Našli so ga: to je najstarejši peugeot v Sloveniji #foto

Peugeot je v Sloveniji izvedel natečaj, na katerem je iskal najstarejši avtomobil svoje znamke s slovenskimi registrskimi oznakami. Med prijavami se je kot najstarejši izkazal ta beli peugeot 203. Vozi ga Franci Planinec iz Zgornje Javoršice pri Moravčah.

Franci Planinec ob svojem peugeotu 203. Foto: Peugeot

Skoraj sedemdesetletni avto ima zanimivo zgodbo: pred desetletji ga je francoski lastnik pustil oziroma prodal na Hrvaškem, ker mu je odpovedal motor. Tam ga je odkupila carina, pozneje pa je prišel v slovensko last. Avto je bil hranjen v suhi garaži in je bil v dobrem stanju. Planinec pravi, da je imel smele načrte glede obnove, a se je vse skupaj malo zavleklo, dokler ga ni sin začel priganjati. Po osmih letih je avto prekrasen. V prtljažniku je rezervna pnevmatika, zadnjo klop pa se da podreti, tako da se vanj da spraviti smuči. "Pa še strešni prtljažnik ima in strešno okno," doda Franci.

Kot pravi, je bilo še najlažje renovirati motor, saj sta s sinom Janom, ki mu je pomagal, oba izšolana avtomehanika. Zamudnejša opravila so bila: menjava sicer redkih zarjavelih delov, kromiranje kosov pločevine in njihovo poliranje.

Brez težav vse do 80 kilometrov na uro

Pod pokrovom se skriva 1,3-litrski štirivaljnik s približno 45 konjskimi močmi, kar je kar lepa številka za tiste čase. Ima štiri prestave: tri za naprej in vzvratno. Brisalci so motorizirani, imajo pa tudi možnost ročnega poganjanja. Ima 12-voltno napeljavo, a dva akumulatorja s po šest volti. In avto se lepo pelje: brez težav gre 80 kilometrov na uro, verjetno bi prišel tudi do stotice. Pri vsem tem pa ne trpi niti poraba, saj ne presega osem litrov goriva na 100 kilometrov.

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot