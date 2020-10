Ni nobenega dvoma, da gre za vrhunski telefon in najbrž enega od najboljših, ki jih je Huawei kdaj naredil, a tiste, ki so vajeni Googlovega Androida, morda ne bo (zlahka) prepričal.

Ko smo že pomislili, da bodo vse ovire, sankcije, obtožbe, prekinitve dobavnih poti in vse drugo, kar se je v zadnjih približno dveh letih nalepilo na Huawei, izsilile zamudo pri predstavitvi nove serije najprestižnejših Huaweievih telefonov, smo novo generacijo telefonov Mate spoznali ravno takrat, kot smo bili vajeni zadnja leta – oktobra.

Če odmislimo "šminkerske" različice Porsche Design, ki se najverjetneje niti letos ne bo pojavila v Sloveniji, ima družina Mate 40 tri člane: navaden Mate 40, Mate 40 Pro in Mate 40 Pro+.

Preizkusili smo srednjega, Mate 40 Pro, katerega priporočena maloprodajna cena brez morebitnih ugodnosti pri operaterju zaradi vezave naročniškega razmerja znaša ne preveč privlačnih 1199 evrov.

Huawei Mate 40 Pro je nedvomno premijski telefon, tako po zmogljivosti in specifikacijah kakor tudi po ceni. Foto: Ana Kovač

Ni da ni

Na prvi (in drugi) pogled visoko ceno upravičujejo predvsem karakteristike in zmogljivosti. Težko bi našli kakšno novo tehnologijo mobilnih komunikacij, ki v svoji vrhunski izvedbi ni prisotna na tem telefonu (na modelu s plusom je sicer še kakšen priboljšek več, denimo močnejša optična povečava).

Oblika je očem prijazna, hrbtna stran našega preizkušanca, katerega barvi uradno rečejo mistično srebrna, pa je lično prelivala barve glede na kot vpadne svetlobe – ko ga obračamo, se spreminjajo odtenki modre, oranžne, rumene, rožnate in gotovo še kakšne. Steklo in kovina ohišja poudarjata premijsko podobo.

Velik in lepo pregleden 6,76-palčni (17.2-centimetrski) zaslon OLED izkorišča praktično vso površino sprednjega dela, vključno z zaobljenima robovoma na obeh straneh, malo prostora pri levem zgornjem kotu pa mu vzameta le sprednja kamera in senzor globine. Zaslonska slika se osveži (do) 90-krat v sekundi.

Prepričani so, da je tokrat malo manj pravzaprav veliko več

Že takoj ob predstavitvi so poudarili, da se zavedajo konkurenčnih telefonov, ki imajo 120-kratno osvežitev slike v sekundi, a da so načrtno izbrali 90-herčno osvežitev. Razlog: pogostejša osvežitev pomeni občutno večjo porabo energije, zato verjamejo, da so z 90-herčno osvežitvijo dosegli optimalne razmere v širšem pogledu.

Visoka osvežitev pride prav predvsem pri igrah, pozna se tudi pri lepem tekočem prehodu in prelivanju med sprehajanjem po izbirnikih.

Huwei Mate 40 Pro



Dimenzije: 162,9 x 75,5 x 9,1 milimetra

Masa: 212 gramov

Zunanja podoba: aluminijast okvir, izvedbe s stekleno hrbtno stranjo v črni in mistično srebrni barvi ali izvedbi s hrbtno stranjo iz veganskega usnja v sončnično rumeni in oljčno zeleni barvi, odpornost na vodo in prah po standardu IP68

Zaslon: 6,76-palčni (17,2-centimetrski) OLED, osveževanje 90 hercev, HDR10, ločljivost 1344 x 2772 pik, 460 pik na palec, razmerje zaslona 18,6:9, vzorčenje dotika zaslona 240 hercev

Procesor: Kirin 9000 (petnanometrska tehnologija), osemjedrni (eno jedro 3,13 gigaherčni Cortex-A77, tri jedra 2,54 gigaherčni Cortex-A77 in štiri jedra 2,05 gigaherčni Cortex-A55), grafični procesor Mali-G78

Shrambni prostor: 256 gigabajtov, z nanopomnilniškimi karticami možnost nadgradnje do še 256 gigabajtov

