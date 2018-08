Najdba iz skednja: Zapuščeni lamborghini je last babice

Vsake toliko časa v skednjih in garažah po svetu najdejo zapuščene ekskluzivne avtomobile, ki so jih nekdanji lastniki iz različnih vzrokov nekoč prenehali uporabljati.

Take najdbe vselej pritegnejo pozornosti avtomobilskega sveta in tale beli lamborghini countach ni izjema. Njegove fotografije so objavili na Redditovem omrežju.

Lamborghini je last babice, njen mož ga je kupil pred 29 leti

Eden izmed uporabnikov je predstavil countacha iz leta 1981, ki pripada njegovi babici in je v garaži nabiral prah kar 20 let. Njen mož je lamborghinija kupil leta 1989, ko se je ukvarjal z oddajanjem luksuznih in ekskluzivnih avtomobilov. Ko so operativni stroški postali previsoki, je podjetje zaprl, avtomobilov pa vseeno ni prodal.

Njegov countach je z oznako 500S sodil celo v serijo le 312 izdelanih takih italijanskih superšportnikov. Poganja ga atmosferski 4,8-litrski motor V12. O vrednosti takega avtomobila lahko le ugibamo, zlahka pa se ta giblje vsaj okrog pol milijona evrov.

Foto: Reddit/Eriegin Foto: Reddit/Eriegin

