Prometna nesreča na obvoznici, na razcepu Zadobrova še oviran promet

Nastal je daljši zastoj, obvoz za osebna vozila je bil mogoč po Zaloški in Šmartinski cesti.

A1/E57, Maribor–Ljubljana, priključek Ljubljana Šentjakob, pogled proti Štajerski Foto: DARS

❗️Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi prometne nesreče zaprt razcep Zadobrova iz smeri Sneberij proti Novim Jaršam. Nastal je daljši zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen po Zaloški in Šmartinski cesti. pic.twitter.com/Mqw7VM8vyL — Promet.si (@promet_si) October 15, 2024

Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, in zaradi del na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo Goro proti Novemu mestu.