Pomnilnik (RAM): osem gigabajtov

Operacijski sistem: odprtokodni Android 10, uporabniški vmesnik EMUI 11, Huawei Mobile Services

Kamera zadaj: glavna z ločljivostjo 50 milijonov pik, f/1.9, 23 mm, 1/1.28", 1.22 µm; ultraširokokotna z ločljivostjo 20 milijonov pik, f/1.8, 18 mm; telefoto kamera z ločljivostjo 12 milijonov pik, f/3.4, 125 mm periskopska leča; optična stabilizacija (OIS), petkratna optična povečava, optika Leica, LED-bliskavica, video formati: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR

Kamera spredaj: ultraširokokotna z ločljivostjo 13 milijonov pik, f/2.4, 18 mm; globinski senzor IR TOF 3D; HDR, video formati: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps

Akumulator: nazivna zmogljivost 4400 miliamperskih ur, podpira hitro polnjenje do 66 wattov z napajalnikom ali do 50 wattov brezžično, možnost povratnega polnjenja (možnost brezžičnega polnjenja drugih naprav)

Izpolnjena pričakovanja vrhunske kamere

Huawei se je tokrat poigral tudi z razporeditvijo vseh elementov kamere na zadnji strani telefona, ki je zdaj krožna v sredini zgornjega dela. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da pri telefonu, položenem na mizo z zaslonom navzgor, ni več tiste nestabilnosti, ki je bila posledica prejšnjih štrlečih oblikovanj.

Kamere na hrbtni strani so razporejene na povsem nov način, ki so ga snovalci pametnega telefona Huawei Mate 40 Pro poimenovali vesoljski prstan. Foto: Ana Kovač

Kamere zadaj tudi tokrat sopodpisuje nemška optična družba Leica. Ena od glavnih prednosti pa je petkratna optična povečava, ki zagotavlja, da bo tudi z večjimi hibridnimi povečavami slika še vedno ostra. Zelo dobro se obnese tudi stabilizacija videa, kar zagotavlja mirne posnetke, tudi če med snemanjem ravno ne mirujemo.

Sicer pa je velik del strojne opreme in praktično vsa programska oprema enaka kot pri pol leta staremu modelu P40 Pro, zato smo pričakovali, da bodo fotografije odlične v vseh pogojih snemanja. Pričakovanja so bila upravičena in ravno pri kameri bomo zelo težko našli pameten telefon, ki mu bo par.

Procesor, ki je postavil nov mejnik

Srce novega pametnega telefona je Kirin 9000, najzmogljivejši hišni procesor do zdaj. Pravijo tudi, da je edini procesor, narejen z najsodobnejšo petnanometrsko tehnologijo, ki ima že vgrajeno podporo za 5G.

V nasprotju s predhodniki serije Mate 30, ki so eksperimentirali z izključno zaslonskim uravnavanjem glasnosti, se je na Mate 40 Pro in njegove bratce iz iste serije vrnila fizična tipka za glasnost, ki se ji očitno uporabniki še nismo pripravljeni odpovedati. Foto: Ana Kovač

Toda zaradi ameriških omejitev Huawei ne more več izdelovati niti tega niti kateregakoli drugega procesorja Kirin, ker ne more priti do vseh potrebnih gradnikov. Na svoje najboljše procesorje Kirin je Huawei upravičeno ponosen, ker ravno zaradi njih so Huaweijevi telefoni ustvarjali svoje zavidanja vredne rezultate.

Pol ure za cel dan

Pri huaweih, zlasti tistih v najvišjem razredu, smo že navajeni na akumulator, ki ima tudi po intenzivni celodnevni rabi še dovolj moči za kakšnega pol dneva – ta ima nazivno zmogljivost 4400 miliamperskih ur.

A ko mu energije zmanjka, bo podpora hitremu polnjenju (66-wattnemu s priloženim kabelskim polnilcem ali do 50-wattnemu brezžičnemu) poskrbela, da bo kmalu spet na višku moči. V pol ure bo s priloženim kablom s podporo tehnologiji Huawei SuperCharge prazen akumulator dosegel približno 80 odstotkov svoje zmogljivosti, po še približno četrt ure pa še preostale odstotke.

