Vsemu navkljub gre družina pametnih telefonov Huawei P40 naprej

Prvi mož Huaweieve enote za potrošniške naprave Richard Yu s telefonoma Huawei P40 in Huawei P40 Pro

Huawei kljub vsem zunanjim okoliščinam, ki mu nikakor ne gredo na roko, ne odstopa od svojih načrtov. Premiera nove družine pametnih telefonov P40 je bila načrtovana za 26. marec in od tega datuma ne odstopajo.

Huawei P40 Pro Foto: Srdjan Cvjetović

Kar ne ubija, krepi

Objektivne okoliščine za Huawei res niso zavidljive. Že skoraj leto dni trajajoči spopad z ZDA, ki ga na uporabniškem koncu neposredno čutimo z odsotnostjo Googlovih programov na novih telefonih tega kitajskega proizvajalca, zdaj pa je tudi njih prizadela še epidemija novega koronavirusa, ki je ustavila vsakdanje življenje in z njim tudi povpraševanje po pametnih telefonih – najprej na Kitajskem, ki je od maja lani (p)ostal njihov ključni trg, zdaj pa še drugod po svetu.

Toda Huawei verjame, da bo vse to prebrodil. Predstavitev so sicer iz povsem razumljivih razlogov izpeljali virtualno s skoraj 55 tisoč gledalci v živo. Zaradi izrednih razmer, ki so nam med drugim preprečile prvi stik z novinci v Parizu, smo si za kratek čas ob predstavitvi lahko vzeli v roke enega od članov družine – P40 Pro.

Pametni telefon Huawei P40 Pro

Skupaj štirje člani, enega smo že preizkusili

Predvidoma s 7. aprilom naj bi tudi v Sloveniji stekla prodaja treh članov družine P40: P40 lite, ki so ga – kot že več let prej modele lite – pravzaprav že predstavili nekaj tednov prej, P40 in P40 Pro, ki je zbral največ presežnikov v svojem opisu.

Družino bo čez približno dva meseca dopolnil še en član, premijski model Huawei P40 Pro+, ki bo imel še boljše specifikacije kot že tako zmogljivi P40 Pro (a bo zato tudi krepko dražji, primerljivo s ceno Samsungovega modela Galaxy S20 Ultra).

Skoraj vse bo še zmogljivejše, so nam povedali predstavniki Huaweia (med drugim bo, denimo, imel desetkratno optično povečavo), le akumulator bo imel enako nazivno zmogljivost kot tisti v modelu P40 Pro.

Richard Yu; "Želimo si nadaljevanje sodelovanja z Googlom, a dokler to ni možno, intenzivno razvijamo svojo alternativo, Huawei Mobile Services." Foto: Srdjan Cvjetović

Na našem trgu bosta aprilska novinca, torej P40 in P40 Pro, na voljo v treh barvah: črni, ledeno srebrni (silver frost) in ledeno beli (ice white). Na nekih drugih trgih, podrobnosti še niso znane, bo mogoče najti še dve barvi.

Prvi trenutki kratkega srečanja z novim pametnim telefonom Huawei P40 Pro Foto: Srdjan Cvjetović

Nič več "padalcev" na fotografijah

Kot smo pri Huaweievi seriji P navajeni, so največje novosti vsakoletnih novincev na področju fotografije in videa.

Tako pri snemanju nočnih fotografij zatrjujejo, da bo z novim senzorjem Ultra Vision znal zajeti do dvakrat več svetlobe, kar pomaga tudi pri odklepanju zaslona s prepoznavo obraza v (zelo) slabo osvetljenem okolju.

Foto: Srdjan Cvjetović

Tu je še funkcija AI Golden Snap, ki – kot pove ime – temelji na umetni inteligenci in obljublja hitro fokusiranje tudi pri hitro premikajočih se motivih ter preprosto odstranitev neželenih motenj na fotografiji. Saj veste, ko slikate na javnem kraju in se kar od nikoder pojavi nek mimoidoči, ki to fotografijo pokvari.

Omenjena funkcija med drugim obljublja tudi odstranjevanje odsevov, ki se velikokrat pojavijo, ko fotografiramo skozi steklo (okno, akvarij ipd.).

