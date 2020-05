Applu je končno uspelo: novi iPhone je "poceni" in zelo dober #video

Dobrih 13 let po tem, ko je Apple na trg poslal svoj prvi pametni telefon, je uporabnikom končno ponudil tisto, kar so hoteli že od začetka: dober, zmogljiv, hiter in praktičen telefon, a za sprejemljivo ceno. Novi iPhone SE to zagotovo je.

Ameriški tehnološki velikan Apple je sredi aprila brez večjih napovedi in pompa predstavil nov pametni telefon, posodobljeni iPhone SE, ki so ga prvič lansirali leta 2016 in je doživel velik uspeh - kupci so takrat cenili njegovo majhnost, zmogljivost ter cenovno dostopnost in tega recepta so se pri velikanu držali tudi v drugo.

Novi iPhone SE je sicer del 13. generacije iPhonov, ki so jo septembra lani začeli modeli 11, 11 Pro in 11 Pro Max, vendar pa je v primerjavi z njimi bistveno cenejši. Zanj je Apple pripravil (zanje) zelo sprejemljivo ceno: 490 evrov.

Kupci lahko izbirajo med črno, belo in rdečo barvo ohišja.

Enajstica, zapakirana v nostalgično ohišje osmice

Prav zato, ker je del 13. generacije, je Apple vanj vgradil isti procesor A13 bionic, za katerega poudarjajo, da je najhitreje delujoči procesor v pametnem telefonu do zdaj, ohišje pa je podedoval po iPhonu 8 iz leta 2017, le da je zdaj odeto v odporno steklo in plemeniti aluminij, ponaša pa se z zaslonom Retina HD (4,7-palčni zaslon) visoke ločljivosti.

Mimogrede, novi SE se zato popolnoma prilega tudi ovitkom osmice.

Ohišje po navdihu osmice pa nazaj vrača še eno pomembno in nekaterim zelo ljubo lastnost Applovih telefonov, ki so jo pri novih modelih začeli izpuščati: gumb Domov s čitalcem prstnega odtisa Touch ID. Tehnologija prepoznavanja obraza Face ID se nekaterim uporabnikom namreč po skoraj treh letih, ko so jo prvič predstavili pri iPhonu X, še kar ni prikupila.

(Čitalec prstnega odtisa se za še posebej priročnega izkaže v času pandemije novega koronavirusa, ko je treba v zaprtih javnih prostorih nositi masko in zato prepoznava obraza ne deluje.)

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Kamera? Ni odlična, a ni slaba.

Fotografije, posnete z novim SE, so skoraj tako dobre kot tiste, ki so narejene z enajstico, le da kamera v portretnem načinu razočara ljubitelje živali. Ta jih namreč ne prepozna kot prave modele in jih zato fotografira podobno kot v običajnem "photo" načinu.

Sicer pa ima vgrajeno najsodobnejše fotografsko tipalo z 12 milijoni pik, ki je v resnici enako, kot ga ima glavno tipalo pri iPhonu 11, sprednja kamera FaceTime HD pa ima ločljivost sedem milijonov pik.

Foto: Jan Lukanović

Apple iPhone SE (2020)



Masa: 148 gramov

Dimenzije: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

Diagonala zaslona: 11,93 cm

Operacijski sistem: iOS 13

Procesor: Apple A13 Bionic z novo tretjo generacijo Neural Engine

Glavna kamera: ločljivost 12 milijonov pik (širokokotna)

Sprednja kamera: ločljivost sedem milijonov pik (FaceTime HD)

Največja ločljivost videoposnetkov: 3.840 x 2.160 točk

Tako so videti fotografije, posnete z novim SE, v primerjavi z enajstico:

Levo: iPhone 11, desno: iPhone SE Foto: Branka Grbin

Levo: iPhone 11, desno: iPhone SE Foto: Branka Grbin ​​​​ Levo: iPhone 11, desno: iPhone SE Foto: Branka Grbin

Posneto z novim SE Foto: Branka Grbin

Posneto z novim SE Foto: Branka Grbin

Pravo olajšanje, ko se po dolgem času popolnoma prilega v žep

Z merami 138,4 x 67,3 x 7,3 mm in 148 grami je novi SE bistveno manjši in lažji od svojih zadnjih predhodnikov, kar se sprva zdi dobrodošla sprememba, sploh ker je to prvi novi iPhone po letu 2017, ki ga lahko brez bojazni, da se izmuzne ven, pospravite v žep.

A njegova majhnost vas lahko začne motiti, če vas je Apple do zdaj že razvadil s svojimi velikimi zasloni, kjer si lahko brez težav ogledate tudi del kakšne serije ali celo film.

Za lažjo predstavo smo primerjali novi SE in iPhone 11:

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Zmogljivost enajstice se ne izkaže pri bateriji

Pri SE 2020 je največje razočaranje morda baterija, za katero je Apple obljubljal boljše delovanje kot pri prvem SE, podobno kot pri osmici, a je pozabil, da je uporabnike medtem že razvadil z baterijami novejših modelov. Čeprav ima zmogljivost enajstice, tega pri bateriji žal ni mogoče zaznati.

Z zmerno uporabo bo baterija zdržala približno 24 ur, a z daljšo in intenzivnejšo uporabo ga bo treba na polnilnik priklopiti nekaj ur prej. V tokratni različici so poskrbeli tudi za možnost brezžičnega polnjenja.

Foto: Jan Lukanović

Pod črto ...

Applovi izdelki so po mnenju številnih velikokrat precenjeni, česar pa ne bi mogli reči za SE nove generacije.

Za dobro ceno dobite dobro kakovost, odličen je za ljudi, ki ne dajo veliko na pametne telefone in zato zanje nočejo zapraviti veliko, a si želijo, da delajo dobro, hkrati pa niso preveliki in bodo služili nekaj let. Z vsem tem v mislih in s ceno 490 evrov bo SE pometel s konkurenco.

Novi iPhone SE torej kupite, če potrebujete nov telefon po ugodni ceni, iščete manjšega in lahkega ter takšnega, ki ga boste lahko uporabljali več let. O nakupu pa še enkrat premislite, če je za vas kakovost fotografij pri pametnem telefonu primarnega pomena, cenite dolgo zdržljivo baterijo in si radi na poti ogledate nekaj videov na YouTubu ali cel film.

Kaj nam je bilo všeč:

- za Applove razmere odlična cena,

- zmogljivost enajstice,

- lahek dizajn,

- gumb Domov.

Kaj nam ni bilo všeč:

- zdržljivost baterije,

- majhnost (velikost),

- portretni način ne podpira fotografiranja živali.

