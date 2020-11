Kakšen lepotec iz Ljubljane: star 31 let, pa še ni dočakal niti servisa #video

Ko se usedeš v tak avtomobil, pod prsti začutiš nekaj deset let star volan in vonj starega, pristnega usnja ter nato za seboj zapreš vrata, je, kot bi se v hipu preselil v nek drug čas. V obdobje pristne elegance, tehnične kulture. Tja na cesto, kjer največ štejejo prazni ovinki. V čas tistih še drugačnih avtomobilov z dušo, značajem. In velikimi motorji.

Pomenljiv sprednji del jaguarja iz leta 1989 Foto: Gregor Pavšič Jaguar je avtomobilska znamka pomenljivega imena, katere značilnosti povzema istoimenska ameriška divja mačka. Polna je elegance in telesne moči. Tak je jaguar v ameriških gozdovih in na enak način so Britanci pod tem imenom izdelovali tudi prestižne avtomobile. Jaguar je danes resda globalna avtomobilska znamka, uradno del indijskega koncerna Tata Motors, toda prave korenine in tradicija teh avtomobilov so v angleški uglajenosti, ročnem delu in skrbnem odnosu do tehnične kulture. Na slovenskih cestah jih sicer vidimo redkeje, toda pravi Jaguarjevi starodobniki so prav zato prava paša za oči in obenem magnet za mimoidoče. Tak avtomobil se zdi kot brezčasno zrcalo že minulim avtomobilskim časom. Nepozabni cestni eleganci, spretnim rokam obrtniških mojstrov, skrbi za udobje, dobro počutje in uživanje v napredni tehniki.

Enaintridesetletni slovenski jaguar XJS še ni dočakal prvega uradnega servisa

"Zakaj jaguar? Preprosto zaljubil sem se v njegove čudovite linije in elegantni videz. Prvič sem ga pred skoraj 20 leti videl v Nemčiji in ni minilo dolgo, ko sem vedel, da bo nekoč moj," je za volanom svojega lepotca spregovoril Andrej Vraber, rojeni Ptujčan, ki pa že 30 let živi v Ljubljani.

"Od nekdaj sem občudoval angleške avtomobile, posebej tiste iz časov pred vojnama in iz časov med njima. Večina avtomobilov je bila izdelana ročno. Tako vrhunsko izdelane detajle lahko, s tako natančnostjo, izdelajo res samo vrhunski mojstri, ki so svoje znanje prenašali iz roda v rod. Pa naj bodo to čudovito usnje, kromirani detajli, lesene obloge, volan in še bi lahko našteval. Zaradi vsega tega so angleške znamke klasičnih avtomobilov še danes sinonim za vrhunske avtomobile, ki spadajo v sam vrh luksuznih klasičnih avtomobilskih znamk. Ni naključje, da tudi danes z veseljem občudujemo prestižne izdelke avtomobilskih hiš Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Morgan, Range Rover in podobno. Res pa je, da danes te blagovne znamke niso več v lasti Britancev."

Oznaka V12 razkriva, da to različico poganja 5,3-litrski 12-valjni motor. Foto: Gregor Pavšič

Njegov jaguar je model XJS convertible, torej tak s pomično platneno streho. Izdelali so ga leta 1989, tako da je uradno šele dobro začel kariero starodobnika. Za ta status je lastnik pridobil tudi izkaznico FIVA, ki jo podeljuje mednarodna organizacija starodobnih vozil. Posebnost avtomobila, ki ga boste precej težko srečali na cestah, pa je izjemno majhno število prevoženih kilometrov. Čeprav je Vraberjev jaguar star 31 let, še ni dočakal svojega prvega predpisanega servisa. Ta je pri 15 tisoč kilometrih, trenutno jih ima avto šele 11.170. Ko ga je tik pred božičem leta 2008 kupil, jih je imel za seboj komaj 3.540.

Moč motorja znaša 220 kilovatov, porabi pa okrog 16 litrov goriva na 100 kilometrov. Foto: Gregor Pavšič

Parkiran sredi Ljubljane je ta rdeči lepotec privabljal poglede mimoidočih. Ko se je ključ zavrtel v desno, se je povsem narahlo, skoraj neslišno, pred nama zdramil njegov motor. Kar 5,3-litrski, danes v luksuznem svetu avtomobilov že skoraj pozabljeni dvanajstvaljnik. Ta deluje komaj slišno, je odziven, tak res uživaški. Vožnja skozi ovinke pa lahkotna in udobna, ni kaj. Čeprav še ni dočakal prvega uradnega servisa, je lastnik redno menjal vse pomembne tekočine in tako se lahko na cesto z njim zapelje brezskrbno.

Kot naslednika precej bolj športno ustrojenega E-typa so model XJ-S predstavili leta 1975. Šest let pozneje je na ceste zapeljala tudi druga generacija avtomobila, ki so jo izdelovali še naslednje desetletje. Ta 4,8 metra dolga dvosedežna limuzina je takrat dobila še učinkovitejši dvanajstvaljni motor, katerega moč so povečali na 220 kilovatov. Vseh so v drugi generaciji izdelali nekaj več kot 73 tisoč, takih z dvanajstvaljnim motorjem je bila le manjšina. V tem obdobju so bili 12-valjni motorji samo še v ferrarijih in lamborghinijih.