Huawei P40 Pro v eni od treh barv, ki 6. aprila prihajajo tudi v Slovenijo.

Za še boljše fotografije, predvsem jasnejše podrobnosti ter zveste in žive barve, bo dodatno poskrbel skupek algoritmov, ki so ga poimenovali XD Fusion Engine. Oddaljeni motivi bodo s P40 Pro bližji, saj ima petkratno optično povečavo (P40 ima trikratno), s periskopsko povečavalno lečo pa se ta vrednost lahko hibridno še podeseteri.

Selfivideo 4K

Ljubitelji selfivideoposnetkov se bodo morda čutili malo prikrajšane, saj pri snemanju s sprednjo kamero ni možnosti povečave ali širokokotnega snemanja – dobra novica (predvsem zanje) pa je možnost snemanja selfivideoposnetkov v ločljivosti 4K in podpora optični stabilizaciji, za večje zahteve pa je pripravljen foto-videopeterček na zadnji strani.

Ima pa ta sprednja kamera vendarle tipalo z občutljivostjo 32 milijonov pik, spremlja pa jo globinski senzor, ki ga bodo predvsem veseli ljubitelji fotografij bokeh (zamegljeno ozadje, ki ga ustvari leča).

Značilnosti sprednje kamere na pametnih telefonih družine Huawei P40 Foto: Srdjan Cvjetović

Zaslon OLED, pri modelu Pro frekvenca osvežitve 90 hercev

Huawei P40 Pro ima zaslon OLED s premerom diagonale 6,58 palca, to je 16,7 centimetra. Poimenovali so ga Overflow, ker izkorišča praktično vso sprednjo stran – razen tistega dela, ki ga zasede sprednja kamera, skoraj enako, kot smo že videli pri modelu P40 lite. Ponaša se tudi z 90-herčno osvežitvijo, kar je zlasti dobrodošlo za ljubitelje razgibanih iger na pametnem telefonu.

Model P40 (brez Pro) ima še vedno zaslon OLED, a ta ni Overflow, temveč FullView. In še nekoliko manjši je, njegova diagonala meri 6,1 palca, kar je 15,5 centimetra. Ravno tako njegova osvežitev ni tako visoka kot pri modelu Pro, saj znaša 60 hercev.

Foto: Srdjan Cvjetović

Večji, a še vedno nevidni senzor prstnega odtisa

Huawei nas je že pri svojih prejšnjih premijskih modelih razvadil s hitrim in zanesljivim podzaslonskim čitalnikom prstnih odtisov, a zdaj pravi, da ga je še dodatno izboljšal.

Njegova našim očem sicer nevidna površina je zdaj za 30 odstotkov večja in zato pričakujejo, da bo za približno toliko hitrejša tudi odzivnost pri tovrstnem načinu odklepanja zavarovanega zaslona.

Zaslon pa ne skriva samo čitalnika prstnih odtisov – zvok se namreč ustvarja z vibracijami zaslona, zato zvočnikov ni.

Procesor Kirin 990 v naprednejših telefonih serije P40 podpira delovanje v mobilnih omrežjih pete generacije. Foto: Srdjan Cvjetović

Ne zmanjka ga zlahka

Tako model P40 Pro kot P40 Pro+ vzdržuje akumulator z zmogljivostjo 4200 miliamperskih ur (pri P40 je zmogljivost 3800 miliamperskih ur). Pro podpira najhitrejšo tehnologijo hitrega polnjenja, to je do 40 wattov, P40 pa zmore hitro polnjenje do 22 wattov, smo razbrali iz specifikacij.

Hitro polnjenje, tudi brezžično Foto: Srdjan Cvjetović

Tam med drugim najdemo tudi podatek, da P40 Pro podpira hitro brezžično polnjenje do 27 wattov, P40 pa do 22,5 wattov. Za Pro to pomeni od nič do 50 odstotkov v pol ure. Tudi serija P40 podpira povratno brezžično polnjenje, ki smo ga spoznali pri prejšnjih Huaweievih premijskih telefonih.

Priporočene redne maloprodajne cene je Richard Yu razkril v zadnjih trenutkih predstavitve.

Foto: Srdjan Cvjetović