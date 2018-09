Zahtevna veščina, ki se je učijo prvo leto šole

Med nami so spet prvošolčki z rumenimi ruticami, ki so kot najmlajši udeleženci v prometu tudi najbolj ranljivi. Zato je prav, da jih s svojim zgledom in znanjem pospremimo tudi na samostojno vključevanje v promet.

Čeprav nismo neposredno povezani s prvim šolskim dnevom, na vsakem koraku lahko občutimo, da se je začelo novo obdobje. Promet se je bistveno zgostil, na cestah je spet ogromno razposajenih in nepredvidljivih najmlajših.

Prvi šolski dan je že tradicionalno namenjen tudi ozaveščanju o vozniški kulturi in opominjanju na to, da je treba vso pozornost nameniti najmlajšim udeležencem v prometu. Prvo leto, ko starši svoje prvošolce spremljajo na poti v šolo in nazaj, je namenjeno tudi temu, da otroka naučimo varne udeležbe v prometu.

Letos bo šolski prag prestopilo kar 21.874 prvošolcev, ki potrebujejo poseben pristop in skrb, saj zaradi pomanjkanja izkušenj težje predvidijo nevarne situacije v prometu. Starši prvo- in drugošolcev naj otroke opremijo z rumenimi ruticami, ker bodo tudi s tem naredili veliko za varnost svojih otrok. Foto: Bojan Puhek

Vsako leto predstavniki Agencije RS za varnost prometa, Ministrstva RS za infrastrukturo in občin med šolske klopi slovesno pospremijo prvošolce z določene slovenske osnovne šole. Tokrat so se udeležili sprejema prvošolcev dveh osnovnih šol v Kranju – OŠ Franceta Prešerna in OŠ Helene Puhar.

Otroke in njihove starše so na prireditvi nagovorili ravnatelj OŠ Franceta Prešerna Kranj Aleš Žitnik, ravnatelj OŠ Helene Puhar Janez Cuderman, podžupan Mestne občine Kranj Boris Vehovec, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj Franci Strniša, direktor Javne agencije RS za varnost prometa Igor Velov in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. Vsi so poudarili pomen pozitivnega zgleda odraslih in učencem zaželeli varno, predvsem pa brezskrbno šolsko leto.

Slovesni sprejem prvošolcev osnovnih šol Franceta Prešerna in Helene Puhar v Kranju. Foto: Bojan Puhek

Spodbudne statistike, a delo ni nikoli končano

Statistike prometne varnosti so spodbudne, vseeno pa je na tem področju vedno dovolj dela. "Na prometni varnosti ni nikoli narejenega dovolj. Prizadevanja na tem področju morajo potekati neprestano," je potrdil minister za infrastrukturo Peter Gašperšič.

"Napredek je opazen, saj število prometnih nesreč in žrtev upada. Prizadevamo si dosegati cilje iz resolucije o prometni varnosti. V desetih letih od leta 2013 do leta 2022 moramo prepoloviti število smrtnih žrtev in prav lani je bilo najboljše leto z vidika prometne varnosti, odkar spremljamo statistiko v Sloveniji. Želim si, da bi se ta napredek nadaljeval tudi letos. Veliko naporov usmerjamo v izboljšanje cestne infrastrukture, izboljšanje šolskih poti, pločnikov, javne razsvetljave, prometne signalizacije, namestiti moramo pametne semaforje, ki upočasnjujejo promet pred šolami. Na drugi strani pa uvajamo ukrepe na področju preventive, ozaveščanja. Na prometno varnost moramo misliti vsi in vsak dan," je še dodal minister in pozval vse udeležence v prometu, naj se medsebojno spoštujejo.

Učence je obiskal tudi minister za infrastrukturo v odhajanju Peter Gašperšič, ki je opozoril, da moramo na prometno varnost misliti vsi in vsak dan. Foto: Bojan Puhek

Preventiva: aktivnosti pripravljene glede na težave

Čeprav letos ni bilo smrtnih žrtev med otroki, se vseeno še vedno dogaja, da veliko otrok ni varno pripetih v svojih sedežih, tako kot to določa zakon. "Ko smo začeli projekt Pasavček, ki je namenjen pravilnemu pripenjanju otrok na zadnjih sedežih, je bilo pripetih otrok 53 odstotkov. Po zadnjih meritvah je pripetost 95-odstotna. S tem napredkom smo zadovoljni, vendar si želimo, da bi bila pripetost stoodstotna in da se ne bi več dogajale prometne nesreče z udeleženci otroki, ki niso pripeti," je povedal direktor AVP Igor Velov. Z letošnjo statistiko so zadovoljni, ker letos ni bilo smrtnih žrtev med otroki.

