Note 20 Ultra: Izboljšane funkcije pisala so šele začetek

Galaxy Note 20 Ultra 5G je brez dvoma najzmogljivejši Samsungov pametni telefon do zdaj in zelo obetaven kandidat za najzmogljivejši mobilni telefon leta – gotovo pa tudi med najdražjimi.

Naš preizkušanec je prišel v mistično bronasti barvi, tisti, ki je očitno podpisna barva za celotno letošnjo serijo Note, saj je to edina barva, ki se pojavlja pri obeh notovih dvajsetkah. Ni sijajna, temveč elegantno mat in, kar ni zanemarljivo, ni magnet za zbiranje prstnih odtisov.

Plastike na tako prestižnem telefonu seveda ni – v glavnih vlogah sta kovinski okvir in najnovejša izvedba stekla Gorilla Glass Victus, ki je, pravijo njegovi snovalci iz steklarne v ameriškem mestu Corning nedaleč New Yorka, najtrše steklo do zdaj, ki upravičeno obljublja odpornost proti praskam tako na zaslonu kot na spodnji strani. Izkušnja kaže, da jim lahko verjamemo.

Zaslon: več je – več

Zaslon je velik, premer je 6,9 palca, kar je 17,5 centimetra (pri modelu Note 20, ki ni Ultra, je pol centimetra manj). Ali je to preveč? To je vedno dvorezno in subjektivno – zaslonski prostor mobilnih naprav je zelo vreden in dobrodošel, a večje dimenzije zmanjšujejo nosljivost in obvladljivost z eno roko.

Toda tisti, ki svojega telefona ravno ne tlačimo v žep in nam veliko več pomeni velik in pregleden zaslon, smo hvaležni vsakega njegovega milimetra. Izkoristek sprednje strani z zaslonom je skoraj popoln – obrobe skoraj ne opazimo, pa še stranska robova sta zaobljena za res maksimalen izkoristek zaslonskega zaklada.

Izbrati je treba med najvišjo ločljivostjo in najhitrejšim osveževanjem

Samsung nas je, predvsem pri svojih najzmogljivejših modelih, že razvadil s svetlim, kontrastnim in živahnim prikazom zaslona in to svojo tradicijo je tudi tokrat uspešno nadaljeval. Privzeta ločljivost je FHD+, 2326 x 1080 pik, a je v nastavitvah mogoče izbrati WQHD+, 3088 x 1440 pik.

Pri najvišji ločljivosti se je, vsaj za zdaj, treba odpovedati najvišji frekvenci osveževanja zaslona, ki znaša 120 hercev in je izjemno očem prijazna predvsem med drsenjem po izbirnikih (navaden Note 20 tega razkošja nima).

Naš predlog: višja hitrost osveževanja – kajti tudi druga najvišja ločljivost v primerjavi s še višjo sploh ni zlahka očem zaznavna kot neka žrtev, medtem ko se hitrejše osveževanje še kako pozna.

Geometrija kamere ne navduši, njena zmogljivost pa

Precejšen del zadnje strani zasedejo kamere. Merijo štiri in pol centimetra v višino in skoraj tri centimetre v širino telefona, obenem pa toliko izstopajo nad površino, da se telefon ob postavljanju te zadnje strani na površino obnaša kot miza, ki ji ena noga odstopa od preostalih treh. Ni ravno kritična pomanjkljivost, a se hitro opazi in včasih le moti.

A bolj kot geometrija kamere je prepričljiva zmogljivost njenih posameznih delov. Petkratna optična povečava (zoom) s programskim povečevanjem omogoča še desetkrat večjo povezavo, a pri največjih digitalnih povečavah pa le ne moremo pričakovati enake ostrine kot pri optični povečavi.

Fotografije, posnete s privzetim načinom pametnega telefona Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, zadnji dve pa v nočnem načinu

Sprednja kamera z ločljivostjo deset milijonov pik in vidnim kotom 120 stopinj, dovolj široko za selfi, na katerem bo več ljudi ohranjalo epidemiološko varno razdaljo, je komaj opazna pikica na sredini zgornjega dela zaslona.

Zakladnica za ustvarjalce videa

Na glavni kameri je Samsungovo tipalo z ločljivostjo 108 milijonov pik, ki ga izdeluje tudi za neke svoje tekmece, družbo pa ji delata še ultraširoka in periskopska telefoto kamera.

