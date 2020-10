Apple že drugič v tem letu presenetil z odličnim pametnim telefonom #video

Zaradi pandemije novega koronavirusa je bila letošnja težko pričakovana predstavitev novega Applovega pametnega telefona prestavljena za dober mesec, a je bilo vredno čakati. Predstavili so telefon, ki se končno precej razlikuje od eno leto starejšega modela in ima pomembne izboljšave.

V čem je iPhone 12 boljši od lanskoletne enajstice? Bistveni razliki, ki ju opazimo takoj, sta, da je novi iPhone manjši, a vseeno enako velik, lažji, a zmogljivejši. Tisti pravi privrženci Applovih naprav bodo opazili, da združuje dizajn legendarne, izjemno priljubljene štirice in iPhona X, vendar z boljšim zaslonom in izboljšano kamero.

Dvanajstica je od štirice prevzela "nabrušen okvir" in prav zaradi tega deluje manjša od enajstice, vendar je zaslon v resnici enako velik. Če primerjamo iPhone 11 in iPhone 12: diagonala obeh je 15,49 centimetrov, pri čemer je dvanajstica za kar 30 gramov lažja. Tako bolje sede v dlan in ker je lažja, ga je tudi udobneje držati v eni roki. Teža Projev se razlikuje za en gram (v prid enajstici), le da je zaslon dvanajstice večji, podobno je pri modelih Pro Max.

Vsi pa se lahko pohvalijo z novim procesorjem A14 Bionic, za katerega Apple trdi, da je do 50 odstotkov hitrejši od vseh drugih procesorjev za pametne telefone na trgu, ter z možnostjo povezave z mobilnimi omrežji pete generacije oziroma 5G.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Zaslon se ob padcu obnese štirikrat bolje

Apple je zaslone pri vseh štirih novih modelih z LCD nadgradil na OLED-tehnologijo (Super Retina XDR), zato so zdaj svetlejši in bolj barviti, poleg tega pa še trpežnejši in odpornejši proti udarcem, obljubljajo pri tehnološkem velikanu. Keramična prevleka zaslona se namreč pri nezaželenem padcu obnese kar štirikrat bolje. Zasloni so še vedno največja žrtev pri padcih in zaradi cene popravila, ki jo mora ob takšnih poškodbah v večini primerov kriti lastnik sam, je to dobra novica.

Piko na i nadgrajenemu zaslonu doda tipalo LiDAR, ki v hipu ustvari globinske mape, da se predmeti pred nami pojavijo v drobcu sekunde in so videti izjemno resnični. To bodo še posebej cenili ljubitelji videoigric, lovilci Pokemonov pa bodo s tem iPhonom še bolj zliti s svojim telefonom.

Na novem iPhonu so igre odzivnejše, pretakanje videoposnetkov pa je kakovostnejše.

Tako smo tipalo LiDAR testirali mi:

Kamera le za odtenek boljša od lanskoletnih modelov

Pri kameri tako opazne razlike kot pri zaslonu v primerjavi z lanskoletnim modelom ni zaznati, vsaj očesu običajnega uporabnika ne.

Je pa fotografiranje pri šibki svetlobi precej boljše, saj nova širokokotna kamera ujame 27 odstotkov več svetlobe. Tudi nočno zajemanje fotografij nudi širokokotni in ultraširokokotni način, v šibkejši svetlobi pa še bolje zajema naravne barve.

Modela 12 mini in 12 nudita kamero z dvema objektivoma, modela 12 Pro in 12 Pro Max pa s tremi.

Apple iPhone 12 Pro



Masa: 189 gramov

Dimenzije: 146,7 x 71,5 x 7,4 mm

Diagonala zaslona: 15,49 cm

Operacijski sistem: iOS 14

Procesor: čip A14 Bionic z novo generacijo Neural Engine

Glavna kamera: širokokotna (12 MP), ultraširokokotna (12 MP), telefoto (12 MP)

Sprednja kamera: ločljivost 12 milijonov pik

Največja ločljivost videoposnetkov: 3840 x 2160 točk

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Baterija primerljiva z lansko

Bistvene izboljšave ni bilo opaziti niti pri bateriji, pri čemer je baterija modela 12 Pro ob uporabniški izkušnji precej primerljiva s tisto v iPhonu 11. Obe namreč pri zmerni uporabi zdržita približno en dan in pol, vendar bi pričakovali, da bi imel izboljšan (Pro) model baterijo, ki bi zdržala dlje.

Do 50 odstotkov se napolni razmeroma hitro, v približno 25 minutah, do polne stotice pa potrebuje približno dve uri.

Večja novost v zvezi z baterijo je ta, da Apple tokrat v škatle ni več vključil polnilnega adapterja (in ne slušalk, kar ni bilo prvič), za kar so se odločili iz ekoloških razlogov. Lastnikom prejšnjih generacij iPhonov to ob nakupu novega verjetno ne bo predstavljajo težave, novim kupcem iPhonov pa odsotnost adapterja zagotovo ne bo všeč. V njej boste sicer našli kabel, vendar USB-C, ki pa ne ustreza Applovemu adapterju, ki ga morda že imate doma.

Foto: Ana Kovač

Pod črto

S kolekcijo dvanajstic je Apple končno naredil opaznejše spremembe, tako pri dizajnu kot izkušnji, ter nas že drugič v tem letu prijetno presenetil. Spomnimo, maja je lansiral novi iPhone SE, dober, zmogljiv, hiter in praktičen telefon za sprejemljivo ceno 490 evrov.

Pobrusil je okvir, a ohranil velikost zaslona, pri čemer mu je uspelo opazno zmanjšati tudi težo. Kamera je zelo dobra, vendar ne navdihujoče boljša od lanske zbirke enajstic.

Cena ne sledi lanskoletnemu trendu, saj je osnoven model (iPhone 12) za približno 200 evrov dražji, vendar je tudi boljši in ga boste verjetno lahko brez menjave uporabljali naslednja tri leta ali še celo več.

Za enega od štirih predstavnikov nove generacije (iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro in iPhone 12 Pro Max) boste odšteli med 880 in 1.300 evri, vendar se lahko cene razlikujejo glede na velikost pomnilnika. Apple pri miniju in običajni dvanajstici ponuja velikosti 64 GB, 128 GB in 256 GB, pri modelih Pro in Pro Max pa 128 GB, 256 GB in 512 GB.

Kaj nam je bilo všeč:

- nova, manjša oblika,

- velikost zaslona,

- OLED-zaslon,

- lahek dizajn.

Kaj nam ni bilo všeč:

- zdržljivost baterije,

- odsotnost polnilca,

- kabel, ki ne ustreza polnilcu, ki ga že imate doma.