Nokia 3.4: nekaj manj hitrosti in tehnologije za precej manj denarja

Nokia 3.4 je s priporočeno redno maloprodajno ceno okrog 170 evrov še nekaj evrskih desetakov cenejša od svojega nedavno predstavljenega rojaka Nokia 5.4, zato je prvo vprašanje, ki si ga zastavimo, kje so proizvajalci dosegli prihranek.

Ena od največjih prednosti pametnega telefona Nokia 3.4 je njegova cena. Foto: Ana Kovač

Če bi imel še malo več pomnilnika …

Pri akumulatorju očitno niso varčevali, ker zmore opraviti kar nekaj dela brez hrepenenja po vtičnici. Dva dneva med polnjenjema sta bila zanj kar mačji kašelj, kar pomeni, da se pri navedbi na zavojčku niso zlagali. Tudi zaslonu ni kaj zelo bistvenega očitati, zlasti za takšno ceno.

Za današnje razmere razmeroma skromnih 32 gigabajtov shrambnega prostora je mogoče razširiti s pomnilniško kartico, katere velikost je lahko do 512 gigabajtov. Foto: Ana Kovač

Očitno pa so varčevali pri procesorju in delovnem pomnilniku, saj temu pametnemu telefonu ne moremo reči, da je hiter.

Ali je počasen? Ne zelo, a se vidi, da odzivnost ni njegova vrlina. S (pičlimi) tremi gigabajti pomnilnika danes niti ni mogoče več pričakovati neke vznemirljive hitrosti in odzivnosti, zlasti, ko je odprtih veliko oken ali kakšna zahtevna igra.

Prihranek na materialu, a oblika ne trpi

Tudi shrambnega prostora ni veliko, samo za današnje razmere skromnih 32 gigabajtov, katerih del bo odščipnil operacijski sistem.

Prihranek je tudi na materialih ohišja – odmislite si steklo in kovino ter se sprijaznite s plastiko, ki pa vendarle ne daje vtisa cenenosti. Oblika je lepo dovršena, ravno toliko, da pozabite ali mu celo odpustite, da je ohišje plastično.

Toda ne pozabite, da nima certificirane odpornosti na vodo in prah.

Če se letvica primerno postavi …

Nokia 3.4 celo premore čitalnik prstnih odtisov, a je ta na zadnji strani. Nikakor ga ne moremo uvrstiti med hitre, a mu moramo priznati, da svoje poslanstvo opravi zanesljivo.

Diagonala zaslona pametnega telefona Nokia 3.4 meri 16,2 centimetra. Foto: Ana Kovač

Fotoaparati na pametnem telefonu Nokia 3.4 v grobem delujejo podobno kot tekmeci v istem cenovnem razredu: boljše, ko so razmere osvetlitve, bližine in mirovanja motiva, večje bo zadovoljstvo s fotografijami.

Za dinamične motive in pomanjkljivo osvetljenost ta telefon preprosto ne bo dovolj dober, niti z nočnim načinom ne. Tudi optične povečave nima.

Navedba o dveh dneh trajanja ene polnitve akumulatorja se je izkazala za resnično. Foto: Ana Kovač

Pri snemanju videoposnetkov bo treba letvico postaviti še nekoliko nižje. Ni stabilizacije, ločljivost je 1080 p. Če ne boste imeli lepega vremena in zelo mirne roke, si kar odmislite, da boste imeli dober posnetek.

Pametni telefon Nokia 3.4



Dimenzije: 161 x 76 x 8,7 milimetra

Masa: 180 gramov

Zaslon: 6,39 palca (16,2 centimetra), ločljivost HD+ 720×1560, 269 pik na palec, svetilnost 400 nitov

Procesor: osemjedrni Qualcomm Snapdragon 460 (11-nanometrski, 8× do 1.8 gigaherca ARM Cortex-A53 in A73), GPU Adreno 610

Pomnilnik: tri gigabajte

Shrambni prostor: 32 gigabajtov, razširljivo s pomnilniško kartico microSD

Povezovanje: Bluetooth 4.2, WiFi b/g/n, USB-OTG, GPS (A-GPS, GLONASS, BDS), NFC, čitalnik prstnih odtisov, kartica nanoSIM

Akumulator: 4000 miliamperskih ur, polnjenje do 10 wattov, priložen petwattni polnilec

Priporočena redna maoprodajna cena: 169 evrov

Posodobitve hitro, polnjenje počasi

Tudi Nokia 3.4 je v programu Android One, ki jamči tri leta varnostnih popravkov in dve veliki nadgradnji (Googlove) različice operacijskega sistema. Dokaj čisti Android brez prednameščenih programov je tudi dobrodošla olajšava za ohranjanje spodobne hitrosti delovanja.

Na zadnji strani pametnega telefona Nokia 3.4 je tudi čitalnik prstnih odtisov. Foto: Ana Kovač

Prednost programa Android One je tudi hitra razpoložljivost popravkov in nadgradenj v primerjavi z drugimi telefoni, ki uporabljajo (Googlov) operacijski sistem Android.

Na desni stranici pametnega telefona Nokia 3.4 sta tipka za glasnost in tipka za vklop ali izklop. Foto: Ana Kovač

A če že ne boste čakali na popravke in nadgradnje, bi vas utegnilo zmotiti čakanje na polnjenje akumulatorja, ko mu zmanjka energije. Polnilec je (komaj) petwattni, zato polnjenje od nič do polnega traja več ur. Nezadovoljstvu se lahko izognete s polnjenjem čez noč.

Dostopu do Googlovega pomočnika /Google Assistant je namenjena posebna tipka na levi strani telefona. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Nokia 3.4 je všečen, vzdržljiv in cenovno ugoden pametni telefon za tiste, ki jim osrednji fotoaparat, slaba kamera in ne ravno bliskovita hitrost delovanja (predvsem ob večji obremenitvi) ne predstavljajo ovir. Opravil bo večino stvari, ki jih danes od androidnega telefona pričakujemo, a med tem gotovo ne bo uspešen na hitrostnem tekmovanju.

Tisti, ki jim ti "minusi" predstavljajo nepremagljivo oviro, naj se odpravijo drugam, a se pri tem morajo pripraviti na globlji poseg v svoj žep.

Kaj nam je bilo všeč;

- cena,

- podpora Android One.

Kaj nam ni bilo všeč:

- občasno počasno delovanje.