Andrej Vraber je avtomobil leta 2008 kupil pri družini že pokojnega zbiratelja avtomobilov v Nemčiji. Foto: Gregor Pavšič

Pogled izza volana prestižnega dvosedežnega avtomobila, starega že 31 let. Foto: Gregor Pavšič

Tak jaguar je s svojo prefinjenostjo in udobjem namenjen predvsem cestnim užitkom. Foto: Gregor Pavšič

"Iskal sem ga tri leta. Brskal sem po internetu, spoznaval avtomobil, njegove posebnosti, zahtevnosti vzdrževanja in iskal morebitne oglase. Leta 2008 sem končno opazil jaguarja, ki ga je prodajala družina, ki živi ob jezeru Starnberg, nedaleč od Münchna. Nemudoma sem stopil v stik z njimi. Žal pa so po enem tednu umaknili oglas. Premislili so si in niso več želeli prodati avtomobila, ki je pomenil del družinske dediščine," pravi Vraber. Vendar so se, na Andrejevo veselje, razmere obrnile njemu v prid.

Proti koncu leta se je odpeljal proti Münchnu. Skupaj s sinom in ženo so se tja prvič odpeljali v živo pogledat jaguarja. Pripadal je prodajalčevemu pokojnemu očetu, očitno premožnemu Nemcu, ki je bil neizmeren ljubitelj tehnike. Zbiral je zanimive avtomobile, motorna kolesa in tudi čolne. Hranil jih je na sobni temperaturi, jih skrbno pokrival in skrbel zanje. Jaguar je bil le eden v zbirki kakih 15 avtomobilov, v kateri so bili tudi ferrariji, lamborghiniji in porscheji.

Do danes je ta jaguar prevozil le dobrih 11 tisoč kilometrov. Foto: Gregor Pavšič

"Ob nakupu je imel res le 3.540 kilometrov. Zakaj? Prodajalčev oče je bil starejši gospod in izjemen ljubitelj vsega, povezanega s tehniko. Pri svoji starosti ni mogel voziti. Sin ni bil tehnični tip, je pa očeta vsako nedeljo vozil okrog jezera, vsakič z enim avtomobilom iz zbirke," razlaga Vraber.

Čeprav je družina sprva oglas za jaguar umaknila, se ni predal in jim je še večkrat pisal. Nato so se omehčali in se odločili za prodajo. V tem času sta na njihova vrata potrkala še dva kupca, ki sta zanj ponujala več denarja od Vraberja. Toda Nemci so bili pošteni in so prvo možnost za nakup vendarle ponudili slovenskemu ljubitelju jaguarjev.

Konec leta 2008 so si ga ogledali in januarja prihodnje leto že pripeljali v Slovenijo. Urediti je moral le dodatno elektroniko na motorju, ki je znižala izpuste, in tako je bil takrat jaguar, ko kajpak uradno še ni bil starodobnik, v skladu s slovensko zakonodajo. V primerjavi z originalom je novost tudi protikorozivna zaščita spodnjega dela, kar pa so uredili že prejšnji lastniki.

aguar je danes resda globalna avtomobilska znamka, uradno del indijskega koncerna Tata Motors, toda prave korenine in tradicija teh avtomobilov ležijo v angleški uglajenosti, ročnemu delu in skrbnemu odnosu do tehnične kulture. Foto: Gregor Pavšič

Ročica samodejnega menjalnika, zraven nje pa za tiste čase nepogrešljiva pepelnika. Foto: Gregor Pavšič

Zakaj je bila žena ob nakupu avtomobila zaskrbljena?

"S sinom sva vedela, da bom avtomobil kupil. Žena pa je vendarle domnevala, da si ga gremo le ogledat. Ko smo si segli v roko in sem plačal aro, je bila nekoliko zaskrbljena, saj je mislila, da mi bo avto vzel preveč časa. Pa sem ji obljubil, da ne bo tako. Čas za družino in otroke je zame najpomembnejši. Z jaguarjem bi se lahko vozil še večkrat, a vsaka vožnja je nekaj posebnega. Letno prevozim le nekaj sto kilometrov," je med ovinki nadaljeval Vraber.

"Želel sem kupiti dobro ohranjen avtomobil in se izogniti visokim stroškom z obnovo in vzdrževanjem. Pri nakupu tega avtomobila sem imel veliko srečo, saj je jaguar v originalnem stanju, skoraj tak, kot je zapeljal nov iz tovarne. Takih res ni veliko, zato ga tudi zelo cenim. To je tudi del tehnične dediščine, ki bi jo na vsak način želel ohraniti za svoje otroke."

"Stran od avtocest, raje tja, kjer se peljem počasi in v vožnji uživam …"

Vraber pravi, da je v primerjavi z današnjimi avtomobili vožnja jaguarja drugačna, prvinska z odprto streho, hkrati zelo udobna, motor pa nezahteven. Poraba takega dvanajstvaljnika znaša okrog 16 litrov na sto prevoženih kilometrov, a o njej niti noče govoriti. Zanj ni pomembna.

In tudi za ženo pravi, da ob vožnji z njunim jaguarjem ob cestnih potepih zelo uživa.

"Zelo ji je všeč. Še posebej takrat, ko ji veter razmrši lase. Odpeljeva se morda dvakrat, trikrat na leto. Izogibava se avtocesti. Raje se peljeva tam, kjer voziš počasneje, opazuješ pokrajino in si tako, z odprto streho, veliko bolj v stiku z naravo in cesto okrog sebe."

Streha se odpre elektronsko in takrat tak avtomobil zažari v polnem sijaju. Foto: Gregor Pavšič

Potovalni računalnik iz konca osemdesetih let prejšnjega stoletja. Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil pozna kar nekaj elektronskih pripomočkov. Eden takih je gretje sedežev. Foto: Gregor Pavšič

Prav tako ima tudi tempomat. Foto: Gregor Pavšič

Elektronsko odpiranje stranskih stekel in strehe Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič