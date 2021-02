V finalu za Naj Digi 2021 odločajo vaši glasovi – zdaj!

V skoraj vseh kategorijah imajo največjo, štiripetinsko težo ravno vaši glasovi, ostalo petino pa prispeva štiričlanska ocenjevalna komisija s po enim predstavnikom iz treh največjih slovenskih mobilnih operaterjev in uredništva Digisvet.

Edina izjema je kategorija trgovin z mobilnimi dodatki, kjer odločajo izključno glasovi bralcev.

Za svoje priljubljene pametne telefone (najboljši nakup oziroma najboljše razmerje med zmogljivostjo in ceno, najzmogljivejšo napravo in najboljšo kamero na pametnem telefonu), pametno uro, slušalke in trgovino z mobilnimi dodatki glasujte na

S podporo svojim favoritom boste tudi preverili, ali vam bosta sreča in žreb namenila glavno nagrado – pametni telefon Nokia 3.4, ali eno od treh dodatnih praktičnih nagrad – njihov seznam najdete na začetku glasovnice.

Vse podrobnosti o poteku glasovanja so razvidne v pravilih in pogojih.

Glasovanje drugega kroga izbora Naj Digi 2021 poteka do 17. marca. Foto: Thinkstock

Najboljši nakup (razmerje med ceno in kakovostjo):

Apple iPhone 12

Huawei P smart 2021

OnePlus Nord

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy S20 FE

Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Najzmogljivejši telefon:

Apple iPhone 12 Pro Max

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei P40 Pro

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra

Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Pametni telefon z najboljšo kamero:

Apple iPhone 12 Pro Max

Huawei Mate 40 Pro

Huawei P40 Pro

OnePlus 8 Pro

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Pametna ura:

Apple Watch 6

Garmin vivoactive 4

Huawei Watch GT2 Pro

Samsung Galaxy Watch 3

Suunto 7

Xiaomi Mi Watch

Slušalke:

Apple AirPods

Huawei FreeBuds Pro

JBL Free II

Samsung Galaxy Buds

Sony WH-1000XM4

Trgovina z mobilnimi dodatki:

Big Bang

Gizzmo

Mimovrste

Mobitrgovina

Telekom Slovenije e-trgovina

V pričakovanju letošnjih zmagovalcev Naj Digi se še enkrat spomnimo lanskih zmagovalcev (takrat še s prvotnim imenom izbora):

