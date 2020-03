Nobenega dvoma ni, da je pametni telefon Samsung Galaxy S20 Ultra silak, s katerim Samsung meri na najbolj zahtevne uporabnike in s katerim želi odpihniti tekmece z najvišje stopničke. Koliko mu je to uspelo?

Pri tako funkcijsko bogati napravi je nekaj dni odločno prekratek čas za spoznavanje vsega, kar ponuja, a vendarle dovolj za nekaj prvih vtisov. V tem primeru večinoma zelo pozitivnih.

Ni, da ni

Pri Ultri Samsung ni skoparil s komponentami. Tisti, ki želijo, da ima njihov pametni telefon vse najhitrejše in najzmogljivejše (in jim za to ni žal odšteti nekaj več denarja), preprosto ne morejo in ne smejo mimo najnovejšega Samsungovega paradnega konja.

Verjetno ne pretiravamo, ko rečemo, da je Samsung Galaxy S20 Ultra eden od dveh, največ treh najresnejših tekmecev za (trenutno) tehnično najbolj dovršen pametni telefon.

Tudi pakiranje je dovršeno. Foto: Kristjan Kovač

Noč ima svojo moč

Prvo, kjer smo opazili, kako se je nova ultra premaknila še bližje zvezdam, so nočne fotografije oziroma fotografije pri (zelo) pomanjkljivi svetlobi. Tudi v skoraj popolni temi, ko se še naše oči mučijo razbrati, kaj vse je okoli nas, je glavna kamera Ultre prijetno presenetila z več kot dobro fotografijo.

Nočni način sicer lahko vklopimo na vseh objektivih pametnega telefona, in je na glavnem senzorju oziroma kameri zares očarljiv, medtem ko je na ostalih dveh zgolj dober.

Tipalo s 108 milijoni pik

Velika prednost sistema kamer na Ultri je tudi Samsungovo tipalo z ločljivostjo do kar 108 milijonov pik (ta nastavitev ni privzeta, jo je treba vklopiti v nastavitvah), ki mu ne uide niti najmanjša podrobnost.

Deluje z glavno kamero in je resnično fantastičen. Ne smemo spregledati, da je z največjo ločljivostjo zajem počasnejši od navadnega načina (in da so datoteke do desetkrat večje!), zato je primeren za makro fotografije in fotografije pokrajin, manj pa za hitre prizore.

Veliko veselja za ljubitelje ustvarjanja videa

Gotovo je za "videofile" dobrodošla tudi možnost snemanja videoposnetkov z ločljivostjo (do) 8K, če seveda imajo zaslon, ki takšno ločljivost zmore predvajati.

Tu so seveda še vse že prej znane ustvarjalne video igrače, kot so počasno snemanje (Slow-Mo in Super Slow-Mo) in hyperlapse ter vsi tisti emojiji z nadgrajeno resničnostjo in filtri, ki smo jih spoznali že na prejšnjih Samsungovih paradnih konjih. Če ste prej pogrešali 3D skener, je vašega čakanja konec.

Brez vnaprejšnjega odločanja, najboljši posnetek lahko izberemo pozneje

Fotografije, narejene s pametnim telefonom Samsung Galaxy S20 Ultra.

Uporabniku med fotografiranjem niti ni treba izbrati načina snemanja, saj bo Ultra, če uporabnik izbere način snemanja Single Take, pri vsakem posnetku ponudila več opcij glede na to, katero kamero in algoritem je posamezni posnetek uporabil. Vse možnosti pri "snemanju" v načinu Single Take. Foto: Kristjan Kovač

Tako je za vsak posneti trenutek mogoče izbrati najboljši posnetek pozneje – to je neprecenljivo tudi za tiste nenadne trenutke, ko preprosto ni mogoče prej izbrati načina fotografiranja. Ne le fotografije, tudi video bo posnel, če bi se pozneje izkazalo, da je gibljiva slika primernejša od mirujoče.

Pravi profesionalci bodo vendarle izbrali način Pro in posamezne parametre vsakokratnega fotografiranja vsakič izbrali sproti glede na svoje želje, znanje in izkušnje. Umetna inteligenca včasih namreč naredi izjemne izboljšave, včasih, zlasti če posnetek povečamo, nas s svojimi spremembami ne navduši.

Zelo uporaben je tudi način zaporednega snemanja (Burst Mode), ki je resnično hiter in omogoča izbiro res najboljšega trenutka tudi pri hitro premikajočih se motivih.

Manjše povečave so veliko boljše

Ultra se hvali s stokratno povečavo fotografije, a je ta zgolj digitalna in zato ne daje vrhunskih rezultatov. Še več, predogled se nam pri največji povečavi neredko zdi veliko boljši kot sam končni posnetek.

100-kratna povečava, a le digitalna. Foto: Kristjan Kovač

To pa ne pomeni, da manjše povečave ne dajejo dobrih rezultatov. Do desetkratne povečave ni prav nobene izgube ali kompromisov - do štirikratne povečave poskrbi optika, potem pa do desetkratne povečave v boj stopi še umetna inteligenca. Ob tem pa še opozorilo, da pri največji ločljivosti tipala, to je 108 milijonov pik, dobimo lahko največ šestkratno povečavo.

Samsung je sicer priznal, da v nekaterih primerih fotografiranje ne zagotovi najboljših rezultatov, in obljubil, da že dela na programski nadgradnji, ki bi jo lahko dočakal pred poletjem.

