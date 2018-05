S kolesom po mestu da, vendar …

S povečanjem števila kolesarjev v prometu se povečuje tudi število prometnih nesreč, za kar so v veliki večini krivi kolesarji sami.

Vendar pa kolesarji spadajo tudi med ranljivejše skupine v prometu, saj jih vozniki motornih vozil pogosto spregledajo ter tako še dodatno povečajo možnost za nastanek prometne nesreče in posledično hudih poškodb.

Ravno zaradi tega Agencija za varnost prometa (AVP) v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022 kolesarje obravnava kot eno izmed prioritetnih ciljnih skupin, ki ji posveča dodatno pozornost.

Da bi vzpostavili boljšo harmonijo v prometni varnostni, je treba poskrbeti za red na dveh ravneh: ozaveščati kolesarje pri upoštevanju pravil in vseh varnostnih ukrepov, hkrati pa opozarjati voznike, naj bodo bolj pozorni na ranljivejše sopotnike v prometu.

"Za njihovo varnost moramo poskrbeti v obliki postavitve zakonodajnih okvirov, ustrezne kolesarske infrastrukture in osveščanja javnosti, da vožnja s kolesom ni le rekreacija, temveč je treba biti pri vožnji tudi previden," je na mednarodni okrogli mizi Skupaj za večjo varnost kolesarjev povedal Igor Velov, direktor AVP.

Na problematiko stanja kolesarjev v prometu nas opozarjajo predvsem statistike.

Opazovanje kolesarjev, ki so ga lani izvedli na Agenciji za varnost prometa, je pokazalo, da skoraj tri četrtine kolesarjev krši prometna pravila, resnejše prekrške pa napravi približno 25 odstotkov kolesarjev. Med najpogostejšimi kršitvami so neustrezno prečkanje cestišča, vožnja v nasprotni smeri ter vožnja skozi rdečo luč na semaforju, tudi ogrožanje pešcev z vožnjo po pločniku ter uporaba mobilnega telefona med vožnjo kolesa.

Kolesarji, poskrbite za svojo varnost

Z vključevanjem v promet morajo kolesarji ravnati odgovorno in že sami poskrbeti za svojo varnost – tako z ustrezno opremo kot z doslednim upoštevanjem cestno-prometnih predpisov.

Pomembno je, da kolo vozimo po kolesarski stezi ali poti, če kolesarske steze ni, pa vozimo po desnem robu cestišča v smeri vožnje. Pri kolesarjenju moramo upoštevati prometna pravila in predpise, ki veljajo za voznike, pravila prednosti, prometne znake in drugo signalizacijo.

Vedno tudi poskušamo predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu, saj lahko tako preprečimo marsikateri neljubi dogodek. Pri zavijanju v križiščih jasno nakažemo smer z rokami, se pravilno razvrstimo in upoštevamo pravila prednosti. Nikoli tudi ne vozimo v nasprotni smeri vožnje, saj nas drugi vozniki ne pričakujejo. Ponoči in v mraku nujno uporabimo luč, da bomo dobro vidni in prej opazni.

Vsak kolesar je odgovoren poskrbeti za tehnično ustreznost svojega kolesa in uporabo zaščitne opreme. Pred kolesarjenjem, še posebej spomladi pred začetkom sezone, najprej preverimo tehnično brezhibnost kolesa. Kolo mora imeti:

- brezhibno sprednjo in zadnjo zavoro,

- belo luč spredaj za osvetljevanje ceste ter rdečo luč zadaj, odsevnike na pedalih ali na boku,

- zvonec,

- ustrezno napolnjene pnevmatike,

- primerno nastavljeno višino krmila in sedeža.

Čelada vam lahko reši življenje in prepreči hujše poškodbe glave. Zakonsko je sicer predpisana vsem kolesarjem, mlajšim od 18 let, vendar jo priporočamo prav vsem kolesarjem. Raziskave namreč dokazujejo, da zaščitna kolesarska čelada pomembno prispeva k večji varnosti, saj zmanjšuje težo posledic in poškodb glave od 40 do kar 70 odstotkov. Kolesarsko čelado morajo imeti tudi otroci potniki na kolesu ali pri vožnji na poganjalčku, priporočljiva pa je tudi pri rolanju, rolkanju, na skiroju ter pri uporabi raznih električnih naprav (e-skuter, hoverboard ...).

Načrtovane aktivnosti v času nacionalne preventivne akcije

AVP bo v okviru različnih aktivnosti letos razdelila 500 zaščitnih kolesarskih čelad, s katerimi želijo povečati njeno uporabo med starejšimi in mladostniki. V okviru javnega poziva bodo za izbrane lokalne skupnosti nakupili tudi deset spretnostnih poligonov, namenjenih za izposojo šolam ter občinskim svetom za preventivo in vzgojo za usposabljanja, tečaje varnega kolesarjenja idr. Finančno bodo podprli tudi štiri projekte nevladnih organizacij, ki so namenjeni izključno kolesarjem.

Že 50. zaključno državno tekmovanje Kaj veš o prometu?

Po osnovnih šolah in na lokalni ravni se že izvajajo tehnični pregledi koles, usposabljanja otrok za vožnjo kolesa in kolesarski izpiti, ki potekajo prek spletnega portala. Letošnje leto pa bo za učence osnovnih in srednjih šol tudi v znamenju velikega jubileja, ko bo 26. maja 2018 na Kongresnem trgu v Ljubljani potekalo že 50. zaključno državno tekmovanje Kaj veš o prometu?, med 10. in 14. uro pa bo potekal bogat spremljevalni program s koncertom in preizkušanjem demonstracijskih naprav AVP, VIP-poligonom, predstavile pa se bodo tudi organizacije, ki izvajajo kolesarske projekte.

V času akcije bo AVP izvedla še številne terenske akcije opozarjanja in osveščanja kolesarjev na šestih lokacijah, kjer se zadržuje veliko število kolesarjev. Akciji se pridružujejo tudi policija in občinska redarstva, ki bodo v tem času izvajali poostren nadzor nad kolesarji in vozniki motornih vozil.