobnih pogojih. V času preizkusa je pogoje namreč narekovalo vreme, saj smo test telefona opravljali ravno takrat, ko je bil večji del Slovenije v najdaljšem neprekinjenem primežu nizke oblačnosti in megle. Zaradi tega so bili posnetki nekoliko bolj zrnati, a jasno je, da ta pametni telefon zmore več.

Poglejte nočne rezultate:

Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

V dobro osvetljenih notranjih prostorih in podnevi so bile fotografije precej ostrejše:

Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

Portretna fotografija je solidna, a ni presežek:

Foto: Matic Tomšič

Primerjava normalne fotografije širokokotnega posnetka in dvakratne povečave:

Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

Različnih načinov fotografiranja in filtrov, s katerimi se lahko igramo, je ogromno, videoposnetke pa lahko snemamo v ločljivosti vse do 8K:

Foto: Matic Tomšič

Hiter kot strela za pol cene

Močan prodajni adut pametnega telefona Mi 10T Pro 5G bo njegova zmogljivost. Poganja ga čip Snapdragon 865, eden najhitrejših na trgu ta hip, ki je rezerviran za pametne telefone najvišjega cenovnega razreda (in hibride, kot je ravno Mi 10T Pro 5G, ki z določenimi kompromisi brišejo mejo med srednjim in višjim razredom).

S tem procesorjem prihaja, to izdaja tudi ime pametnega telefona, tudi možnost povezovanja z omrežjem 5G, kar je v Sloveniji že mogoče, če uporabljate mobilne storitve Telekoma Slovenije. Foto: Matic Tomšič

Prostora za shranjevanje podatkov je bilo na testnem modelu 128 gigabajtov (na voljo je tudi model z dvakratnikom te kapacitete), imel pa je tudi osem gigabajtov delovnega pomnilnika RAM, kar v zadnjem letu postaja kar standard višjega srednjega in višjega cenovnega razreda.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G uporabniku nudi dokaj klasično uporabniško izkušnjo - Xiaomijev uporabniški vmesnik MIUI 12 bo takoj "zapopadel" vsak, ki je v zadnjih treh letih uporabljal katerikoli pametni telefon z operacijskim sistemom Android, saj je preprost in tudi brez nelogičnih predelav oziroma drastičnih posegov, ki bi uporabniško izkušnjo naredili manj prijazno.

Eden od načinov, kako je Xiaomi "rezal" stroške, da je kupcem pametni telefon Mi 10T Pro 5G lahko ponudil po razmeroma ugodni ceni, je položaj čitalnika prstnih odtisov, ki počiva na vrhu stranskega gumba za vklop telefona in ne pod zaslonom, kot pri večini modelov višjega cenovnega razreda. Kot je razvidno s te fotografije, je izboklina kamere precej velika, zato je telefon v ležečem položaju vselej malce nagnjen. Foto: Matic Tomšič

Edini moteči element je pravzaprav prisoten na samem začetku lastništva tega pametnega telefona, saj je uvodnih korakov, ki nas pripravijo na uporabo, ogromno in zato postopek nastavljanja Mi 10T Pro 5G razvlečejo, če se jim res posvetimo, kot je treba, na skoraj deset minut.

Je vreden nakupa? Da, toda tekmecev ni malo. Prav tako veliko sreče pri iskanju trgovine, ki ga ima na zalogi.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G ima morda to smolo, da bodo njegove prodajne številke "kanibalizirali" njegovi najbližji sorodniki. Vključno s testirancem, je Xiaomi v družini Mi 10 na trg letos poslal kar osem pametnih telefonov, razlike med nekaterimi pa so izrazite le na papirju, sicer pa so si podobni kot jajce jajcu.

Skupno je Xiaomi v letu 2020 sicer začel prodajati kar 48 novih pametnih telefonov, od katerih se večina uvršča v nižji oziroma srednji razred. Nekateri pa so neposredni tekmeci prav modelu Mi 10T Pro 5G.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G ima konkurenco seveda tudi izven znamke Xiaomi - najresneje ga ogrožajo novi igralci, kot je prav tako kitajski RealMe in nekatere manj "navite" različice ustaljenih težkokategornikov, kot je Samsung Galaxy S20 FE. Foto: Matic Tomšič

Koliko stane? Cena osnovne različice Xiaomi Mi 10T Pro 5G s 128 gigabajti prostora za shranjevanje podatkov je na nemškem Amazonu trenutno 544 evrov, različica z 256 gigabajti pa je trenutno dražja za dobrih 60 evrov.

Kdor ga želi kupiti v Sloveniji, bo imel veliko težavo, saj pametnega telefona Xiaomi Mi 10T Pro 5G trenutno nima na zalogi tako rekoč nobeden od peščice trgovcev, ki ga imajo oziroma so ga imeli v ponudbi, obenem pa ga ne prodaja nobeden od slovenskih telekomunikacijskih operaterjev.

Preberite tudi: