Zakaj črn avto porabi več goriva kot bel?

Zaradi črne barve lahko avtomobil porabi do dva odstotka več goriva in izpusti 1,9 odstotka več emisij CO2. Foto: Gašper Pirman

Ko izbira barve ni odvisna le od vizualne lepote

Pri izbiri barve avtomobila se voznik naprej odloči za odtenek, ki mu vizualno ustreza. Le malokdo pomisli na zdravo kmečko pamet naših babic, ki so se na vroče dni oblačile le v svetla oblačila. Ker temna barva absorbira toploto sončnih žarkov veliko hitreje kot svetlejša, so na vprašanje, ali se podobno kot oblačila hitreje segreje notranjost avtomobila, iskali odgovore pri laboratoriju Berkeley za okoljske in energetske tehnologije.

Kot je razkril Ronnen Levinson, avtor študije in znanstvenik pri državnem laboratoriju Berkeley, pa barva avtomobila ne vpliva le na temperaturo potniške kabine, temveč sta od barve odvisna tudi povprečna poraba goriva in povečano onesnaževanje okolja.

Kalifornija je želela prepovedati prodajo črnih avtomobilov



Pisalo se je leto 2008, ko so vedno malce posebni Kalifornijci želeli prepovedati prodajo novih črnih avtomobilov. Ne zaradi imidža, temveč zaradi negativnih posledic na okolje. Večini se je napoved zdela bizarna in preveč stroga, kot so pozneje razkrile raziskave, pa so črni avtomobili bistveno bolj neusmiljeni do okolja kot svetli oziroma beli.

V svetlejšem avtomobilu je do deset stopinj hladneje, klimatska naprava ni tako obremenjena in avtomobil se med vožnjo manj segreva. Foto: Gašper Pirman

Preprost test: črn in bel avtomobil postavili na sonce

Raziskovalci so test opravili na precej neposreden in preprost način. Dva identična avtomobila, enega črnega in drugega srebrnega, so za eno uro postavili na vroče kalifornijsko sonce. V tem času se je notranjost črnega avtomobila segrela za od pet do šest stopinj bolj kot notranjost srebrnega avtomobila.

Potem so opravili še dodaten test, kjer so v petih identičnih ciklih znova postavili avtomobila pod žgoče sonce. V vsakem ciklu so avtomobila parkirali za eno uro na sonce in ju pustili ugasnjena. Po eni uri so ju prižgali in za pol ure vklopili klimatsko napravo. Pri obeh hondah je bilo nastavljeno maksimalno mogoče hlajenje. Potem so raziskovalci izmerili temperaturo strehe, stropa, armaturne plošče, vetrobranskega stekla, sedežev, vrat, zračnikov in splošno temperaturo potniške kabine.

Foto: Berkeley Lab Commons

Zaradi črne barve je avtomobil porabil dva odstotka več goriva

Ker se je v povprečju črn avtomobil segrel za deset stopinj bolj kot srebrn, je morala klimatska naprava delati dlje časa s povečano obremenitvijo. Tudi med vožnjo se potniška kabina v črnem avtomobilu hitreje in močneje segreva kot v belem ali srebrnem, zato je treba nastaviti močnejše delovanje klimatske naprave.

Tudi drugi deli avtomobila so pod večjim stresom, a izmerljivi podatki so pokazali, da je črn avtomobil porabil za dva odstotka več goriva kot srebrn. Zaradi vseh teh dejavnikov je črn avtomobil izpustil 1,9 odstotka več emisij CO 2 in hkrati izpustil še odstotek več drugih emisij.

Najbolj priljubljena barva je bela



V poročilu Axalta Global Automotive Color Popularity, ki velja za eno najboljših in najzanesljivejših poročil v avtomobilskem svetu, so razkrili, da je bela barva že sedmo leto največkrat izbrana avtomobilska barva. Nad njo se navdušujejo po vsej Aziji, Evropi in Ameriki, kjer je v ta odtenek obarvanih kar 35 odstotkov vseh vozil. Na drugo mesto se je letos uvrstila črna, saj je na treh trgih skupaj 18 odstotkov vseh vozil obarvanih v črno, na tretje mesto je padla srebrna, ki ima 13-odstotni delež.



Če rezultate pogledamo še nekoliko podrobneje, vidimo, da je v Indiji največkrat izbrana srebrna barva (30 odstotkov vseh prodanih vozil), Kitajci so nori na belo, saj je 50 odstotkov vseh prodanih vozil obarvanih v belo. Podobno je mogoče zaznati tudi v Afriki (46 odstotkov) in Južni Ameriki (37 odstotkov). V Severni Ameriki je presenetljivo največkrat izbrana rdeča barva, Evropejci pa se vse bolj navdušujejo nad modro (devet odstotkov) in srebrno (21 odstotkov).

V zadnjih letih je najbolj priljubljena barva bela. Sledi srebrna, tesno za njima pa je modra, ki se hitro vzpenja po lestvici priljubljenosti. Foto: Gašper Pirman

V globalnem smislu bi imela prepoved črne barve velik učinek

Tudi če bo lastnik vzel v zakup nekoliko višjo porabo goriva in emisije, pa se zaradi količine črnih avtomobilov številka znatno poveča na globalni ravni. Če bi proizvajalci prenehali uporabljati črno barvo, bi lahko prihranili na milijone sodčkov goriva.