Pod odprtinama na zgornji in spodnji strani sta stereo zvočnika. Foto: Ana Kovač

Odličen zvok in še več

Zagotavljanje varnega dostopa do vsebine zaslona lahko prepustite razpoznavi obraza, za kar (po)skrbi globinska kamera spredaj, ali razpoznavi prstnega odtisa, za kar je zadolžen čitalnik pod zaslonom.

Ena od posebnosti nove štiridesetke pro, ki bi jo lahko spregledali, ne pa tudi preslišali, sta stereo zvočnika. Eden s svojim zvokom razveseljuje z zgornje strani telefona, drug pa s spodnje.

Nove so tudi nekatere možnosti za tiste, ki pametni telefon radi uporabljajo brez stika z zaslonom, to je z gibi roke tik nad zaslonom.

Nove možnosti za "brezstično" upravljanje telefona Foto: S. C. (zajem zaslona)

A možnosti in novosti je še veliko več – vseh nismo niti našteli, kaj šele, da bi nam bi jih uspelo preizkusiti.

Vedno bliže, toda …

Ob vseh dobrotah, ki jih Huawei Mate 40 Pro ima, ostaja še vedno ena, ki je, ne po svoji krivdi, nima. Podobno kot seriji Mate 30 in P40, ki sta ravno tako luč dneva zagledali po uvedbi ameriških trgovinskih omejitev za Huawei, serija Mate 40 nima dostopa do Googlovega mobilnega okolja, predvsem njegove programske tržnice.

Večplastna steklena površina na hrbtni strani izvedbe v mistično srebrni barvi med premikanjem in obračanjem ustvarja mavrične barve. Foto: Ana Kovač

Huawei se je sicer zelo potrudil, da to vsiljeno izgubo čim bolj nadoknadi. Njihova lastna tržnica App Gallery ima že zelo veliko programov, ki bi jih našli tudi v Googlovi trgovini Play, tudi slovenskih, a nima kar nekaj priljubljenih ameriških in med njimi tudi Googlovih.

Tudi za to so našli vmesne in nadomestne rešitve, predvsem z iskalnikom Petal Search, ki pomaga pri nameščanju manjkajočih programov, a težava so tudi nekatere aplikacije, ki za svoje nemoteno delovanje zahtevajo Googlove storitve.

Prek aplikacije Petal Search je mogoče dobiti tudi tiste, predvsem ameriške programe, ki jih zaradi ameriške gospodarske blokade Huawei uradno ne sme ponujati neposredno. Foto: Ana Kovač

Za nekatere prednost, za druge pa cokla

Daleč od tega, da se brez Googla ne more živeti – to še kako dobro lahko potrdijo mnogi uporabniki pametnih telefonov na Kitajskem in tudi Applovih telefonov po vsem svetu. Nekaterim uporabnikom je odsotnost Googla in vseh njegovih "lovk", na katere pristanemo ob uporabi njegovih storitev, celo prednost!

Po drugi strani pa se postavlja vprašanje, ali se bo kdo, ki je vajen uporabe Googlovega programja, pripravljen odpraviti na pot iskanja nekoliko spremenjenih načinov uporabe.

Huaweieva programska tržnica AppGalery si prizadeva čim prej nadoknaditi primanjkljaj razpoložljivih programov v primerjavi z Googlovo programsko tržnico. Foto: Ana Kovač

Ko si odgovorite na to vprašanje, bo odločitev veliko lažja

V nobenem primeru ne bomo odsotnosti Googla imeli za razlog, zaradi katerega bi odsvetovali nakup tega odličnega pametnega telefona, a je to vsekakor nekaj, na kar je treba opozoriti vsakogar, ki o tem telefonu razmišlja.

Če odsotnost Googla ni ovira ali zadržek in če ste se pripravljeni sprijazniti tudi s ceno, bo Huawei Mate 40 Pro zagotovo prepričal z vsem, za kar bi ga želeli uporabiti.

Kaj nam je bilo všeč:

- svetel in barvno živahen zaslonski prikaz

- res hitro polnjenje akumulatorja

- prestižna oblika in videz

- tradicionalno vrhunska mobilna fotografija

- stereo zvočnika

Kaj nam ni bilo všeč:

- cena

- ni še povsem nadomeščena uporabniška izkušnja odsotnih Googlovih mobilnih storitev