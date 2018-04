Preden boste motor zapeljali iz garaže …

Pomlad kar kliče po novih motorističnih podvigih, temperature se počasi dvigujejo, dnevi daljšajo, zato se bo v naslednjih tednih na naših cestah nedvomno povečalo število motoristov. In ker je prav vsak udeleženec v prometu odgovoren tako zase kot za vse druge, je treba na začetku še enkrat ponoviti nekaj osnovnih pravil varne vožnje na dveh kolesih. Motoristi ste namreč še vedno med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu.

Prvo pravilo: začnite počasi

Vsak začetek zahteva nekaj časa ali vsaj ogrevanja. Tako kot pri vsakem športu morate tudi pri vožnji z motorjem obnoviti svoje veščine počasi oziroma postopoma. Privoščite si za začetek nekaj ogrevalnih krogov v bližini doma, dovolite, da se vaše telo in osredotočenost znova "ogrejeta" na pravo "motoristično temperaturo."

To velja predvsem za voznike začetnike, raziskave Agencije za varnost prometa so namreč dokazale, da se je v zadnjih letih veliko število prometnih nesreč motoristov s smrtnim izidom zgodilo v prvem letu po opravljenem izpitu, torej med tistimi, ki v svet prometa šele vstopajo ali pa so vanj vstopili pred kratkim. Od lani je zato obvezno opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov med motoristi, četudi so podoben program že opravili za osebno vozilo.

Prav zaradi tega bo agencija organizirala številna brezplačna preventivna srečanja za motoriste z izobraževalno vsebino in s poudarkom na pridobivanju praktičnega znanja. Na poligonu bodo motoristi lahko ponovili katero izmed tehnik obvladovanja motornega kolesa, kjer jih bo pri vsaki praktični vaji spremljal eden od izpitnih ocenjevalcev in jim svetoval, kako vajo pravilno izvesti. Reševali bodo tudi elektronske teste, s katerimi bodo preverili svoje znanje cestnoprometnih predpisov. Preizkusili bodo lahko katero izmed preventivnih naprav za demonstracijo naletne teže, prikaz alkoholiziranosti z alkoočali, uporabo varnostnega pasu v vozilu in podobno. Delavnice bomo razširili tudi na mopediste in skuteriste, tem bomo namenili ločen prostor ter vsebino. Ne zamudite terminov delavnic: • AMZS Center Vransko: sobota, 31. marec 2018 • DARS baza Postojna: sobota, 7. april 2018 • Poligon Krško: sobota, 7. april 2018 • Poligon Logatec: nedelja, 15. april 2018 • Poligon Murska Sobota: nedelja, 15. april 2018 • Poligon Ljubečna Celje: sobota, 21. april 2018

Foto: Klemen Korenjak

Posebno opozorilo ob začetku sezone: asfaltna površina je še hladna, kar pomeni, da ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik, vozišča so še polna udarnih jam in peska zimskega posipa, zato dodatna pazljivost ni odveč.

Drugo pravilo: podrobno preverite opremo

Preden se boste odpeljali na prvo sezonsko vožnjo, opravite skrben "tehnični" pregled motorja in preverite brezhibnost svoje opreme.

Stanje pnevmatik: skrbno preverite ustreznost pnevmatik, saj je kakršnakoli poškodba lahko že nevarna. Tudi če s svojo pnevmatiko niste naredili veliko kilometrov, obstaja nevarnost, da je prestara in neustrezna.

Zavore: preverite delovanje zavor še pred vožnjo in se hkrati prepričajte, ali so ročice nastavljene po vaši meri. Preverite tudi raven zavorne tekočine.

Stanje verige: preverite in podmažite verige na motorju.

Svetlobna oprema: ne zanesite se samo na signale na armaturni plošči, preverite delovanje luči.

Vsak motorist pa si mora zagotoviti tudi ustrezno opremo:

Poskrbite za ustrezno opremo

Čelada

Rokavice

Kombinezon

Ščitnik hrbtenice

Škornji

Lani je bilo v Sloveniji registriranih skupno nekaj več kot 117 tisoč enoslednih motornih vozil, kar je 21 odstotkov več v primerjavi z letom poprej oziroma za 51 % več kot pred 10 leti. Motoristi že tako spadajo med ranljivejše skupine udeležencev v prometu, ob teh naraščajočih številkah pa se povečuje tudi njihova ogroženost.

V opomnik: upoštevanje pravil je ključno za vaše življenje

Javna agencija RS za varnost prometa ob začetku motoristične sezone tudi letos začenja obsežno preventivno akcijo, v kateri pozivajo k preudarni vožnji in dodatni previdnosti. Statistike so namreč zgovorne: V letu 2017 se je na slovenskih cestah pripetilo 1.094 prometnih nesreč z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil, to je 20 odstotkov več kot v letu 2016. Od tega je bilo 29 smrtnih žrtev, med njimi 25 motoristov in štirje mopedisti, kar je 21 odstotkov več kot v letu poprej. Med huje telesno poškodovanimi se je delež povečal za 16 odstotkov (s 176 na 204), število lažje telesno poškodovanih pa za 19 odstotkov (z 520 na 618). Najbolj izpostavljena starostna kategorija v preteklem letu so bili vozniki med 45. in 54. letom. Prometne nesreče voznikov enoslednih motornih vozil se večinoma pripetijo v toplih mesecih oziroma v obdobju motoristične sezone med aprilom in oktobrom.

Med najpogostejšimi vzroki sta neprilagojena hitrost in nepravilna smer vožnje

Med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč, ki jih povzročil voznik enoslednega motornega vozila v zadnjem petletnem obdobju, je neprilagojena hitrost, in to v kar 44 odstotkih, sledi mu nepravilna stran oziroma smer vožnje z 21 odstotki. Težava je tudi alkohol, saj so vozniki enoslednih motornih vozil lani pod vplivom alkohola povzročili kar 95 prometnih nesreč (osem odstotkov manj kot leto poprej), pet se jih je končalo s smrtnimi žrtvami (ena manj kot leto poprej).