Seznam nadaljujeta hitro lasersko samodejno ostrenje, ki ga, kot še nekatere v tem prispevku omenjene funkcije, običajna dvajsetka nima in je zelo dobrodošlo predvsem za hitro premikajoče se motive, ter možnost snemanja videa v ločljivosti 8K (razmerje slike 21:9), ki z dodatnimi programskimi orodji in možnostmi zadosti tudi najbolj zahtevnim ustvarjalcev videovsebin. Toda ne pozabite, da so videodatoteke s takšno ločljivostjo zelo velike.

Video, posnet s privzetimi nastavitvami pametnega telefona Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Pisalo S Pen je zamenjalo stran

Posebnost in glavna prednost telefonov Note je pisalo S Pen, ki zmore veliko več kot samo pisanje po zaslonu. Z njim je med drugim mogoče upravljati zaslonske zajeme, dodajati zapiske na dokumente PDF, kar je idealno za (ročno) podpisovanje dokumentov, ali ga uporabiti kot sprožilec za kamero – nič več tistih iztegnjenih rok, kot so običajne pri tradicionalnem snemanju selfijev.

Pisalo so tokrat umestili na levo stran spodnje strani – kakšni uporabniki prejšnjih notov ga bodo morda podzavestno iskali še na desni strani, kjer je bil do zdaj.

Zakasnitve pisala praktično ni več

Tudi letos je pisalo S Pen dobilo kar nekaj zanimivih novosti in nadgradenj. V kombinaciji z najvišjo frekvenco osveževanja je zakasnitev prikaza za pisalom bistveno manjša kot prej (uradna vrednost je pičlih devet milisekund, predhodnik lanski Note 10 je imel skoraj trikrat več), zaradi česar je s tega vidika uporaba res že enaka pisanju po papirju.

Razvili so tudi pet novih lebdečih gibov (pisalo malo nad zaslonom), s katerim je S Pen še močnejše orodje za upravljanje, in uvedli programske izboljšave za razpoznavo in obdelavo prostoročne pisave.

Beležke, ustvarjene v programu Samsung Notes, se, če je uporabnik prijavljen v svoj račun Samsung, (lahko) samodejno sinhronizirajo v oblak in so tako dostopne tudi na vseh preostalih napravah, ki uporabljajo isti račun Samsung.

Prvi samsung s 120-herčnim osveževanjem zaslona

Visoka frekvenca osveževanja zaslonske slike, kar 120-krat v sekundi, je le ena od funkcij, ki zahteva kar nekaj energije, a ima Note 20 Ultra akumulator z zmogljivostjo 4500 miliamperskih ur, ki mu niti intenzivna raba ne bi smela pobrati vseh moči v manj kot enem dnevu.

Ob tem velja omeniti, da Note 20 Ultra samodejno vklaplja najvišjo frekvenco osveževanja po potrebi, ko pa to ni potrebno, pa akumulator prihrani nekaj svoje energije. Če pa je blizu ničle, je še vedno mogoče ročno izbrati nižjo ločljivost – 60 hercev. Telefonu priložen polnilec (25 vatov) bo prazen akumulator napolnil nekje do polovice v pol ure, sicer pa Note 20 Ultra podpira tudi hitro brezžično polnjenje.

Hkrati s predstavitvijo serije Note 20 je Samsung predstavil tudi novo generacijo svojih brezžičnih gumbastih slušalk – kako močno si želijo, da bi jih čim več uporabnikov vzljubilo, se najbrž lahko vidi tudi po tem, da Note 20 Ultra nima analognega vhoda za slušalke. Za tiste, ki stare slušalke s pridom še uporabljajo, je to lahko ovira, a je takih vendarle vedno manj.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G



Operacijski sistem: Android 10 s Samsungovim uporabniškim vmesnikom One UI 2.0

Zaslon: 6,9-palčni (17,5 centimetra) AMOLED, ločljivost WQHD+, osveževanje 120 hercev

Procesor: Exynos 990 (razen v Severni Ameriki, kjer uporabljajo Snapdragon 865 Plus)

Pomnilnik: 12 gigabajtov

Shrambni prostor: dve izvedbi (256 ali 512 gigabajtov)

Kamera zadaj: glavna kamera širokokotna, ločljivost 108 milijonov pik (ƒ/1.8); telefoto kamera s petkratno optično povečavo, ločljivost 12 milijonov pik (ƒ/3.0); ultraširoka kamera, ločljivost 12 milijonov pik (ƒ/2.2)

Kamera spredaj: ločljivost 10 milijonov pik (ƒ/2.2)

