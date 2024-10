Eksplozija v Nemčiji: se je skoraj zgodila velika katastrofa?

Nemčija se je za las izognila letalski nesreči, potem ko je julija v logističnem skladišču na letališču v Leipzigu eksplodiral paket, je danes povedal vodja nemških notranjih obveščevalcev Thomas Haldenwang. Nemške oblasti domnevajo, da so sabotažo naročile ruske oblasti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Julija je v logističnem centru DHL na leipziškem letališču zagorel paket in nato še zabojnik s tovorom. Kot je povedal Haldenwang na današnji javni seji parlamentarnega odbora za nadzor nemških obveščevalnih služb, je le srečno naključje preprečilo, da bi paket zagorel na letalu.

Paket z vžigalno napravo, ki je v Nemčijo prispel iz baltske regije, naj bi se vžgal v logističnem centru, potem ko je polet, na katerega je bil namenjen, zamujal, poroča dpa.

V Nemčiji naj bi opažali več ruskega vohunjenja in sabotaž

"Zaznavamo agresivno delovanje ruskih obveščevalnih služb," je pojasnil vodja zveznega urada za zaščito ustave (BfV) Haldenwang in dodal, da v Nemčiji tako v kvantitativnem kot kvalitativnem merilu opažajo več vohunjenja in ruskih sabotaž.

Nemški televizijski postaji ARD in SRW sta septembra že poročali, da so v povezavi z incidentom v Litvi in na Poljskem aretirali dve osebi.