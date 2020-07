"Ne s*ri" ali kako nihče ni verjel, da so te slike narejene s telefonom

Huawei P40 Pro+ je zanimiva pošast. Ta osupljivo zmogljiv stroj kupcem po eni strani daje vsaj dva razloga, zakaj naj ga ne kupijo - je precej drag in, kar je za marsikoga še huje, ne pozna Googla, kar pomeni okrnjeno izbiro aplikacij in možnosti sinhronizacije osebnih podatkov. Toda po drugi strani takega fotoaparata, kot ga ima P40 Pro+, nima noben drug telefon na trgu. Za mnoge bo to dovolj dober razlog za nakup.

Ultra telefon za ultra ceno

O zmogljivosti pametnega telefona Huawei P40 Pro+ (ali Pro Plus) pravzaprav veliko pove že njegovo ime.

Huawei P40 je prvi zastavonoša letošnje pomladne generacije najbolj zmogljive serije Huaweijevih pametnih telefonov. Huawei P40 Pro je njegov izboljšan model. Huawei P40 Pro+ pa vse skupaj pelje še nekoliko dlje do skoraj absurdnih skrajnosti.

Huawei P40 Pro+ se za to, da je obilna in težka naprava z veliko izboklino za fotoaparat, odkupi z ličnostjo. Res gre za telefon, ki ga je veselje držati v roki. Foto: Huawei Mobile

P40 Pro+ ima Huaweijev procesor Kirin 990, enega najmočnejših na trgu, ki med drugim podpira tudi povezovanje z omrežji 5G. Teh pri nas sicer še ni, za zdaj se zanašamo še na dobri stari 4G.

Telefon ima kar 8 gigabajtov delovnega pomnilnika, testni model pa je imel tudi 512 gigabajtov prostora za shranjevanje podatkov. Na voljo je tudi različica z 256 gigabajti.

Fotoaparat je odličen, njegova izboklina pa ogromna. Sistem štirih kamer in senzorja ToF zaseda okrog petino površine pokrova baterije. Foto: Huawei Mobile

Seštevek naštetih tehničnih lastnosti je stroj, ki "leti". V kombinaciji z odličnim zaslonom, ki ponuja 90-herčno osveževanje slike, se res zdi, da telefon ne bi mogel delovati še bolj gladko.

Vse to ima seveda svojo ceno. Izjemna zmogljivost in keramika na pokrovu baterije staneta blizu 1.500 evrov, kar je že v rangu najzmogljivejših (in najdražjih) telefonov iPhone.

Treba je omeniti tudi pomembno stvar, ki ni oziroma ne bo največji magnet za kupce. Zaradi trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko novi Huaweijevi pametni telefoni, torej tudi P40 Pro+, nimajo Googlovih storitev in dostopa do Googlove trgovine z aplikacijami.



Tole je sicer drug Huaweijev pametni telefon, model Mate Xs, a začetni zaslon je tako rekoč enak tudi pri Huaweiju P40 Pro+. Zaman bomo iskali znane Googlove storitve in aplikacije, kot so Play Store, Gmail, Zemljevid, YouTube in druge. Foto: Matic Tomšič

Takšno razgaljanje odvisnosti uporabnikov od Googla oziroma privajanje na novo realnost brez njega bi bilo za marsikoga preveč.



Želiš na nov telefon namestiti svojo najljubšo aplikacijo? Če je ni v Huaweijevi trgovini App Gallery (in marsikatere še vedno ni) in je ne znaš namestiti ročno, torej z "zafrkavanjem" z datotekami APK, si oplel. Do določenih Googlovih storitev, na primer YouTuba, je mogoče priti, a le prek brskalnika, kar zna biti precej moreče in neintuitivno.

Glede na to, za kakšno pošast gre, je baterija presenetljivo trpežna. P40 Pro+ bo s stoodstotno napolnjenostjo zlahka deloval ves dan, še nekaj naboja pa bo ostalo za jutranjo seanso uporabe. P40 Pro+ se izjemno hitro polni tudi brezžično, pravzaprav najhitreje med vsemi pametnimi telefoni, ki jih je trenutno mogoče kupiti. Foto: Huawei Mobile

Bi za Huawei P40 Pro+ kljub temu, da nima Googla, torej kdo res kdo odštel poldrugega tisočaka evrov? Odgovor je da.

Z vidika hitrosti, tehnološke naprednosti in vsesplošne zanesljivosti delovanja vse lepo in prav, a "meso" pametnega telefona Huawei P40 Pro+ je njegov fotoaparat.

Splošna kakovost fotografij je pričakovano zelo dobra. Barve so poustvarjene zelo realistično, podrobnosti je ogromno. Foto: Matic Tomšič

Gre za fenomenalen kos tehnike, ki odlično fotografira ljudi, predmete od blizu, panorame, nočne motive.

A vse to smo videli že pri sorodnem P40 Pro, ki ima sodeč po analitičnem fotografskem spletnem portalu DxOMark najboljši fotoaparat med vsemi pametnimi telefoni.

Foto: Matic Tomšič

Dobili smo več začudenih odzivov: "Ne s*ri, da si tole posnel tako od daleč"

P40 Pro+ gre še korak dlje. Ima namreč periskopsko kamero, ki mu omogoča kar desetkratno optično povečavo.

Česa takega na pametnih telefonih, če odmislimo Samsung Galaxy K zoom iz leta 2014, ki pa je bil bolj podoben pravemu digitalnemu fotoaparatu kot pametnemu telefonu, do zdaj še nismo videli.

Nočni posnetek. Foto: Matic Tomšič

Poudariti je treba, da ne gre zgolj za nesmiselno nabijanje številk za Huaweijevo hvalisanje pred tekmeci. Kakovost fotografij, posnetih z desetkratno optično povečavo, je namreč (morda celo nepričakovano) res dobra. Izgube ostrine tako rekoč ni, šum je minimalen.

Seveda je bolje, če za fotografiranje s povečavo uporabimo stojalo ali stabilizator (tako imenovani gimbal), a že fotografiranje iz roke daje odlične rezultate. Oglejmo si nekaj primerov.

Avtomobil, oddaljenost 70 metrov:

Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

Gore, oddaljenost 32 kilometrov:

Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

Graščina, oddaljenost 300 metrov:

Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

Hiše na hribu, oddaljenost 2 kilometra

Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

Lesen zajec, oddaljenost 95 metrov:

Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

Cerkev na hribu, oddaljenost 3 kilometre:

Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

Cerkev na hribu z druge strani, oddaljenost 12 kilometrov (in za dobro mero še kar 100-kratna povečava):

Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

Huawei P40 Pro+ je tudi dober snemalec videoposnetkov. Razpon možnosti je širok, najvišja ločljivost, v kateri snema, pa je 4K s 60 sličicami na sekundo.

Dve od skupno kar sedmih kamer pametnega telefona Huawei P40 Pro+ sta na sprednji strani naprave. V prvi vrsti sta namenjeni avtoportretom, ki so zelo ostri:

Foto: Matic Tomšič