Akumulator: 4500 miliamperskih ur

Dimenzije: 164,8 x 77,2 x 8,1 milimetra

Masa: 208 gramov

Priporočena redna maloprodajna cena: 1299,90 evra (256 gigabajtov) ali 1399,90 evra (512 gigabajtov), pri operaterjih z vezavo lahko ceneje

Enako, a drugačno

Tudi s serijo Note 20 Samsung nadaljuje nekoliko motečo tradicijo, da na vseh trgih telefoni z istim imenom in oznako nimajo enakega procesorja. V večini držav, tudi pri nas, uporablja svoje procesorje Exynos, v ZDA pa Qualcommove procesorje Snapdragon.

Tudi ta model ni izjema: naša Ultra ima Samsungov procesor Exynos 990, a tista v ZDA ima procesor Snapdragon 865 Plus. Samsung nam vsakokrat pojasnjuje, da gre za primerljive procesorje s primerljivi učinki, a še nikoli nismo imeli ameriške izvedbe, ki bi nam omogočila primerjavo. Vsekakor pa bi pričakovali, da je izdelek z istim imenom in podobo enak po vsem svetu – a vemo, da (iz nam nekih ne najbolj sprejemljivih razlogov) ni niti pri pralnih praških, avtomobilih, Nutelli, Coca-Coli …

In še ena potencialno moteča Samsungova vztrajnost: prednameščeni programi, za katere misli, da jih moramo imeti, mi pa jih ne moremo preprosto odstraniti. Za tolažbo: vsaj ni več posebne tipke za Samsungovega digitalnega pomočnika Bixby, ki ga v Sloveniji malokdo, če sploh kdo, uporablja. Bixby je sicer še vedno tu, le vsiljiv ni več toliko, a proti Googlovemu digitalnem pomočniku še vedno nima možnosti.

Rad se povezuje

Note 20 Ultra je poskrbel tudi za močno strojno in programsko povezavo z drugimi napravami. Samsungova povezava DeX, ki zdaj ne potrebuje nobenega kabla ali zibelke več, med drugim omogoča povezovanje s televizorjem ali uporabo telefona kot miške (kdor to pač potrebuje), če televizor podpira standard Miracast, pa je mogoče vsebino zaslona telefona preslikati na pametni televizor.

S programskega vidika je okrepljena povezava pametnega telefona z osebnim računalnikom, na katerem je nameščen Microsoftov operacijski sistem Windows 10. To prinaša lažje upravljanje s pogovori in sporočili (tudi) na osebnem računalniku, a tudi lažji prenos fotografij in drugih vsebin med "ultro" na eni in osebnim ali prenosnim računalnikom na drugi strani.

Z več časa bi ga bolje spoznali

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G je premagal še en korak na poti do tega, da nam žepna mobilna naprava čim bolj nadomesti osebni računalnik. Udobje velike tipkovnice in zaslona sicer ima svoje prednosti, a dostopnost v vsakem trenutku in mobilnost sta nedvomno nenadomestljivi.

Kratek čas, v katerem smo se družili z najboljšim, kar ta trenutek premore Samsungova enota za mobilne naprave, brez dvoma ne zadošča niti za hiter vpogled v vse, kar ima, kaj šele, da bi to temeljito preizkusili.

Kar je dobro, ima (visoko) ceno

Ni pa nobenega dvoma, da je Samsung Galaxy Note 20 Ultra zares razkošen silak. Za tiste, ki imajo lanski telefon istega razreda, spremembe najbrž ne bodo upravičile nove visoke naložbe, a kdo bo nadgradil po na primer treh letih, bo hitro ugotovil, kako velike razlike in spremembe (na boljše) so se v tem času zgodile.

A bogastvo funkcij in moči prinaša tudi visoko ceno, ki je že v razredu zmogljivejših prenosnih računalnikov (s katerimi se, resnici na ljubo, po marsičem lahko primerja). Dobre stvari pač stanejo, odlične pa še več.

Kaj nam je bilo všeč:



- kot vedno pri notih – pregleden in velik zaslon,

- visoka frekvenca osveževanje zaslona (120 Hz),

- odzivnejši zaslon pomeni bistveno manjšo zakasnitev pisala S Pen,

- pisalo S Pen in še novi gibi za upravljanje z njim,

- prefinjeni materiali in oblika.

Kaj nam ni bilo všeč:



- geometrija kamere,

- cena,

- nezmožnost preprostega odstranjevanja nekaterih prednameščenih programov.