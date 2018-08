Ali veste, kdo ima najkrajšo zavorno pot? #video

Bliža se novo šolsko leto in z njim tudi nove razmere v prometu: otroci se vračajo na ceste, zato je potrebna še dodatna previdnost. Vendar smo za varno pot v šolo odgovorni vsi, vozniki in pešci. Vozniki predvsem tako, da vedno ustavimo pred prehodom za pešce, najmlajše udeležence v prometu pa je potrebno čimprej naučiti osnov prometne varnosti.

Se še spominjate svojega prvega šolskega dne? Ko je ves dan potekal v znamenju neznanega pričakovanja in ko je v vas naraščala želja po novih poznanstvih, prijateljih in po novih razigranih dogodivščinah, ki se pogosto pozneje začnejo na sami poti do šole. Da bi bil vsak korak, ki vašega otroka loči od šolskih vrat, čim bolj varen, pa je nujno, da že od malih nog spoznava osnove varnosti v prometu.

Otroci težko predvidijo nevarne situacije v prometu

Otroci spadajo med ranljivejše udeležence v prometu, saj v promet vstopajo s svojimi razvojnimi značilnostmi, kot so telesne in kognitivne sposobnosti, čustva in motivi, ki lahko velikokrat pripeljejo do napak v njihovem ravnanju, in so zato bolj ogroženi. Ker so manjši, imajo ožje vidno polje kot odrasli, zato pozneje opazijo vozila z leve ali desne. Težje tudi določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila ter ne znajo dobro presoditi hitrosti vozil in razdalj. Prepričani so tudi, da jih voznik vidi, če oni vidijo vozilo, in mislijo, da se lahko ustavi tako hitro, kot se sami. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce.

Otroci težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila ter ne znajo dobro presoditi hitrosti vozil in razdalj. Foto: Bor Slana Prav zato je pomembno, da smo odrasli tisti, ki poskrbimo za pravo učenje in ne nazadnje smo največji zgled. To pomeni, da moramo otroke čim prej vključiti v promet, da bodo hitro dobili prve izkušnje. Spremljajte jih v vrtec ali šolo peš ali s kolesom in ta čas izkoristite tudi za pomembno »učno uro« o prometni varnosti.

Pomembno je, da se čim prej naučijo varno prečkati cesto in spoznajo, kje je pot v šolo zanje najbolj varna. Prepoznati morajo najosnovnejše prometne znake in oznake, pri tem pa jih vedno spodbujajte k opazovanju prometa.

Poskrbite tudi, da bo vaš otrok viden! Vsi prvo- in drugošolci morajo po zakonu na poti v šolo nositi rumeno rutico. Ob slabi vidljivosti pa morajo biti opremljeni s kresničko ali odsevnim trakom. Uporabljajo naj svetla oblačila in torbe.

Pravilo za vse pešce: znate pravilno prečkati cesto?

Čeprav ima pešec v prometu prednost, še ne pomeni, da je lahko manj pazljiv. Preden stopimo na prehod za pešce, se moramo prepričati, da je res varno – s pogledom na levo, desno in še enkrat levo lahko ocenimo varno pot in šele nato varno prečkamo cesto. Izsiljevanje avtomobila je lahko zelo nevarno, saj je njegova zavorna pot daljša od vaše in je pri 50 kilometrih na uro, kolikor je dovoljena hitrost v naseljih, približno 14 metrov.

Preverite, kaj se lahko zgodi, če boste na cesti preveč drzni:

Da bo vsaka pot varna

Agencija za varnost prometa (AVP) bo tudi letos vodila in izvajala nacionalno preventivno akcijo Začetek šolskega leta, ki bo potekala od 27. avgusta do 9. septembra. V tem času bodo voznike pozivali k dodatni previdnosti in strpni vožnji, s pomočjo 24 novih prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite« pa želijo omejiti hitrosti v bližini vrtcev in šol.

Otrokovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njega, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanj vselej pozorni in mu VEDNO prepustiti prednost na prehodih za pešce. Foto: Thinkstock Policisti bodo v prvih dneh šole izvajali poostren nadzor hitrosti ter preverjali tehnično urejenost avtobusov in drugih vozil, s katerimi se otroci prevažajo v šolo, pozorni pa bodo tudi na opremljenost otrok z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi v primeru teme ali ob zmanjšani vidljivosti. Preverjali bodo še opremljenost in tehnično brezhibnost uporabnikov koles in mopedov, s katerimi se vozijo otroci in mladoletniki.

Za večjo varnost otrok in mladih pa bo skrbelo tudi sedem nevladnih organizacij, ki jih sofinancira AVP, ki izvajajo delavnice osveščanja otrok in staršev ne le v začetku, temveč med celotnim šolskim letom.

Foto: Thinkstock

Letošnje leto je po številu prometnih nesreč in številu nesreč s smrtnim izidom boljše kot lansko. Do konca junija je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 228 otrok, starih do 14 let, od tega jih je bilo 47 povzročiteljev prometnih nesreč. Na slovenskih cestah letos ne beležimo nobene smrtne žrtve med otroki, 17 jih je bilo hudo telesno poškodovanih in 192 lažje poškodovanih. Med mladostniki jih je bilo v prometno nesrečo udeleženih 182, med njimi je bilo 65 povzročiteljev nesreče. V tej starostni skupini se je smrtno ponesrečil en udeleženec kot potnik, 17 je bilo hudo poškodovanih, 128 pa lažje.

AVP ugotavlja, da je bil lanski september najuspešnejši mesec v zadnjih nekaj letih, ko so zabeležili le eno smrtno žrtev, med otroki nobene. K temu so zagotovo pripomogle številne preventivne aktivnosti, ki jih AVP intenzivno in kontinuirano izvaja v sodelovanju s Policijo, lokalnimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki.

Največja težava ostaja hitrost v naseljih in na regionalnih cestah, opozarja AVP. Letos se je do konca julija na slovenskih cestah zgodilo 10.288 prometnih nesreč, od tega 64 odstotkov v naseljih in 33 odstotkov zunaj naselij, neprilagojena hitrost pa je bila vzrok za 1.853 prometnih nesreč.