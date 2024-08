Ruska letala nad Nemčijo povzročila izredno stanje v bazi zveze Nato?

Razlog, da so v letalskem oporišču zveze Nato Geilenkirschen v Nemčiji prejšnji teden stopnjo ogroženosti dvignili na najvišjo, je bila previdnost zaradi domnevne ruske izvidniške operacije z brezpilotnimi letali, ki naj bi potekala v neposredni bližini Natove baze, in celo skrbi zaradi potencialne sabotaže. Geilenkirschen je sicer parkirišče štirinajstih letal AWACS, ki so kritičnega pomena za izvidniške zmogljivosti obrambnega zavezništva.