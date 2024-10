Kolesarka huje poškodovana, voznik, ki je trčil vanjo, pa je brezbrižno odpeljal naprej

V petek nekaj pred šesto uro popoldne se je v Ljubljani v bližini Tržnice Moste zgodila prometna nesreča. Neznani voznik je trčil v kolesarko, ki je utrpela hujše poškodbe, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Voznik je odpeljal naprej, zato policisti vse, ki bi karkoli vedeli o nesreči, pozivajo, naj jim to sporočijo.

Neznani voznik avtomobila je vozil po Zaloški cesti iz smeri Kajuhove ulice v smeri centra, v isti smeri pa je po kolesarski stezi vozila tudi kolesarka, ki je padla, vanjo pa je trčil neznani voznik.

Kolesarka se je huje poškodovala, voznik osebnega vozila pa se je brez ustavljanja odpeljal naprej.

"V zvezi z razjasnitvijo vseh dejstev in okoliščin prometne nesreče naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o prometni nesreči in neznanem vozniku, da pokličejo na tel. št. 113 ali Policijsko postajo Ljubljana Moste na telefonsko številko 01 586 76 00," so zapisali na policiji.