Zaslon z novo razsežnostjo odzivnosti

Zaslon Ultre ima oster in lepo osvetljen prikaz, kar je pri Samsungovih telefonih, zlasti v najvišjem razredu, že stalnica.

Pa tudi velik je ta zaslon. Res velik. Celo večji od lanskega Samsungovega Galaxy Note 10+. Ne le, da je velik kar 15,7 centimetra (6,9 palca), lahko se celo odločite za osvežitev s frekvenco 120 hercev – prvič, da telefon to omogoča! Ta resnično navdušuje z lepim in hitrim delovanjem med preklopi aplikacij in sprehajanju po uporabniškem vmesniku, predvsem pa pri (dinamičnih) igrah.

Toda pozor – ta vrhunska osvežitev je hud požeruh energije in bo z njo sicer zelo zmogljiv pet tisoč miliamperski akumulator zelo verjetno že ob zmerni rabi omagal pred koncem dneva, četudi je bil napolnjen do vrha še isto jutro.

Prvi telefon z osvežitvijo zaslona 120Hz. Foto: Kristjan Kovač

Hitro in še hitrejše polnjenje

Morda v tolažbo dejstvo, da se Samsungov Galaxy S20 Ultra hitro napolni. Super hitro polnjenje podpira polnjenje s 45 watti, a bo za to treba kupiti dodaten polnilec, kajti priloženi podpira 25 wattov.

Nič zato, saj tudi ta 25-wattni že v pol ure napolni veliki akumulator za približno 60 odstotkov. Tu pa je še ultra hitro brezžično polnjenje, ki deluje na 15 wattih.

Naš preizkušanec podpira delovanje v mobilnih omrežjih pete generacije (5G), a tega seveda nismo mogli preveriti, ker v Sloveniji še nimamo tovrstnih mobilnih omrežij.

Pri tako veliki bateriji mora biti poskrbljeno tudi za hitro polnjenje. Foto: Kristjan Kovač

Višje, višje

Čitalnik prstnih odtisov je skrit pod zaslonom in deluje tako zanesljivo, kot smo se že navadili pri prejšnjih Samsungovih premijskih pametnih telefonih, bodo pa uporabniki tradicionalnih slušalk razočarani nad odsotnostjo 3,5-milimetrskega analognega vhoda.

V primerjavi s predhodniki je S20 Ultra predvsem višji, niti ne toliko širši, kar ustreza razmerju stranic zaslona 20:9.

Galaxy S20 Ultra

Velikost: 167 x 76 x 8,8 milimetra

Masa: 221 gramov

Zaslon: 6,9-palčni (17,5 centimetra), HDR10+, ločljivost 1440 x 3200 pik, razmerje 20:9, osvežitev (do) 120 hercev

Procesor: Exynos 990 (za evropski trg), grafični procesor Adreno 650

Pomnilnik: 12 gigabajtov v osnovni izvedbi

Shrambni prostor: 128 gigabajtov v osnovni izvedbi

Kamere zadaj: glavna širokokotna z ločljivostjo 108 milijonov pik (ƒ/1.8), telefoto z ločljivostjo 48 milijonov pik (ƒ/3.5), ultra široka z ločljivostjo 12 milijonov pik (ƒ/2.2) in globinska (Time of Flight, ToF) VGA; štirikratna optična povečava, desetkratna hibridna povečava (brez izgub) in stokratna digitalna povečava

Kamera spredaj: ločljivost 40 milijonov pik (ƒ/2.2) z lepotnim načinom za selfije

Akumulator: 5.000 miliamperskih ur

Operacijski sistem in vmesnik: Android 10.0, Samsungov vmesnik One UI 2.0

Sklepna beseda

Samsung Galaxy S20 Ultra ne skriva, da je vrhunski telefon. Tak vrhunski telefon prinaša tudi visoko ceno (priporočena maloprodajna cena okoli 1350 evrov) in tega mu ne smemo zameriti. Morda le, da so njegovi tekmeci za desetino ali več cenejši, vendar tudi niso za desetino oziroma več slabši. Ultra stane že toliko kot nekateri pregibni telefoni, vendar moram poudariti, da Ultra ni pregiben. Že Samsung Galaxy S20+ je dobrih 300 evrov cenejši, pa ne zaostaja toliko, kot to namiguje razlika v ceni!

Nekoga bo morda razžalostilo, da ta najbolj premijska Samsungova mobilna naprava prihaja le v dveh (precej konvencionalnih) barvah, medtem pa že druga dva člana družine Galaxy S20 ponujata tudi barvno živahnejšo različico. Morda pa je tudi to sporočilo, da Ultra ni ravno za množične uporabnike.

Za tiste, ki jim je cena najbolj odločilen dejavnik, bo Samsung Galaxy S20 Ultra moral ostati predmet poželenja, toda, kdor si želi oziroma potrebuje absolutno najboljše, kar se v svetu pametnih telefon ta trenutek lahko dobi, in je tudi pripravljen seči globlje v žep, bo s Samsungovim pametnim telefonom izpolnil svoje želje in pričakovanja.

Vrhunska uporabniška izkušnja. Foto: Kristjan Kovač

Všeč nam je bilo:

- izjemno zmogljive komponente,

- kvantni premik pri kakovosti nočnih fotografij,

- tudi sicer odlične fotografije in video,

- zaslon Dynamic AMOLED z osveževanjem (do) 120 hercev.

Ni nam bilo všeč:

- vklop 120-herčne osvežitve zaslona hitro izčrpa akumulator,

- cena,

- skromna izbira barv.