"Ob tej priložnosti bi rad opozoril vse udeležence v prometu, da ravnajo varno in strpno. Staršem pa polagam na srce, da s svojim zgledom vzgajajo otroke in jih vzgojijo v odgovorne in varne udeležence v prometu."

Da je bila pot v šolo in domov na prvi šolski dan varna, so na območju šol in vrtcev ter na šolskih poteh poskrbeli številni policisti, redarji in prostovoljci. Foto: Bojan Puhek

Največ kršitev glede pripenjanja je v naseljih, na kratke razdalje. "Ta statistika je namenjena določanju, kje so težave in da temu primerno pripravimo svoje aktivnosti za izboljšanje stanja. Ena od stvari, ki jo bomo naredili v tem šolskem letu, je študija vedenja voznikov v okolici šolskih poti in pred prehodi za pešce. Tako bomo vedeli, kako ravnati. Vrsto let v sodelovanju z upravljavci cest že prepoznavamo najbolj izpostavljene kritične točke in jih sistemsko odpravljamo v skladu s finančnimi in časovnimi zmožnostmi," je še povedal Igor Velov in šolarjem svetoval, naj se imajo lepo v šoli, starše pa pozval k zgledni udeležbi v prometu.

Foto: Bojan Puhek

Med občinami, ki so že izvedle digitalizacijo šolskih poti, je tudi MO Kranj, ki si prizadeva prometno varnost otrok dvigniti še na višjo raven, je povedal Franci Strniša, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj. Boris Vehovec, podžupan MO Kranj, je dodal, da so na začetek šole dobro pripravljeni, saj so bile preventivne aktivnosti za varen prihod otrok v šolo že vnaprej skrbno načrtovane, pri čemer je izpostavil uspešno sodelovanje vseh ključnih deležnikov.

Prehod iz vrtca v šolo je povezan tudi s tem, da otrok postaja vse bolj samostojen udeleženec v cestnem prometu. Foto: Bojan Puhek

Naučimo jih opazovati promet

Med prvimi lekcijami, ki jih moramo kot odrasli naučiti otroke, je pravilno prečkanje ceste na vseh cestah, ki jih otrok prehodi na poti v šolo in nazaj. Najmlajši namreč še ne znajo posploševati cestnih pravil in se morajo naučiti na konkretnih prehodih.

Naučiti se morajo prepoznavati ključne prometne znake ter biti previdni na bolj izpostavljenih točkah na poti v šolo. V ta namen so na AVP vzpostavili zbirni spletni portal Načrti šolskih poti, kamor lahko vse osnovne šole in njihove podružnice naložijo svoje načrte šolskih poti. "Najprej smo morali vzpostaviti bazo podatkov. V Sloveniji je 750 osnovnih šol s podružnicami, to pomeni na tisoče šolskih poti. Vsako leto spremljamo napredek," je še dodal Igor Velov.

Vsako novo šolsko leto prinaša nove začetke, nova poznanstva in nova znanja, med drugim tudi veščine uspešnega vključevanja v promet. Foto: Bojan Puhek

Portal je namenjen predvsem staršem in otrokom, ki lahko pregledajo situacijo na svojih šolskih poteh, ugotovijo, na katerih točkah mora biti otrok pešec še posebej pozoren ter opozorijo na mesta večje ogroženosti in predlagajo ukrepe. Ozaveščanju je namenjena tudi preventivna akcija Začetek šolskega leta, ki jo tudi letos koordinira Agencija RS za varnost prometa.

Ob začetku šolskega leta, ko je prisotnost otrok v prometu večja, morajo vozniki vso pozornost nameniti prav njim, najranljivejšim udeležencem v prometu. Vozniki lahko največ naredijo s tem, da v bližini šol zmanjšajo hitrost in dosledno ustavljajo šolarjem na prehodih za pešce.

Otroci promet vidijo drugače

Foto: Bojan Puhek

Otroci do desetega leta še ne znajo in ne zmorejo samostojno sodelovati v prometu. Že samo njihova majhnost jim ne omogoča, da bi imeli tak pregled čez dogajanje v prometu kot odrasli. Ker nimajo tako širokega vidnega polja kot odrasli, vozila zagledajo pozneje kot odrasli. Poleg tega ne znajo dobro presojati hitrosti vozil in ocenjevati razdalj, njihova pozornost je kratkotrajna. Hitro jih lahko kaj odvrne od pozornega spremljanja prometa.